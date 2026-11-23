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WATCH 6 Pro 最大優勢是健康監測功能全面、外觀高級、佩戴舒適，而且智能功能十分齊全。而且續航力在這種功能極齊全的智能手錶中亦算高，即使開啟了 AOD 仍可用足 3 日，表現十分理想，特別適合重視健康管理及日常使用體驗的用家。

HUAWEI WATCH 6 Pro 是一款兼顧高級腕錶設計與全面健康管理功能的旗艦智能手錶，筆者今次以 46mm 太空探索版連續試用了兩星期，重點體驗升級版 X-TAP 感應器、健康洞察及日常佩戴感受。究竟定價接近 $6,000 的 WATCH 6 Pro 太空探索版，可以為大家帶來甚麼程度的身體監測效果？就讓 Edward 為大家分享一下兩星期以來的用後感啦。

太空探索版鈦合金錶身高貴典雅 長時間佩戴仍算舒服

HUAWEI WATCH 6 Pro 今次筆者試用的是 46mm 太空探索版，採用航天級鈦合金前殼、陶瓷後殼，配上黑色鈦金屬錶帶，整體感覺頗為高貴典雅。這種用料給人相當硬淨的感覺，錶面亦有球面藍寶石玻璃保護，日常佩戴較不用擔心輕易刮花；鈦合金設計配襯不同衣著亦十分容易，就算不是做運動，平日當作一般腕錶戴出街都十分合適。

▲HUAWEI WATCH 6 Pro 今次筆者試用的是 46mm 太空探索版，這個尺寸的只有這款配色，而 43mm 的款式則為陶瓷白色，較適合女士佩戴。

▲錶身採用航天級鈦合金作為前殼。

▲錶身右側的快捷鍵亦同樣採用航天級鈦合金物料製造，十分具金屬感。

▲而錶冠就採用鈦、金雙配色，與錶身用色十分合襯。

▲錶面亦有球面藍寶石玻璃保護，日常佩戴較不用擔心輕易刮花。

▲熒幕邊框加入了黑、金兩色作點綴，與一般手錶設計十分相似。

▲而錶殼底部就採用了陶瓷物料製造，當中設有混合多種感應器的 TruSense 玄璣感測系統。

▲它亦採用黑色鈦金屬錶帶，整體感覺頗為高貴典雅。

▲錶帶扣採用按鍵式設計，按住兩邊就可以打開。

值得一提的是，雖然 WATCH 6 Pro 用了不少金屬物料，但筆者戴上手後仍覺得錶身算是輕巧，不會有明顯墜手感，即使睡覺時佩戴進行睡眠監測，亦未覺得有甚麼不舒服。根據官方資料顯示，今次試用的 46mm 太空探索版重量約為 60g，即使加上鈦金屬錶帶，以電子磅量度過重量也只是 104.8g，依然不算很重。

▲錶身厚度為 14.8mm，不算很厚。

▲而連鈦合金錶帶重量亦只是 104.8g，不算十分重。

▲筆者戴上手後仍覺得錶身算是輕巧，不會有明顯墜手感，即使睡覺時佩戴進行睡眠監測，亦未覺得有甚麼不舒服。

▲而鈦合金錶帶每一節之間十分緊合，佩戴手感十分舒服，不會有夾手毛的感覺。

廠方隨錶亦附送氟橡膠錶帶，筆者覺得這個安排頗為細心。平日上班或出席較正式場合，可以繼續使用較有質感的鈦金屬錶帶；到跑步、健身或進行水上活動時，換上氟橡膠錶帶會比較舒服，亦可以避免汗水或海水長時間接觸金屬錶帶。畢竟官方亦有註明，鈦金屬錶帶並非專為游泳或防汗而設計。

▲廠方隨錶亦附送氟橡膠錶帶，筆者覺得這個安排頗為細心。

▲使用氟橡膠錶帶後，重量跌至只有 83.8g，輕身很多。

▲平日上班或出席較正式場合，可以繼續使用較有質感的鈦金屬錶帶；到跑步、健身或進行水上活動時，換上氟橡膠錶帶會比較舒服，亦可以避免汗水或海水長時間接觸金屬錶帶。

至於機身本身，WATCH 6 Pro 支援 IP69 防水防塵等級及 5 ATM 防水規格，亦符合 EN13319 潛水配件標準，可支援最深 40 米的自由潛水，對喜歡游泳及其他水上運動的用家自然更加方便。

