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中國安徽一處住宅地下停車場傳出無人電動車深夜反覆前進、倒車的事件。據 NDTV 報道，保安在凌晨約 3 時發現車內沒有人，車輛卻持續調整泊車位置；車主其後聲稱，系統紀錄顯示自動泊車功能一夜啟動 868 次。事故原因尚未確認，網上影片亦不足以證明車輛發生故障。

保安凌晨發現無人電動車反覆泊車

據網上流傳的閉路電視片段，安徽一處地下停車場內有電動車反覆前進、倒車，似乎一直在調整泊車位置。NDTV 指，保安聽到異常聲響後前往查看，發現車內沒有司機，車輛仍繼續移動。片段中的車輛最終停在另一輛汽車旁邊。

報道引述車主表示，事後查看車輛紀錄，發現自動泊車功能一夜被啟動 868 次。不過目前未見完整操作日誌公開，無法確定這個數字代表多少次成功泊入車位，亦不能只憑短片確認整晚每次操作的情況。

😂 An electric car in China tried to park itself 868 times overnight — while its owner was fast asleep At around 3 a.m., a security guard at an underground parking garage in Anhui Province noticed something bizarre: an empty, driverless car kept moving back and forth, repeatedly trying to park. The next morning, the owner checked the vehicle’s logs and discovered that the automatic parking function had been activated 868 times. What caused the car’s sudden meltdown remains a mystery. Possible explanations include a software glitch or someone remotely activating the feature. — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

華為泊車比賽按次數排名 凌晨操作不計分

汽車網站 CarNewsChina 早前亦報道，中國社交平台在 11 月流傳多段電動車於地下停車場反覆泊車的片段，包括阿維塔 06 和阿維塔 12 在清晨幾乎同步調整泊車位置。這些片段出現期間，華為正舉辦第二屆乾崑智駕公開賽，其中「泊車精英」項目按合資格輔助泊車使用次數排名，令外界猜測車主可能為了提高比賽成績而反覆泊車。

不過華為公布的規則列明，比賽在 10 月 31 日至 11 月 13 日舉行，每日只有早上 6 時至晚上 10 時的輔助泊車紀錄計入成績。換言之，凌晨 3 時的操作即使發生於賽事期間，也不會計分。現時亦無資料證實安徽這宗 868 次個案的車主有參賽，不能將其他車輛影片與這宗事件混為一談。

是否軟件故障或遠端操作仍未確認

對於車輛為何不停移動，現有報道提出幾種可能性，包括車主透過手機應用程式遠端操作、泊車環境令系統多次重新調整路線，或車輛軟件出現異常。這些解釋目前均未獲證實，單憑閉路電視片段無法判斷是哪一種情況。

華為在賽事資料中亦說明，其乾崑 ADS 屬駕駛輔助系統，不能代替司機控制車輛。安徽個案仍需要車輛操作日誌及相關當事人資料，才能釐清 868 次紀錄的意思及車輛移動原因。

資料來源：NDTV、CarNewsChina、華為乾崑公開賽資料