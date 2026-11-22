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Rockstar Games《GTA 6》在 PS5 及 Xbox Series X|S 上以 30 FPS 為幀率目標，但有玩家發現 Xbox Series X 的 Quick Resume（快速恢復）功能出現漏洞，配合螢幕更新率切換，有機會解除遊戲幀率上限。Reddit 用戶 Meowwie64 於 11 月 20 日公開操作方法，聲稱遊戲畫面可超過 60 FPS。不過部分角色動作與遊戲速度亦會加快，暫時無法當成正常的 60 FPS 遊戲模式。

Xbox Series X 利用 Quick Resume 解除 30 FPS 限制

Reddit 用戶 Meowwie64 在 GTA6unmoderated 討論區表示，自己意外發現《GTA 6》可藉 Xbox 的 Quick Resume 功能解除幀率限制。他使用 Xbox Series X、支援 120Hz 的螢幕，以及《GTA 6》版本 01.002.001 測試；較新版本能否使用同一方法仍待確認，Xbox Series S 亦未經他測試。

玩家公開的操作方法如下：

在 Xbox 主機顯示設定將輸出更新率設為 60Hz。 啟動《GTA 6》，等候開場畫面出現 6 顆星。 不關閉遊戲，將 Xbox 顯示輸出改回 120Hz。 按 Xbox 鍵開啟主機導覽選單，啟動另一款遊戲，讓《GTA 6》保留在快速恢復狀態。 透過 Quick Resume 返回《GTA 6》，嘗試觸發解除幀率限制的漏洞。

這是玩家自行發現的非官方方法，並非 Rockstar Games 提供的畫質或效能模式。重新完整啟動遊戲後，幀率限制可能恢復正常；遊戲更新亦可能令操作失效。

超過 30 FPS 後角色動作變快 顯示器數字亦未必等於實際幀率

解除限制後的畫面雖然可能看起來更流暢，部分測試者卻發現角色跑步、鏡頭轉動等動作明顯加速。Wccftech 指這可能與遊戲動畫或運行速度和幀率相連有關；報道提到部分過場動畫即使在較高幀率下仍可正常播放，但未有完整測試證明所有遊戲場景都能正常運作。

另一項爭議是「60 FPS 以上」究竟有多少屬於真正的新畫格。有 Reddit 網民提醒，在啟用可變更新率（VRR）的電視上，低幀率補償（LFC）會重複顯示畫格，令電視資訊畫面顯示 60Hz、90Hz 甚至更高數字。因此單憑電視的 Hz 計數，不能判定遊戲實際輸出同等數目的獨立畫格。玩家分享的片段亦未能取代完整幀率分析。

Rockstar 官方仍以 30 FPS 為目標 PS5 Pro 主要改善畫質

Rockstar Games 早於 11 月 10 日的官方公告說明，《GTA 6》以 30 FPS 為目標，開發團隊需要平衡遊戲世界的場景密度與畫面細節。PS5 Pro 則透過 PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR）及專屬光線追蹤陰影改善影像效果，官方沒有宣布推出原生 60 FPS 模式。

Xbox Series X 的漏洞顯示部分情況下遊戲可能突破原有幀率限制，但現時既缺乏可靠的全場景效能數據，亦有遊戲速度異常及 VRR 計數爭議，不能以此推斷 Rockstar Games 已能在現有主機提供穩定、正常速度的 60 FPS 遊戲體驗。

資料來源：Reddit（Meowwie64）、Reddit 玩家討論、Rockstar Games、Wccftech