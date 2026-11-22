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美國總統特朗普於 11 月 20 日在白宮記者會上表示，不希望美國企業到海外興建 AI 數據中心，並警告在其他國家建設相關設施的企業將面對「巨額稅款」。不過他沒有公布擬議稅率、生效日期或執行機制，並承認發表言論前尚未向自己的幕僚交代有關構想。

特朗普稱要阻止美企將數據中心建到海外

特朗普在結束亞洲行程後舉行記者會，主張美國企業應在本土興建數據中心，以保留 AI 計算能力與相關投資。他將這項構想與過去晶片製造業外移作比較，稱美國不應重蹈覆轍，又表示擔心中國取得海外數據中心資源。

特朗普一方面表示美國不會容許企業在其他國家興建數據中心，另一方面又說企業若選擇這樣做，便會被徵收高額稅款。他未說明擬以禁止、稅務措施或其他方式執行，也沒有解釋現有海外設施會否受影響。

美國本土建設項目亦面對地方反對

外媒報道指出，美國多個州與地方政府正對新數據中心項目施加限制，當中涉及電力、社區負擔及環境方面的爭議。特朗普希望把更多 AI 基建投資留在本土，但企業同時要面對地方審批及居民反對等障礙。

目前只是政策意向 海外項目未有新稅制

截至上述 11 月 20 日記者會，特朗普並未提出具體徵稅法案、行政命令或正式執行安排。企業仍無法從這番言論判斷擬議措施的實際適用範圍。是否涵蓋租用海外雲端設施、合資數據中心或現有項目，同樣未有交代。

來源：The Verge