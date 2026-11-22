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美國人氣遊戲主播 IShowSpeed 在《GTA 6》推出後，連續直播 52 小時 31 分鐘，期間沒有睡覺便完成主線劇情。不過他爆機後想讀取一份進度達 98% 的存檔，重新體驗另一個結局時，竟誤按儲存選項，覆蓋了原有檔案。據直播片段及多間遊戲媒體報道，事件發生在 11 月 20 日，當時有數十萬名觀眾觀看直播。

爆機後想重玩結局 按錯選項覆蓋存檔

IShowSpeed 完成《GTA 6》主線劇情後，對自己得到的結局感到失望，於是打算讀取最終章前的舊存檔，嘗試作出不同選擇。該份存檔顯示 98% 進度，但他在存檔介面誤將讀取遊戲（Load Game）當成儲存遊戲（Save Game），確認覆蓋原有檔案，無法再循該存檔返回原先的劇情位置。

IShowSpeed 面對直播觀眾表示，自己已經長時間沒有睡覺，當時腦袋疲倦，才會按錯選項。網上流傳的直播片段可見，他原本打算重玩結局，最終卻覆蓋了需要保留的存檔。報道所指的 98% 屬當時存檔顯示的進度，不應直接理解為已完成整個開放世界遊戲的 98% 內容。

直播第 43 小時遊戲崩潰 靠 88% 自動存檔繼續

IShowSpeed 原本計劃每天直播約 10 至 12 小時，讓觀眾有時間自行遊玩《GTA 6》，其後卻一直沒有停下來。他在直播約 30 小時時表示自己停不下來，最終連續遊玩超過兩日。

直播進行至約第 43 小時，他的 PS5 突然在劇情期間崩潰。由於他並非經常手動儲存遊戲，一度擔心過去數十小時的進度全部消失。幸好遊戲曾自動儲存，他找到一份進度約 88% 的存檔，得以繼續完成主線。爆機後，他再因為誤操作失去 98% 進度的舊存檔。

《GTA 6》首日直播觀看時數達 447 萬小時

據《游民星空》報道，IShowSpeed 播放結局期間，直播同時在線觀眾一度約有 47.8 萬人。不過這並非他個人直播觀眾紀錄，直播數據平台 Streams Charts 曾統計，他在 2024 年印尼直播時已吸引超過 100 萬人同時觀看。

Streams Charts 統計顯示，《GTA 6》推出首 24 小時，IShowSpeed 的 YouTube 及 Twitch 直播合共累積約 447 萬小時觀看時數，在當日所有《GTA 6》主播中排名第一。這項數據是觀眾觀看時間的總和，並非獨立觀眾人數。

資料來源：游民星空、Dexerto、Streams Charts、Streams Charts 2024 年直播統計