▲WATCH 6 Pro（左）及同時推出的 WATCH 6（左）同樣支援 IP69 防水防塵及 5 ATM 防水規格，亦符合 EN13319 潛水配件標準，可支援最深 40 米的自由潛水。

1.5 吋 AMOLED 熒幕夠大夠光 烈日下仍能看清內容

HUAWEI WATCH 6 Pro 46mm 配備 1.5 吋 LTPO 2.0 AMOLED 熒幕，外面覆蓋球面藍寶石玻璃。筆者覺得它的顯示範圍頗為充裕，日常查看時間、健康數據，以至運動時快速望一眼訓練資料，都可以清楚看見內容，不用刻意將手錶移得很近才看得清。

▲WATCH 6 Pro 46mm 配備 1.5 吋 LTPO 2.0 AMOLED 熒幕，外面覆蓋球面藍寶石玻璃。筆者覺得它的顯示範圍頗為充裕，即使做運動時快速望一眼訓練資料，都可以清楚看見內容，不用刻意將手錶移得很近才看得清。

這塊熒幕官方標示峰值亮度最高達 3,500 尼特，筆者在戶外運動時，即使有陽光直接照向錶面，仍然可以清楚看到熒幕內容，這一點確實值得一讚。

▲熒幕峰值亮度達到 3500 尼特，即使有陽光直接照向錶面，仍然可以清楚看到熒幕內容。

全新 X-TAP 升級 12 通道 PPG 五級按壓感應靈敏

HUAWEI WATCH 6 Pro 的 X-TAP 感應器在外觀上與上代分別不大，但廠方今次將它升級至 12 通道 PPG 光學模組，並配合壓力感應功能，令指尖檢測時可以收集更多生理訊號。這項設計亦是 WATCH 6 Pro 多種健康測試的重要操作入口。

▲ WATCH 6 Pro 的 X-TAP 感應器升級至 12 通道 PPG 光學模組，並配合壓力感應功能。

▲指尖檢測時可以收集更多生理訊號，靈敏度亦更高。

筆者實試高血壓風險研究的指尖資料採集程序時，需要依照介面指示，以 5 種不同力度按壓 X-TAP 感應位置。整個過程中，筆者覺得感應器反應十分靈敏，對手指施加力度的辨識亦算準確，按指示完成操作沒有甚麼難度。冠心病研究涉及的心電圖資料採集，亦只需要將食指輕觸 X-TAP 指尖感應位置，操作直接方便，不用另外拿出其他配件。

▲實試高血壓風險研究的指尖資料採集程序時，需要依照介面指示，以 5 種不同力度按壓 X-TAP 感應位置。整個過程中，筆者覺得感應器反應十分靈敏，對手指施加力度的辨識亦算準確，按指示完成操作沒有甚麼難度。

不過要留意，以上測試反映的是感應器操作的靈敏度及方便程度，並不能因此推斷疾病風險評估結果的醫學準確度。尤其高血壓研究的 5 級指尖按壓，只是協助系統收集校準資料，並非一次按壓後就能直接量出可作診斷用途的血壓值；相關研究仍需要按要求持續佩戴及收集資料，配合 TruSense 感測器量度到的其他體徵資料，才可得到較準確的報告。

▲配合 TruSense 玄璣感測系統，並按要求持續佩戴及收集資料，才可得到較準確的報告。

60 秒完成微體檢 多達 14 項指標一眼掌握

HUAWEI WATCH 6 Pro 繼續提供筆者覺得十分實用的微體檢功能。用家只要長按 X-TAP 感應器約 3 秒，就可以啟動檢測，然後依照介面完成 3 種測試，約 60 秒便可生成一份包含 4 大身體系統、多達 14 項關鍵指標的健康概覽。

▲WATCH 6 Pro 繼續提供筆者覺得十分實用的微體檢功能，用家只要長按 X-TAP 感應器約 3 秒，就可以啟動檢測。

筆者覺得這種設計的最大好處，是毋須每次逐項開啟心率、心電圖或其他健康測試，便可以在短時間內整理多方面的身體資訊。對於平日工作忙碌、但又想養成留意健康數據習慣的用家，操作門檻確實低不少。

