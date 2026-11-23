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《GTA 6》推出後，不少玩家都在討論究竟 PS5、PS5 Pro 還是 Xbox Series X 的畫質最好、玩起來最流暢。我們今次特別找來三部主機，在相同遊戲場景拍攝畫面，並針對靜態畫質、動態畫質、遊戲流暢度，以及實際操作體驗進行比較。不過，在分析結果前，我們想先說一句：如果你已經擁有其中一部主機，根本毋須太在意哪個版本比較好。現在就開機享受《GTA 6》，才是最重要的事。

▲雖然比對上代，GTA 6 的解像度、流暢度比對上代沒有太大提升，但其實在光影表現上，我們都看到有很大分別

三部主機各有優勢 PS5 Pro 畫質最佳

Rockstar 確認三部主機的內部渲染解像度同樣為 1440p，再升頻輸出至 4K。PS5 Pro 並不是以更高的原生解像度運行遊戲，而是透過 PSSR 2 重建更多畫面細節；普通 PS5 和 Xbox Series X 則使用 Rockstar 自家的 TAA 技術。我們經過實際比較，發現三部主機仍有各自的特色。

PS5 Pro——畫質在眾多平台之中最清晰，陰影表現最好。 它利用 PSSR 影像升頻技術，呈現更接近原生 4K 的畫面，亦是三個版本中唯一額外支援光線追蹤陰影的主機。靜態畫面尤其容易看出優勢。不過，如果不是刻意比較，正常遊玩時未必能察覺明顯分別。

▲今集所有超市、酒吧的物件都以高解像度顯示，而且物件數量也增多不少，不論哪一個平台都帶來視覺享受

比較 1：場景立體物件

▲主角家門外的燒烤爐是最容易找出各平台畫質分別的地方

▲圖為 PS5 Pro 上的表現（畫面截圖，下同），放大後，可見圖像更為清晰

▲圖為 Xbox Series X 上的表現，放大後，可見靜態圖像不及 PS5 Pro 清晰

▲圖為 PS5 上的表現，放大後，可見靜態圖像明顯不及 PS5 Pro 清晰

Xbox Series X——畫質接近 PS5 Pro ，特定情況下流暢度比起 PS5 Pro 略有優勢。 我們在部分場景觀察到，Xbox Series X 的全局光照和陰影觀感較普通 PS5 略好，在靜止場面當中，如果兩個平台拍在一起比較的話，清晰度略遜 PS5 Pro。但在配合支援 120Hz 及 VRR 的顯示器，Xbox Series X 在部分情況下亦有稍為順暢的觀感。

PS5——畫質及流暢度略遜，但整體體驗仍然出色。 雖然在複雜場景中出現較模糊的畫面，而幀率亦偶爾跌穿 30 FPS，整體流暢度都不及 Xbox Series X，當然也不及 PS5 Pro。不過，在大部分時間仍可正常享受遊戲，如果你是專注在劇情、專注在遊戲，你大部份情況更不會察覺主機之間的差別，總括來說，PS5 並沒有影響整體遊玩體驗。

先講結論：如果不是把三個版本放在一起仔細比較，甚至放大畫面尋找差異，其實很難察覺它們有多大分別。即使 PS5 與 PS5 Pro 之間存在畫質差距，實際遊玩時也未必會特別留意。Rockstar 在各平台提供的城市細節、人物動作和光影表現都相當出色，足以讓玩家投入遊戲世界。

靜態畫質：PS5 Pro 明顯取勝 遠景與陰影更細緻

在靜態畫質測試中，PS5 Pro 是明顯勝出的一方。我們將三部主機放在相同場景比較，特別觀察遠處建築物、樹葉、人物輪廓、陰影及物件邊緣。PS5 Pro 的畫面明顯較清晰，細小物件更容易辨認，遠景亦沒有普通 PS5 和 Xbox Series X 那麼柔和。

PS5 Pro 的另一個優勢是光線追蹤陰影。當陽光照射到樹木、汽車及建築物，陰影的邊緣和層次會更加自然。尤其是樹葉等形狀複雜的物件，仔細放大比較時更容易看出差異。PS5 Pro 也是利用到光線追蹤陰影，有時你會看到陰影、玻璃反光的影像會更加清晰。而且在 PS5 Pro 處理陰影時，其陰影位置會更加準確，而且更加清晰。

