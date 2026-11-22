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Lean 及 Mathlib 社群 11 月 21 日發表聯合聲明，確認 Anthropic 數學家 Levent Alpöge 在 AI 模型 Claude 協助下提出的黎曼猜想形式化證明正確。這份約 1,700 萬行 Lean 程式碼通過多套獨立驗證工具檢查，令這道自 1859 年提出的數學難題迎來重大突破。不過克雷數學研究所仍未將其正式列為已解。

175,187 個 Lean 模組零錯誤 社群確認證明題目正確

Alpöge 11 月 20 日公開完整證明檔案，包含 175,187 個 Lean 模組。Lean 是可讓數學家把論證寫成電腦能逐步檢查的形式化證明系統，Mathlib 則是相關數學定理資料庫。Lean 與 Mathlib 社群在聲明中表示，證明只直接依賴 Mathlib，已有數十人成功重新編譯，未發現錯誤。

社群特別確認 Alpöge 證明的命題，與 Mathlib 原先收錄的「RiemannHypothesis」定義完全一致。核驗人員透過兩套獨立比較工具，排除將原本猜想改寫成較容易成立的命題等疑慮。聯合聲明獲 Lean FRO 及 Mathlib Initiative 背書，兩個社群表示對命題及證明正確性有充分信心。

MIT 獨立核驗通過 廣義證明涵蓋 Dirichlet L 函數

麻省理工學院數學家 Andrew Sutherland 公開核驗紀錄，確認 175,187 個模組均通過編譯與 Lean 內核重播，5 項主要定理只依賴 Lean 的 3 項標準公理，沒有額外加入未經證明的假設。以 Rust 編寫的獨立驗證內核 nanoda，以及另一套檢驗器 con-leche，亦接受完整匯出證明。不同工具交叉檢查，可降低單一系統錯誤造成誤判的風險。

獲核驗的證明亦涵蓋廣義黎曼猜想（Generalized Riemann Hypothesis）中與 Dirichlet L 函數有關的版本，包括不同模數及 Dirichlet 特徵，但並非涵蓋所有更廣泛的 L 函數猜想。滑鐵盧大學數學家 Michael Rubinstein 已發布解說草稿，協助同行理解證明中使用的數學方法。

克雷研究所仍列未解 百萬美元獎金須等學界接納

德國數學家 Bernhard Riemann 於 1859 年提出黎曼猜想，主張黎曼 Zeta 函數所有非平凡零點的實部均為 1/2。這項猜想與質數的分布密切相關，也是克雷數學研究所列出的 7 項千禧年數學難題之一。

截至 11 月 22 日，克雷數學研究所網站仍將黎曼猜想標示為「Unsolved」（未解）。根據獎金規則，解法須先刊登於合資格出版渠道、刊登後至少經過 2 年，並獲全球數學界普遍接受，研究所才會考慮頒發 100 萬美元（約港幣 780 萬元）獎金。形式化證明通過技術驗證後，數學界仍需要時間研究其中的新思路。

資料來源：Lean／Mathlib 社群聯合聲明、MIT Andrew Sutherland 核驗紀錄、University of Waterloo Michael Rubinstein、Clay Mathematics Institute、千禧年難題獎金規則