▲只需要 60 秒就可以完成整個測試，之後會在手錶見到整個測試報告，當中會列出有哪些項目出現異常，亦可以比對上一份報告，看看身體情況有否改善或惡化。

▲微體檢包含 4 大身體系統、多達 14 項關鍵指標的健康概覽。

▲當中某些項目點按進去更可以瀏覽詳細資料，令大家對自己的身體狀況有更完善的了解。

健康洞察結合睡眠、情緒與活動 身體準備度建議頗實用

HUAWEI WATCH 6 Pro 今代新增的健康洞察功能，是筆者在兩星期試用期間覺得最值得留意的健康管理功能之一。它會將用家的睡眠、心率、情緒及日常活動狀況關聯分析，再整理為「身體狀態準備度」分數，並按不同狀態給予個人化行動建議。

▲WATCH 6 Pro 今代新增的健康洞察功能，是筆者在兩星期試用期間覺得最值得留意的健康管理功能之一。

▲它需要數天才可完成首次測試，而在完成測試後，用家會得到當日的身體狀態準備度，愈高分代表狀態愈好。

▲它會將用家的睡眠、心率、情緒及日常活動狀況關聯分析，例如：測試心率時，會看看過去 7 日的趨勢，以得出有否持續的早搏問題。

▲用家只要佩戴時間夠長，更可以了解到過去一段時間甚至對比去年的數據。

以往手錶記錄了多少步數、睡了幾多個鐘、心率高低，用家往往還需要自行判斷如何運用這些資訊。WATCH 6 Pro 將各項數據結合起來，令用家可以更容易了解當日狀態，亦知道接下來應在哪方面作出調整。筆者覺得它給出的建議頗為實用，對希望管理每日作息、運動量及身心狀況的用家尤其有參考價值。

▲當然，身體狀態準備度是一項綜合分析指標，而且建議是否能真正改善健康，亦要視乎用家會否持續參考及實行。所以健康洞察會提供可以改善身心健康的建議，讓大家可以按著這些建議執行。

當然，身體狀態準備度是一項綜合分析指標，而且建議是否能真正改善健康，亦要視乎用家會否持續參考及實行。所以不代表大家購買了手錶就可以獲得健康，反而是大家需要持之以恆，按手錶建議微調生活習慣，才可以獲得真正的健康生活。

三種慢性疾病風險研究有參考價值 但不能當成診斷

HUAWEI WATCH 6 Pro 在「華為創新研究」中提供糖尿病風險研究、高血壓風險研究及冠心病研究，讓用家透過手錶感應器及一段時間累積的生理數據，獲得相關風險評估資訊。對於想持續留意身體變化的用家，筆者覺得這類功能可提供多一個觀察健康狀況的渠道。雖然這些測試並非直接量度血糖、確診糖尿病，亦不能取代傳統血壓測量或冠心病檢查，但至少如果手錶出現體徵異常風險提示，或身體本身出現不適，也可以及早求醫，畢竟「病向淺中醫」甚至及早醫，才可以改善健康狀況，甚至有望挽回生命，所以這些測量功能，真的十分體貼都市人的生活需要。

▲WATCH 6 Pro 在「華為創新研究」中提供糖尿病風險研究、高血壓風險研究及冠心病研究，讓用家透過手錶感應器及一段時間累積的生理數據，獲得相關風險評估資訊。

▲三項測試均需要持續一段時間進行才可獲得結果，最少都要一、兩日，最長甚至需要超過一星期。

▲而在過程中，用家可以知道進度如何，亦可手動終止評估。

▲完成後，用家可以知道風險程度，以評估是否嚴重至需要及早求醫。

運動種類夠全面 配合第三方 App 連匹克球都可追蹤

HUAWEI WATCH 6 Pro 內建的運動監測種類十分齊全，除了跑步及日常健身運動，亦涵蓋滑雪、越野跑、高爾夫球等項目，基本上已包括都市人常接觸的大部分運動。對筆者而言，較有用的是手錶記錄的內容並非只有運動時間或表現，亦會同步整理運動過程中的身體狀態，讓用家之後回看訓練資料時，可以有更多依據調整訓練重點。