比較：靜態平面物件

▲遊戲中的文字、花紋在 PS5 Pro 上表現得更為清晰

▲圖為 Xbox Series X 同一場景，可見文字的清晰度較遜

比較：場景表現

▲在 PS5 Pro 平台上，可見圖像清晰度更佳

▲而 Xbox Series X 雖然圖像同樣是非常亮麗，但清晰度稍為模糊一點點

比較：水面倒影

▲圖為 PS5 Pro 畫面截圖，我們發現水中倒影 PS5 與 Xbox Series X 的表現相若

▲Xbox Series X 的水中倒影跟 PS5 Pro 有相似表現

▲在 PS5 Pro 上人物的頭髮會顯示更多細節，而頭髮漂動的方式也更為自然

而 PS5 Pro 處理遠景時也會更加清晰，我們可以觀望遠處的建築物，在普通版 PS5 我們見到有一層霧罩著建築物，而在 PS5 Pro 上遠處建築物會更加清晰。

比較：遠處景物



▲圖為 PS5 Pro 畫面截圖。雖然遠處景物，所有平台都會有較低解像度，但 PS5 Pro 仍然有更好的清晰度表現

▲而在 PS5 之上你會看到遠處景物覆蓋的那一層「霧」會更加厚，清晰度較遜 PS5 Pro

比較：光影表現

▲在 PS5 Pro 我們看到光線透過物件後的倒影，有更多細節

▲圖為 PS5 Pro 畫面截圖，其光影表現亦較為細緻以及清晰

▲圖為 PS5 畫面截圖。相同的光影場景下，PS5 的光影表現大幅簡化

比較：物件影子的位置

▲圖為 PS5 Pro 畫面截圖。由於 PS5 Pro 用上光線追蹤陰影，每件物件的陰影位置計算會更加準確

▲圖為 PS5 截圖，你可看到它每個物件的陰影都較為淺色，而且陰影位置的計算也大幅省略化

比較：玻璃上描繪的倒影

▲圖為 PS5 Pro 的畫面截圖，你可看到玻璃上描繪的倒影更為清晰，細緻度也更高

▲圖為 PS5 畫面截圖。在 PS5 當中，你可看到玻璃倒影的影像清晰度相差甚遠

▲圖為 PS5 Pro 畫面截圖，細心留意的話，在很多地方都會看到畫質分別

當然如果回到一般遊玩情況，坐在電視前正常距離觀看，這些細節未必足以令玩家即時分辨是哪部主機。換言之，PS5 Pro 的畫質優勢確實存在，但並未與 PS5 有巨大分別，我們在普通版 PS5 上也玩得一樣開心。

動態畫質：高速駕駛容易看出模糊和殘影

靜態截圖漂亮，不代表移動中的畫面一定同樣清晰。《GTA 6》最容易暴露畫質差異的情況，是高速駕駛、快速轉動鏡頭，以及觀看遠處持續移動的物件。此時影像升頻及時間性抗鋸齒技術的差異會更容易顯現。遊戲在高速移動時出現明顯拖影（Smearing）和殘影（Ghosting），特別是物件邊緣及遠景，PS5 Pro 利用 PSSR 能改善這方面的觀感。

我們極之建議玩家，在入遊戲時第一時間「動態模糊強度」。如果你覺得畫面的背景太模糊，可先進入遊戲的 設定 → 顯示 → 動態模糊強度，將之調至 0。再比較高速駕駛時的畫面，或者高速移動視角時，背景的清晰度，你會發現更加清晰，長時間遊戲也更不易暈。

▲在預設的動態模糊設定當中，當你急速移動／轉移鏡頭，背景會出現極為模糊的影像，長期觀看容易頭暈

▲不論任何平台，只要將「動態模糊強度」設為「0」，在鏡頭高速轉動時，也能保持良好的清晰度

遊戲流暢度：三部主機同樣 30 FPS Xbox 有特定優勢

Rockstar 為《GTA 6》設定的目標幀率是 30 FPS，即使是效能較強的 PS5 Pro，也沒有原生 60 FPS 模式。因此在大部分遊戲場景中，三部主機的流暢度其實相當接近。差別主要出現在高速駕駛、大量交通工具同時出現，以及激烈槍戰和爆炸的時候。

