Advertisement

Twitch 實況主 PerriKaryal 11 月 23 日在 X 分享《Grand Theft Auto VI》（《GTA 6》）遊戲片段，表示自己以腦波控制角色，成功偷走一架噴射機，全程毋須觸碰手掣。她利用腦電圖（EEG）裝置把預先訓練的腦波模式轉成遊戲按鍵指令，並結合眼動追蹤及頭部動作控制方向。

想像推巨石當油門 以生氣情緒與載具互動

PerriKaryal 在帖文解釋，這次在《GTA 6》操控角色時，她想像自己正在推動一塊巨石，藉此觸發加速指令；要與載具互動、登上噴射機時，就以生氣的情緒觸發另一項指令。至於跳躍動作，她則想像一隻蟋蟀正在跳動。

這些想像畫面本身不會直接告訴遊戲角色該做甚麼。PerriKaryal 先讓軟件學習她進行指定想像活動時所產生的腦波模式，再將辨識結果對應至虛擬 Xbox 手掣的按鍵。她表示完成這次偷走噴射機的挑戰花了很長時間。

眼動追蹤及陀螺儀負責方向控制

PerriKaryal 明確指出，這次的虛擬搖桿操作仍依靠眼動追蹤和陀螺儀，藉眼睛及頭部動作控制遊戲方向。她的展示可以做到雙手不碰手掣，但不能理解為所有操作都只靠腦波完成。

腦電圖裝置透過頭皮上的感應器記錄大腦電活動，再由軟件辨認事先訓練的訊號特徵。這種操作方式不同於直接讀出「我要加速」等念頭的意思，玩家必須反覆練習，令不同指令對應的訊號較容易區分。

曾用腦波挑戰《艾爾登法環》 單項指令訓練 429 次

PerriKaryal 並非首次以腦波玩遊戲。她早年曾用自製的控制系統挑戰《艾爾登法環》（Elden Ring）。科技媒體 IEEE Spectrum 在 2023 年訪問她時，她表示曾為了讓系統辨認「想像向前推動物件」這一項動作，進行 429 次訓練，訓練腦波裝置的時間甚至超過遊戲時間。

她當時亦解釋，腦波控制並非只要心想角色奔跑，遊戲就會自動執行；系統需要學習玩家可重複產生的特定訊號。這次在《GTA 6》偷走噴射機，延續了她把腦波指令與其他免手持輸入方式結合的做法。

I STOLE A JET WITH MIND CONTROL IN GTA6 this took me AGES you have no idea what should I do next?? This electroencephalogram (EEG) records my brain activity and when I’m imagining something I’ve trained the software to recognise (like pushing a cube forward), a button will be pressed on my virtual xbox controller. For this run, I was imagining pushing a boulder to accelerate, getting angry to interact with vehicles, and imagining a cricket hopping to jump. I use eyetracking and gyro for joysticks 🙂 — Perri (@perrikaryal) November 22, 2026



資料來源：PerriKaryal（X 原帖）、IEEE Spectrum