▲WATCH 6 Pro 內建的運動監測種類十分齊全，除了跑步及日常健身運動，亦涵蓋滑雪、越野跑、高爾夫球等項目。

▲當中滑雪項目方面，亦包括了早前在 WATCH GT7 系列引入的室內或室外、單板或雙板的運動項目，可見類別十分齊全。

WATCH 6 Pro 亦支援安裝第三方專業運動程式，擴充特定運動的追蹤功能。例如近年頗受歡迎的 Pickle Ball 匹克球，就可以透過下載 PickleX，記錄揮拍次數、正手及反手擊球比例，以及最長連拍等資料。對本身有固定運動習慣、希望改善技術的用家，這些比單純記步數更細緻的數據會更加有用。

▲WATCH 6 Pro 亦支援安裝第三方專業運動程式，擴充特定運動的追蹤功能。例如近年頗受歡迎的 Pickle Ball 匹克球，就可以透過下載 PickleX 進行紀錄。

▲當中會記錄揮拍次數、正手及反手擊球比例，以及最長連拍等資料。

四葉草與活力三環 每日健康目標容易跟進

HUAWEI WATCH 6 Pro 除了記錄正式運動訓練，亦有適合日常生活的健康目標功能。筆者頗喜歡「點亮四葉草」的概念，它將活動、情緒、飲食及睡眠等生活習慣整理成容易理解的目標，用家完成相關項目就能逐步點亮四葉草，讓照顧身體不再只剩下一堆冷冰冰的數字。

對較重視運動量的用家，亦可以用「活力三環」作為每日目標，留意熱量消耗、鍛鍊時長及活動時間有否達標。筆者覺得兩套設計照顧到不同需要：一套適合想建立整體健康生活習慣的用家，另一套則更方便經常做運動的人跟進活動量。

智能手勢及 AlipayHK 支付方便 亦支援 eSIM 獨立使用

HUAWEI WATCH 6 Pro 在日常操控方面，提供智能手勢功能。當雙手不方便同時操作手錶時，啟用相關設定後，可以透過翻轉手腕靜音，亦可使用雙指捏合及雙向滑動，在指定程式內接聽電話、操控鬧鐘或計時器，甚至進行遙控拍照。以開會期間突然有來電，或者騰不出另一隻手的情況為例，這些單手操作功能確實相當實用。

▲WATCH 6 Pro 在日常操控方面，提供智能手勢功能。

▲當雙手不方便同時操作手錶時，啟用相關設定後，可以透過翻轉手腕靜音，亦可使用雙指捏合及雙向滑動，在指定程式內接聽電話、操控鬧鐘或計時器，甚至進行遙控拍照。

筆者亦覺得 WATCH 6 Pro 支援 AlipayHK 是很貼近香港用家需要的一項功能。用家安裝手錶版程式並完成帳戶及裝置連結後，就可以在支援的場合以 NFC 或付款碼付款，毋須每次都拿手機出來。手錶同時設有不同風格的錶盤，無論喜歡專業、優雅、有趣或者萌寵主題，都可以按場合及心情更換。

▲WATCH 6 Pro 支援 AlipayHK 是很貼近香港用家需要的一項功能，用家安裝手錶版程式並完成帳戶及裝置連結後，就可以在支援的場合以 NFC 或付款碼付款，毋須每次都拿手機出來。

▲當綁定裝置及帳戶後，就可以在手錶進行 QR 二維碼付款或 NFC 付款。

▲兩種付款方式均無需拿出手機就可做到，十分方便。

▲手錶同時設有不同風格的錶盤，無論喜歡專業、優雅、有趣或者萌寵主題，都可以按場合及心情更換。

至於流動通訊，WATCH 6 Pro 支援 eSIM，配合電訊商提供的相關服務後，外出時即使手機不在身旁，亦可透過手錶處理通話等用途；導航及付款則需配合相應程式、設定及連線條件。它亦可配對 HUAWEI、其他品牌 Android 手機及 iPhone，官方要求 Android 9.0 或 iOS 13.0 以上版本，這令非 Huawei 手機用家都可以用得到這款功能齊全的旗艦手錶，支援性十分廣泛。