PS5 Pro 的優點是穩定。我們在遊玩數十小時後，正常遊玩期間幾乎沒有遇上窒機的情況；只有刻意製造大量爆炸的極端測試中，才短暫下降。普通 PS5 則偶爾會在一般城市駕駛時出現輕微不流暢感，而大量爆炸後，幀率恢復至 30 FPS 所需的時間可能較長。

Xbox Series X 的表現與普通 PS5 相當接近，但有一項特別之處：當主機設定為 120Hz 輸出，並配合支援 VRR（可變更新率）的顯示器，雖然遊戲本身仍然是 30fps，但系統能令部分畫面更新較為順暢，整體流暢度會較為領先。但要再一次強調所有分別都是用「放大鏡」慢慢看才會看到，如果正常遊玩很難會發現。

▲先在 Xbox 的設定畫面進入一般＞電視和顯示選項，將「重新整理的頻率」設定為 120Hz。留意你需要有支援 120Hz 或以上的電視／螢幕，才會找到這個設定。

▲首先在 Xbox 的設定頁面進入「一般」＞「視訊模式」，在「可變更新頻率」選擇「一律開啟」

▲你使用的螢幕／電視都要打開「可變更新率」設定才可。例如這個支援 280 Hz 的電競螢幕，連到 Xbox Series X 後就可啟用 120Hz 更新率。

Xbox Series X|S 用禮品卡安在家中買《GTA 6》

看到這裡，請先讓我們加插一下。大家買《GTA 6》時懶得出街買「實體版」，如何不用信用卡而可以輕鬆買到數位版？其實現在你只要在便利店購買「XBOX 禮品卡 GIFT CARD」，就可以安在家中，即時購買 GTA6。而在購買時有一點重要事項是大家一定要留意的。

你先要為你的帳戶增值，按手掣上的 Xbox 按鈕在功能表進入「市集」，在市集中打開側邊選單，選擇「兌換」。這裡輸入「XBOX 禮品卡 GIFT CARD」的兌換碼，便可為你的帳戶增值。增值後，你便可在 Xbox Series X|S 的 Microsoft Store 很容易找到《GTA 6》的推介（也可使用搜尋功能找到），選擇購買標準版或終極版，再選「購買」。在結帳畫面中，系統會提醒你優先使用 Microsoft 帳戶餘額。確認無誤後便可繼續購買。成功後，你便可在 Xbox Series X|S 主機下載及安裝遊戲。

好了讓我們繼續介紹 HDR 設定心得。

HDR 設定心得：不要信 GTA 6 的設定，改為信自己！

除了主機效能，HDR 設定也會直接影響《GTA 6》的畫面觀感。尤其是 Vice City 的日落、霓虹燈、夜間街道，以及陽光直射場景，HDR 是否正確設定，可以令畫面呈現相當大的差別。但已經有專家發現，GTA 6 本身的 HDR 設定並不反映到遊戲中。他發現，當 Paper White 低於預設的 50 時，Max Brightness 即使設定為 1,000 nits，遊戲內太陽實際顯示亮度也可能只有約 600 nits。另一方面，將 Paper White 維持在 50，又可能令中間亮度過高，使畫面看起來偏灰。

而以下會帶大家手動設定，並推薦一些數值給不同遊戲螢幕、電視的用家。

HDR 簡易設定：普通玩家先做這三步

第一步：電視開啟 Game Mode，選用 HGiG

先進入電視設定，開啟 Game Mode（遊戲模式），減少操作輸入延遲。如果電視支援 HGiG（HDR Gaming Interest Group），建議優先試用此模式，而不是 Dynamic Tone Mapping（動態色調映射）。HGiG 能減少電視額外改動遊戲 HDR 亮度的情況，方便玩家在遊戲內自行調校。

