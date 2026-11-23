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Apple 及 Disney 據報不會競投 2030 年男子世界盃美國轉播權。知情人士透露，Netflix、Amazon、YouTube 及 Fox 預計在 11 月 19 日截標前出價，傳媒高層則估計中標價約 15 億美元（約港幣 117 億元）或更高。

美國轉播權招標 上屆收視破紀錄

國際足協（FIFA）今次招標的是 2030 年男子世界盃美國媒體轉播權，競投者亦可選擇同時購入 2034 年賽事的轉播權。2030 年世界盃由西班牙、葡萄牙及摩洛哥合辦，2034 年則由沙地阿拉伯主辦；截標日期為 11 月 19 日。

據報傳媒高層預計中標價約 15 億美元或更高，實際金額會視乎是否同時購入兩屆轉播權而有所不同。7 月亦有報道指，多間傳媒公司高層為每屆賽事的美國英語及西班牙語轉播權預算 15 億至 20 億美元（約港幣 117 億至 156 億元）。

2026 年世界盃打破美國收視紀錄，賽事平均有 1,350 萬名觀眾，比 2022 年增加 166%。

據報 Disney 留資金續約其他版權

Disney 據報詳細評估世界盃轉播權後決定不出價，期間亦曾考慮與夥伴聯合競投。知情人士透露，旗下體育頻道 ESPN 近幾星期計算後認為，無法在出價 15 億美元或以上的同時，預留資金續約其他賽事版權。

ESPN 需要預留資金續約的賽事包括國家冰球聯盟（NHL）、美國職棒大聯盟（MLB）、英超及歐聯，這些轉播權合約大多可能在 2027 年續約。ESPN 主席 Jimmy Pitaro 今年較早時雖曾表示對世界盃轉播權有興趣，Disney 最終仍決定不出價。

知情人士亦指 Apple 及傳媒公司 Skydance 不會競投，但沒有交代 Apple 不出價的原因。

Netflix 等料出價 年底前選得標者

Disney 及 Apple 據報不會競投世界盃美國轉播權，Netflix、Amazon、YouTube 及 Fox 則預計在截標前出價；FIFA 計劃在年底前選出得標者。現有西班牙語轉播商 Telemundo 的母公司 NBCUniversal 據報當時仍未決定是否競投。

Netflix 已取得 2027 年女子世界盃美國轉播權，計劃獨自播放全部賽事，亦已購入 2030 年世界盃西班牙轉播權。Apple 雖持有美國職業足球大聯盟（MLS）全球轉播權，今次據報卻不競投；兩間公司的選擇不同，或可看出串流平台對大型足球版權的取態不一。

FIFA 傾向把 2030 年賽事的英語及西班牙語轉播權打包賣給同一買家，也接受傳統電視台與串流平台聯合競投。FIFA 人員計劃到美國與競投者會面，美國球迷之後要透過哪個平台觀看世界盃，仍待得標結果揭曉。

來源：CNBC