AOD 常亮下 3 次都用足 3 日 續航表現與官方相符

HUAWEI WATCH 6 Pro 46mm 的電池使用時間，官方表示在標準模式下常規續航可達 4.5 日，開啟 Always-On Display（AOD）常亮顯示後則可達 3 日。筆者今次為了模擬較完整的日常使用情況，將手錶充滿電後開啟 AOD，並把熒幕亮度設為自動調節，以正常方式使用手錶各項功能。

▲WATCH 6 Pro 46mm 的電池使用時間，官方表示在標準模式下常規續航可達 4.5 日，開啟 Always-On Display（AOD）常亮顯示後則可達 3 日。

為了減少單次測試的偶然性，筆者前後進行了 3 次充放電循環測試，結果每次充滿電後，WATCH 6 Pro 都確實可以使用 2 至 3 日才需要再充電，與官方在 AOD 開啟情況下的宣稱相符，這點確實令人滿意。

▲筆者前後進行了 3 次充放電循環測試，結果每次充滿電後，WATCH 6 Pro 都確實可以使用 2 至 3 日才需要再充電，與官方在 AOD 開啟情況下的宣稱相符，這點確實令人滿意。

大家可能覺得以旗艦健康智能手錶而言，3 日續航未必算十分長，不過考慮到它提供更齊全的健康研究、微體檢、第三方程式及獨立通訊等智能功能，部分功能甚至已接近高階 WATCH ULTIMATE 系列，筆者認為這個續航表現已算十分理想。要留意，廠方亦提供可延長使用時間的省電模式，但在此模式下，微體檢、HUAWEI Research、智能手勢及部分智能應用功能均會停用，反而對使用體驗有所影響，所以日常使用筆者不太建議使用省電模式，除非電量真的跌至 30% 以下的頗低水平，而且短時間內未能為手錶充電，才轉用省電模式以節省耗電。

由約 17% 充至全滿只需 72 分鐘 磁吸充電方便

HUAWEI WATCH 6 Pro 的回電速度亦令筆者頗為滿意。筆者在充電測試中，手錶由剩餘約 17% 電量充至 100%，只用了 1 小時 12 分鐘。對平日需要長時間佩戴手錶，連晚上睡覺都想持續監測的用家來說，充電時間較短，便可以減少拿下手錶的時間。

▲筆者在充電測試中，手錶由剩餘約 17% 電量充至 100%，只用了 1 小時 12 分鐘。對平日需要長時間佩戴手錶，連晚上睡覺都想持續監測的用家來說，充電時間較短，便可以減少拿下手錶的時間。

它的充電底座採用磁吸設計，放上去便可以吸實手錶，不容易因輕微移動而甩開，接駁過程亦十分簡單。即使早上起床才發覺手錶電量不足，亦可以趁梳洗或食早餐時先補充電量，再戴出門口，這樣就不用擔心不夠電用，同時睡覺時仍可持續佩戴手錶，以量度更完整的身體狀況數據。

▲充電底座採用磁吸設計，放上去便可以吸實手錶，不容易因輕微移動而甩開，接駁過程亦十分簡單。

總結：健康管理功能最吸引 適合重視日常監測的旗艦手錶用家

HUAWEI WATCH 6 Pro 經過筆者兩星期試用後，最令筆者欣賞的仍然是它將多種健康監測功能放在同一隻手錶上。X-TAP 操作靈敏，60 秒微體檢可以快速整理多項指標，健康洞察亦能將不同數據轉化為較容易理解的生活建議；加上太空探索版高級而不算笨重的鈦合金設計、戶外顯示清楚的熒幕，以及豐富運動功能，整體表現頗為全面。

它的主要取捨是開啟 AOD 後大約每 3 日便要充電一次，不過以功能如此齊全的智能手錶來說，WATCH 6 Pro 的電量表現已十分理想。至於創新研究功能，亦方便大家隨時監測身體有否糖尿病、高血壓或冠心病的前期癥狀，如果有異常的話也可以及早求治。香港市場方面，WATCH 6 Pro 售價由 HK$5,688 起，而筆者今次試用的 46mm 太空探索版建議售價為 HK$5,888。對於只想記步數、收通知或追求極長續航的用家，未必需要買到這個價位；但若大家重視日常健康管理，又想兼顧有質感的腕錶外觀及較齊全的智能功能，WATCH 6 Pro 確實是一款值得考慮的選擇。