以部分 LG OLED 電視為例，可以在 Game Optimizer（遊戲最佳化）內找到 HDR Tone Mapping 或 HGiG 選項。

▲LG 電視上的 HGIG 設定

▲Samsung 電視上的 HGIG 設定，通常叫「Game HDR」

第二步：電視不支援 HGiG，就嘗試關閉 Dynamic Tone Mapping

如果沒有 HGiG，可嘗試把 Dynamic Tone Mapping 設為 Off。部分電視啟用動態色調映射後，雖然畫面看起來更明亮，但可能改變原本的明暗層次，令玩家難以準確判斷遊戲 HDR 設定。不同品牌電視的選單名稱不盡相同，部分型號亦沒有相關選項。若關閉後畫面太暗，可以保留原本設定，再按實際觀感微調。

▲如果你的電視沒有 HGIG 設定，也請將 Dynamic Tone Mapping 設定關閉

第三步：在 GTA 6 重新調整 HDR

進入遊戲的 設定Settings → 顯示Display → 調整 HDR(HDR Calibration)。

最簡單的方法，是依照畫面指示逐步增加最高亮度，直到 Rockstar 標誌剛好消失，再退回一格，令標誌僅僅可以辨認。但這只能作為初步設定。因為專家已發現遊戲校準圖案存在偏差，不能單靠這個步驟判斷 HDR 是否準確。如果希望取得更好的效果，建議繼續使用以下進階調整方法。（在設定時，你可將左上角的設定選單隱藏，以更純正地顯示畫面）

▲在設定時，你可找到一個位是可以隱約看到 Rockstar 圖案，但其實這並非最佳設定

▲在此你可設定更光亮一個階級（如圖）。你驟眼看上去看不到 Rockstar 標誌，但你細心看便會看到

HDR 進階設定：OLED 玩家必看的三個數值

《GTA 6》內有三項直接影響 HDR 畫質的設定：

Black Levels（黑位）： 決定最暗部分的亮度，影響夜景是否灰白，以及暗處是否保留細節。

決定最暗部分的亮度，影響夜景是否灰白，以及暗處是否保留細節。 Paper White（紙白）： 控制整體畫面及中間亮度，影響白天街道、建築物與一般物件的明亮程度。

