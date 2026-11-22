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文化體育及旅遊局局長羅淑佩 11 月 21 日表示，部分演唱會主辦單位過往曾試行門票實名制，但觀眾入場時要核對身份證及佩戴手帶，為入場安排帶來很大負擔。她認為外界應認真思考是否希望採用這種做法。對於熱門演唱會一票難求，羅淑佩指現時已有「反機械人」訂票模式，警方亦會持續打擊場外違法售票及假票。

實名制需核對身份證 演唱會入場程序添負擔

羅淑佩在 11 月 21 日的電台節目被問到會否推行演唱會門票實名制。她表示，過往有主辦單位實施相關安排，觀眾進場時須核對身份證，亦要佩戴手帶，對入場程序造成很大負擔。她未有在節目中公布全面推行實名制的時間表。

她指出，不少演唱會主辦單位與旅遊業界合作，推出門票連酒店住宿套票，但部分觀眾反映只需要門票。對於門票供不應求，當局已採用「反機械人」訂票模式，希望讓觀眾有機會循正常渠道購票。

政府早前回覆立法會 售票可採實名或抽籤模式

羅淑佩本月 4 日在立法會書面答覆有關炒賣黃牛票的質詢時，曾表示政府須審慎考慮票務規管對市場反應、營銷運作、成本效益及實際執行的影響，在市場運作與觀眾體驗之間取得平衡，避免令演出投資者卻步。

政府同時指出，康文署轄下城市售票網可與大型活動主辦單位商議採用實名制或登記抽籤購票，亦可設定每次購票數量及同一信用卡購票上限，或安排延後取票。這些措施按個別節目安排，並非所有香港演唱會均已強制實名入場。

至於有人在演唱會場地外違法兜售門票，甚至出售假票，羅淑佩表示當局十分重視，警方會持續執法，並會改善執法及場館安排。

啟德體育園訂場排至 2028 年 料全年旅客達 5,500 萬

羅淑佩表示，有信心未來吸引更多國際巨星來港演出。主辦單位如想租用香港體育館，可以提前一年預訂，啟德體育園的場地預訂則已排至 2028 年。

她又指出，2026 年首 10 個月訪港旅客達約 4,680 萬人次，按年增加 12%。政府原本預計全年有 5,380 萬人次訪港，她對全年達 5,500 萬人次有一定信心。

資料來源：香港電台（11 月 21 日演唱會報道）、香港政府新聞公報（11 月 4 日立法會答覆）、香港電台（11 月 21 日旅客數據）