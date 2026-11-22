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儲存裝置管理軟件公司 DriveVault 預測，SSD 價格可能於 2027 年下半年逐步回落，HDD 則要等到 2028 年。不過市場研究機構 TrendForce 在 11 月 19 日發表更新預測，指 NAND Flash 合約價格最快於 2027 年第一季開始下跌，第二季可能全面進入降價周期。這為準備升級電腦或遊戲主機儲存空間的用戶帶來好消息，但晶片合約價回落，不代表零售 SSD 會即時降價。

SSD 平均加價 162% 部分型號接近原價 3 倍

德國科技網站 ComputerBase 於 11 月 16 日公布儲存裝置零售價格調查，受追蹤的 12 款 SSD 平均價格較 2025 年 9 月上升 162%，HDD 平均上升 151%，兩者均創調查新高。

以 Samsung 990 PRO 4TB SSD 為例，德國零售價格由 2025 年 9 月的 285 歐元升至今年 11 月的 679 歐元，漲幅達 138%。Kingston NV3 1TB SSD 則由 50 歐元升至 133 歐元，升幅約 167%。

ComputerBase 以德國網上零售市場的指定型號作樣本，數字不代表全球或香港所有 SSD 的平均價格。部分型號即使近期略有減價，整體水平仍遠高於一年前。

TrendForce 預計 NAND 晶片 2027 年第一季起降價

TrendForce 最新研究預測，2027 年全球 NAND Flash 位元供應量將按年增加 25% 至 30%。雖然北美雲端服務供應商持續增加高效能儲存需求，中國雲端服務商卻因 GPU 供應不足、庫存偏高及 AI 服務商業化進展等因素，下調企業級 SSD 採購訂單，抵銷北美市場的部分需求增長。

消費市場也可能進一步減少 NAND Flash 需求。手機及電腦製造商面對零件成本上升，或會調低新產品儲存容量規格，令供需逐漸轉為供過於求。

TrendForce 預測，NAND Flash 合約價格可能於 2027 年第一季按季下跌 0% 至 5%，第二季起各類 NAND 產品有機會全面進入跌價周期。SSD 製造商仍須處理原有晶片與成品庫存，因此消費者未必能在同一時間看到零售售價調低。

HDD 為何要到 2028 年才可能降價

DriveVault 指出，SSD 與 HDD 的供應模式不同，是兩者價格回落時間可能有差異的主要原因。SSD 使用的 NAND Flash 晶片通常按季度議價，供應增加後，合約價格可以相對較快調整。

HDD 則有大量產能已透過長期協議分配給數據中心。Seagate 在 2026 年 10 月業績會議透露，絕大部分企業級近線硬碟的儲存容量供應，已透過長期協議分配至 2028 年，部分雲端客戶合約更延伸至 2030 年。

DriveVault 因此估計，HDD 的整體價格可能要到 2028 年才開始回落。這是市場分析，不代表製造商承諾屆時減價，也不排除個別消費級型號提前出現優惠。

大容量 HDD 逐步推出 每 TB 成本仍有改善空間

硬碟製造商亦透過提升記錄密度增加單個 HDD 容量。Seagate 在 10 月業績會議提到，旗下採用熱輔助磁記錄技術（HAMR）的 Mozaic 4 平台，已提供最高 44TB 容量，並正向大型雲端客戶擴大供應。

DriveVault 認為，隨着企業轉用更高容量產品，較成熟的中低容量硬碟技術有機會更多用於消費市場。長遠而言，每 TB 儲存成本可能下降，但不等於零售價短期內會迅速恢復至數年前水平。

要買 SSD 還是等降價？按用途決定

DriveVault 建議，急需硬碟處理工作或備份重要資料的用戶，應優先確保儲存容量及資料安全，不要單純為等待降價而延遲備份。資料損失的風險，可能遠高於現時硬碟價格的差額。

如果只是為電腦或遊戲主機增加 SSD 空間，現有容量仍足夠，可考慮觀察 2027 年的市場變化再升級。至於只因擔心進一步加價而大量囤積硬碟，DriveVault 認為現階段並不划算。未來即使如預期降價，也未必立即重返數年前的價格。

資料來源：TrendForce、ComputerBase、DriveVault、Seagate 業績會議紀錄