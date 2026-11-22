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Tesla 於 11 月 21 日開始向首批車主推送 FSD（監督版）V15，加入全新 Tesla Reality View 行車畫面。新介面以即時生成的立體街景呈現車輛四周環境，取代以灰色車輛模型及線條為主的舊畫面，視覺效果有如《GTA 6》等開放世界遊戲。行政總裁 Elon Musk 預計 12 月擴大推出更新，但尚未公布各市場的具體時間表。

Reality View 即時重繪街景 可切換全屏及地圖

Tesla Reality View 以車輛上方的虛擬視角，即時呈現道路、附近車輛及周圍景物，並把系統預定轉彎的方向與泊車位置顯示在畫面上。駕駛者可從畫面了解 FSD 下一步打算如何行駛。

Tesla 同時提供全屏 Reality View、地圖、分屏及簡潔模式，讓車主自行選擇顯示方式。Tesla 表示，新一代介面將原本分開處理的視覺資料整合成單一畫面，所需運算資源亦較少。

車主點選泊車位置 地下停車場亦有 3D 畫面

FSD V15 加入更靈活的泊車位置選擇功能。官方更新說明指出，系統會參考車主過往泊車習慣，並在抵達目的地時顯示多個可選泊車位置。網上首批車主的實測片段亦展示在畫面中選擇泊車位置、由車輛執行自動泊車的操作；另有片段顯示，地下停車場的周圍環境亦能以立體畫面呈現。這些畫面屬個別示範，不能代表所有場地均有相同效果。

Tesla 聲稱安全關鍵情況改善 25 倍 仍須司機監督

Tesla 稱，FSD V15 採用與 Robotaxi 及 Optimus 共用的新視覺編碼技術，改善道路標誌、坑洞、小動物及路面雜物的辨識，亦會調整校區及惡劣天氣下的行車速度。新版本同時根據車隊路線偏好改善導航。

Tesla 宣稱，新版本在需要關鍵安全接管的情況下，相關表現改善達 25 倍。不過，這項數字來自公司內部資料，官方未提供足夠的公開測試基準及獨立驗證，不能直接理解成交通事故減少 25 倍。Tesla 官方亦提醒，FSD（監督版）仍屬輔助駕駛功能，駕駛者必須保持注意力，並隨時準備接管車輛。

資料來源：Tesla FSD V15 更新說明、Drive Tesla、Tesla 官方支援、車主示範片段