控制整體畫面及中間亮度，影響白天街道、建築物與一般物件的明亮程度。 Max Brightness（最高亮度）： 控制太陽、燈光和強烈反光等 HDR 高亮度效果。

第一項：Black Levels 黑位，建議 OLED 玩家由 15 開始

遊戲預設黑位為 50。HDR Game Analysis 指出，這個設定在 OLED 上可能令純黑部分被抬高，令夜景看起來較灰。

建議 OLED 玩家按環境選擇：

15： 適合關燈遊玩，黑位接近真正黑色，畫面對比鮮明。

適合關燈遊玩，黑位接近真正黑色，畫面對比鮮明。 30： 適合開燈遊玩，或希望暗巷、室內保留更多可見細節的玩家。

第二項：「紙白色」設定，建議先試 40 或 45

「紙白色」Paper White 決定玩家平日觀看遊戲時的整體亮度。

如果設定太高，畫面可能顯得偏白，缺乏明暗層次；設定太低，則可能令白天場景過暗。

我們給大家建議：

35： 畫面較暗，適合喜歡低亮度、接近 SDR 觀感的玩家。

畫面較暗，適合喜歡低亮度、接近 SDR 觀感的玩家。 40： 較柔和、自然，適合在較暗房間遊玩。

較柔和、自然，適合在較暗房間遊玩。 45： 亮度和自然感較平衡，適合大部分玩家作為起點。

亮度和自然感較平衡，適合大部分玩家作為起點。 50： 畫面更明亮，適合喜歡鮮明陽光效果，或在較光亮房間遊玩的玩家。

我們建議大部分玩家由 45 開始，再按喜好嘗試 40 或 50。

避色太光的情況 1：看船邊的白色位

▲圖中是太高「紙白色」的情況，你會圖片中央兩個銀色頭左方，遊艇邊緣的白色混在一起

▲如果你調好「紙白色」這個數值，你會看到白色的演繹更有層次感

避免太光的情況 2：看船上的暗處

▲如果你設定得太光（例如圖中紙白設定為50），你會看到陰影部份太光，在合理情況下，這裡不應該看到太光的，這會令畫面變得平淡

▲圖中例子將紙白調整為40，你會看到船陰影部份會變暗，但勉強看得到。這樣在很多情況下，畫面的層次感會更好

需要特別留意，Paper White 改變時，最高亮度也會跟着改變，所以接下來還需要重新設定 Max Brightness。

第三項：Max Brightness 最高亮度，要按電視亮度調整

這是最值得仔細設定的一項。一般玩家只知道自己的電視支援 HDR，卻未必清楚電視真正可以輸出多少 nits（亮度單位）。

網上專家《HDR Game Analysis》就公開了一組實際量度數據，非常值得參考。玩家可按自己擁有的電視／螢幕的峰值亮度及「紙白色」 數值，選擇較合適的「最大亮度」Max Brightness。

以下是整理後的參考表：

電視／螢幕峰值亮度 「紙白色」40 「紙白色」45 「紙白色」50 800 nits 1,100 1,000 800 1,000 nits 1,500 1,300 1,000 1,500 nits 2,500 2,000 1,600 2,000 nits 3,500 2,900 2,200

總結了以上介紹，有兩種方案可以給你直接參考使用，適合懶人：

方案 A：一般 OLED 玩家，追求明亮自然

項目 建議值 Black Levels 15–20 Paper White 45 Max Brightness 1,200–1,300

適合實際 HDR 峰值亮度約 1,000 nits 的 OLED 電視。這組設定偏向保留自然亮度、清晰暗位及強烈高光。

方案 B：追求更自然的中間亮度

項目 建議值 Black Levels 20 Paper White 35 Max Brightness 2,000

這是為峰值亮度約 1,000 nits 或以上顯示器的建議組合。

實際操作體驗：PS5 DualSense 帶來額外享受

單純比較畫質和 FPS，其實未必能夠反映完整遊戲體驗。PS5 和 PS5 Pro 最大的特色之一，是 DualSense 手掣提供更細緻的觸覺回饋（Haptic Feedback），以及具阻力變化的自適應扳機。遊戲亦會利用手掣內置喇叭播放部分音效，讓聲音和震動互相配合。這些功能可以令不同操作產生更豐富的觸覺及聲音反應，令玩家在操控角色、駕駛車輛及參與動作場面時，得到不同於傳統手掣的體驗。

Xbox Series X 的操作體驗同樣非常好，手掣設計、按鍵布局和一般震動回饋都足以應付遊戲需要。不過，在觸覺細節、扳機阻力及手掣喇叭的整合方面，PS5 系列確實有其獨特優勢。這些差異有時甚至比畫面中細微的光影提升，更容易在實際遊玩時感受到。

三大平台比較總結

比較項目 PS5 Pro Xbox Series X PS5 內部渲染解像度 1440p 1440p 1440p 4K 升頻技術 PSSR 2 Rockstar TAA Rockstar TAA 靜態畫質 最清晰 清晰 清晰 動態畫面 細節較好 部分場景較模糊 部分場景較模糊 光線追蹤陰影 額外支援 沒有 Pro 專屬效果 沒有 Pro 專屬效果 目標幀率 30 FPS 30 FPS 30 FPS 流暢度 最穩定 特定 VRR 環境略有優勢 偶爾掉幀 手掣特色 DualSense 完整功能 Xbox 手掣震動回饋 DualSense 完整功能

最後結論：與其比較畫質 不如好好享受 GTA 6

經過三部主機比較後，我們認為 PS5 Pro 的確提供最好的整體畫質，Xbox Series X 則有輕微的流暢度表現優勢，普通 PS5 亦完全能夠讓玩家享受《GTA 6》。

如果你把三部主機的畫面並排，再放大數倍比較，PS5 Pro 的優勢相當明顯。但當你真正開始遊玩，忙於駕駛、探索、完成任務和欣賞遊戲世界時，這些差異往往就變得不再重要。

我們的建議很簡單：如果你已經有 PS5、PS5 Pro 或 Xbox Series X，就毋須為《GTA 6》特別換機。先調校好 HDR，選擇自己喜歡的畫面設定，然後投入遊戲。畢竟，《GTA 6》最大的吸引力，從來不是多幾條陰影或清楚幾個像素，而是 Rockstar 花了多年創造的整個 GTA 世界（Rockstar 已限制原生 30FPS 了，大家也不用想太多了）。