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Rockstar Games 旗下《Grand Theft Auto VI》（《GTA 6》）在評論網站 Metacritic 的 PS5 版媒體評分達 99 分（滿分 100 分），152 篇媒體評論均獲歸類為正面評價；但玩家評分在 11 月 20 日開放後，一度低至 4.9 分（滿分 10 分）。據 11 月 22 日的評分紀錄，玩家分數已回升至 5.6 分，仍與媒體評價有明顯差距。

152 篇媒體評論給 99 分 與《時之笛》並列最高

《GTA 6》在 Metacritic 的 PS5 媒體綜合評分達 99 分，獲網站評為「一致好評」（Universal Acclaim）。Reuters 指，這個分數與 1998 年推出的《薩爾達傳說：時之笛》並列網站歷來最高評分，兩款遊戲同為 99 分，不能說《GTA 6》在分數上超越《時之笛》。

Metacritic 的媒體綜合評分採用加權平均計算，99 分亦不代表全部 152 間媒體都給予滿分。網站將專業媒體和一般用戶評分分開統計，因此玩家評分升跌不會直接改變媒體綜合評分。

玩家評分由 4.9 分回升 30 FPS 與劇情惹爭議

《GTA 6》的 Metacritic 玩家評分於 11 月 20 日開放。當日早段約 2,500 人評分時，PS5 版本一度只有 4.9 分；隨着參與評分人數增加，分數升至 5.4 分。到 11 月 22 日，另一份當日查閱的紀錄顯示玩家評分為 5.6 分，涉及約 6.16 萬個 PS5 版評分，其中約 49% 為好評、44% 為負評。分數及人數仍會隨新評價改變。

遊戲網站 Push Square 指，部分用戶給予零分，批評主機版限制在 30 FPS，亦有人不滿劇情方向、角色關係和偏重生活模擬的玩法。Push Square 等媒體形容這股集中低分現象為「負評轟炸」（review bombing），但部分批評涉及實際遊戲設計，不能因此斷定所有低分都屬惡意評價。

PlayStation Store 接近 20 萬評分 平均仍有 4.83 星

Sony PlayStation Store 顯示另一種玩家評價：其商店頁面於 11 月 21 日的紀錄錄得約 19.97 萬個評分，平均達 4.83 星（滿分 5 星）。較早的 11 月 20 日報道則記錄約 16.2 萬個評分、平均 4.85 星，顯示數字同樣持續變動。

兩個平台的評分門檻不同。PlayStation Store 的評論由已擁有遊戲的帳戶提交，而 Metacritic 不要求評分者先購買遊戲。已購買者的高評分顯示 Metacritic 上的低分未能代表所有玩家的看法；不過兩邊採用不同參與條件和評分尺度，亦不能直接將 4.83 星換算成 Metacritic 的用戶分數，或憑分差斷言全部負評失實。

資料來源：Metacritic、Reuters、Push Square、PlayStation Store、GamePowerUps、Metacritic Support