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《GTA 6》推出後，有玩家聲稱因分享遊戲內原有畫面，遭 Xbox 及 PlayStation 限制帳戶功能。據 Reddit 和 X 用戶帖文，一名 Xbox 玩家上傳海灘影片後被停權 48 小時；另一名 PS5 玩家則稱，向朋友傳送含裸體 NPC 的遊戲相片後，PSN 社交功能被停用 30 日。兩宗個案的具體處分原因尚未獲平台獨立確認。

Xbox 玩家稱 28 秒海灘影片觸發 48 小時停權

Reddit 用戶 sangobar 表示，其 Xbox Series X 把一段長 28 秒的《GTA 6》海灘遊戲影片自動上傳至 Xbox Network，影片隨即遭平台標記，帳戶被停權 2 日。Microsoft 通知指內容可能違反 Xbox 社群標準或服務協議，惟未具體列出有問題的畫面。

sangobar 強調影片只拍到穿着泳裝的非玩家角色（NPC），完全沒有裸體內容，並稱相關處分不設上訴選項。據其說法，停權期間仍可繼續玩單人故事模式。目前未有足夠資料獨立核實影片內容，亦無法確認平台究竟依據哪項規則作出處分。

PS5 玩家分享裸體 NPC 相片 稱 PSN 社交功能被停用 30 日

X 用戶 DerrickGott007 於 11 月 20 日表示，自己在《GTA 6》發現天體主義者聚居地，以遊戲內相機拍下裸體 NPC，再透過 PlayStation Network 訊息傳送給朋友，結果收到 30 日社交功能停用處分。他其後提醒其他玩家，不要透過 PSN 訊息傳送含裸露畫面的遊戲相片。

Sony 官方說明指出，PSN 社交功能停用與整個帳戶停權不同，前者主要限制玩家通訊及互動功能，影響範圍視乎使用的裝置和服務。Sony 尚未就 DerrickGott007 所述個案提供獨立確認，不能由玩家帖文判定所有 PSN 功能均遭封鎖。

成人遊戲獲准推出 不等於所有截圖可在平台分享

Xbox 官方社群標準寫明，即使成人內容適合在遊戲內出現，亦未必適合在 Xbox 社群傳播；規則明確禁止分享包含成人性內容的遊戲截圖或影片。規範亦提醒玩家，主機可能預設自動上傳截圖及影片。Microsoft 因此可以按社群內容標準處理上傳內容，與遊戲本身的年齡分級分開考慮。

PlayStation 行為守則同樣禁止玩家在 PSN 分享猥褻或色情材料。Sony 的支援文件指出，其他玩家可舉報訊息、截圖及影片，審核人員會判斷舉報內容是否違規。兩家公司均有技術輔助內容審查，但現階段沒有證據證明這兩宗處分完全由 AI 自動決定，亦未能確認 Xbox 海灘片段是否遭誤判。

Xbox 如何關閉《GTA 6》影片自動上傳

Xbox Series X|S 玩家可前往「設定（Settings）」→「喜好設定（Preferences）」→「擷取及分享（Capture & share）」→「自動上傳（Automatically upload）」，將選項改為「不要上傳（Don’t upload）」。此設定可避免新擷取的遊戲影片自動發送到 Xbox 網絡，但不代表往後主動分享內容便不受社群規範約束。

對 PS5 玩家而言，透過 PSN 訊息向朋友分享《GTA 6》畫面時，仍應留意圖片是否含明確裸露或性內容。今次玩家提出的爭議，主要在於停權程度是否與實際分享內容相稱；在平台公開進一步解釋之前，兩宗投訴仍須視作當事人說法。

資料來源：Reddit 玩家帖文、Dexerto、Xbox Community Standards、PlayStation Code of Conduct、PlayStation 停權說明