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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對 NVIDIA 前行政總裁黃仁勳重返公司的態度出現轉變。他早前要求 NVIDIA 董事會從公司外部尋找新行政總裁，但在最新訪問中表示，已經辭職的黃仁勳如今也是「外部人士」，未有排除他重新掌舵 NVIDIA 的可能性。美國總統特朗普亦公開支持黃仁勳回歸，認為這對 NVIDIA 及美國都有好處。

貝森特重新解釋「外部人選」定義

據英國《金融時報》報道，貝森特於 11 月 22 日接受 CBS 節目《Face the Nation》訪問時，被主持人追問特朗普支持黃仁勳回歸，是否與他要求 NVIDIA 從外部招聘行政總裁的立場互相矛盾。

貝森特回應：「我說過他們應該從外部尋找人選，但他現在已經是外部人士。」

主持人隨即追問，他是否認為黃仁勳重新出任行政總裁是好主意。貝森特未有直接表態，反而強調需要先查明 NVIDIA 內部涉嫌違反出口管制規定的責任，究竟涉及基層、中層管理人員，還是公司最高管理層。

特朗普公開支持黃仁勳回歸

特朗普早於 11 月 16 日已表態，不介意黃仁勳重新出任 NVIDIA 行政總裁，並認為他已從事件中吸取教訓。

特朗普其後再次透過旗下社交平台 Truth Social 發文，表示希望 NVIDIA 董事會重新聘用黃仁勳，認為這對公司及美國而言都是最好的選擇。

貝森特此前的立場明顯不同。他於 11 月 15 日接受 Fox News 訪問時，要求 NVIDIA 董事會對管理層進行重大改革，並從公司外部招聘新行政總裁。

曾質疑 NVIDIA 內部合規文化

貝森特此前曾公開質疑 NVIDIA 的出口管制合規文化，擔心公司可能透過涉嫌違規的晶片銷售增加收入及盈利，並要求董事會及外部法律顧問在 10 日內提供解釋。

不過，他在最新訪問中特別強調，有關違規銷售及企業合規文化的問題仍屬待查證的可能性，當局尚未確定 NVIDIA 是否存在系統性違規。

貝森特表示，政府已聯絡 NVIDIA 臨時管理層、董事及法律顧問，但仍未取得所需答案。他認為最重要的是釐清責任誰屬，而非單純聚焦黃仁勳的私人生活爭議。

NVIDIA 董事會此前表明無意重新聘用

NVIDIA 於 11 月 12 日正式宣布黃仁勳辭去行政總裁、總裁及董事職務，由財務總監 Colette Kress 暫代行政總裁。

雖然黃仁勳已公開表示，只要董事會認為符合公司及股東利益，他願意重返管理層，但 NVIDIA 董事會主席 Harvey Jones 於 11 月 17 日業績電話會議上明確表示，董事會無意重新聘任黃仁勳。

目前 NVIDIA 仍未公布永久行政總裁人選。即使特朗普表態支持，加上貝森特不再排除黃仁勳回歸，最終決定仍取決於 NVIDIA 董事會，以及正在進行的合規調查結果。

資料來源：Financial Times、CBS News、Reuters