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Kodak SlideTag 鎖匙扣相框近日開售，由 Reto 以 Kodak 授權生產，配備 1.54 吋六色 E Ink 螢幕顯示手機相片，亦支援 Apple Find My 及 Google Find Hub 追蹤失物，但沒有 UWB。Reto 官方網店以盲盒形式發售，單盒 34.99 美元（約港幣 HK$273），開盒才知道是哪款設計。

Charmera 原班公司 外型參考 1935 年幻燈片框

Kodak SlideTag 的外型參考 1935 年 Kodachrome 幻燈片框，由推出 Kodak Charmera 鎖匙扣相機的 Reto 生產。Charmera 同樣以盲盒形式發售，據報首批在推出後 24 小時內售罄；至少一間美國相機零售商的 SlideTag 單盒亦已顯示售罄。

SlideTag 的外型參考 1935 年 Kodachrome 幻燈片框，尺寸比真正的幻燈片更小

每盒除了 SlideTag，還附鎖匙扣配件、電池、收藏海報、幻燈片框及迷你菲林條。附送的幻燈片框亦可放入真正的 35mm 幻燈片。

盒裝、收藏海報、幻燈片框及迷你菲林條，是每盒 SlideTag 附送的配件

最多存 12 張相 亦可顯示待辦及 QR Code

Kodak SlideTag 可透過 Kodak Memory Link App，以藍牙從手機傳送最多 12 張相片至裝置。除了相片，螢幕亦可顯示聯絡資料、待辦清單、倒數計時及 QR Code。

SlideTag 可透過 Kodak Memory Link App 以藍牙從手機傳送最多 12 張相片

相片可設為相簿模式，按兩下背面按鈕才換相；亦可設定幻燈片輪播，最快每日換一次。E Ink 在保持畫面時不耗電，裝置閒置時仍會顯示最後一張相。

機身尺寸為 39.3 × 46 × 7.58mm，重 16.6 克，螢幕解像度為 240 × 240 像素。據報傳相時手機須保持解鎖、開啟 App，並處於裝置 10 米範圍內。

只靠藍牙定位 沒有 AirTag 2 的 UWB

Kodak SlideTag 以 Bluetooth 5.4 連接，在空曠地方的追蹤範圍最遠 30 米，亦內置蜂鳴器協助尋物。蜂鳴器音量為 75dB，官方註明是在 10cm 距離量度；裝置具 IP54 防塵防潑水等級，用家可自行更換 CR2032 鈕扣電池。

SlideTag 沒有超寬頻（UWB）功能，近距離尋物的精準度不及具備 UWB 的 Apple AirTag 2 及 Google Pixel Tag。

據報配對 Find My 需要 iOS 26 或以上；Android 手機則需要 Android 9 或以上，手機亦須支援 Find Hub。電池續航視乎更新畫面和追蹤的使用次數，零售資料列出的平均續航約為 12 個月。

9 款盲盒 隱藏版機率 1/64 已在官方網店開售

Kodak SlideTag 結合 E Ink 相框與失物追蹤功能，現已在 Reto 官方網店開售，官方產品頁亦連到 Amazon 購買。盲盒共有 9 款，包括 8 款標準設計及 1 款金屬色隱藏版，官方列出的隱藏版抽中機率為 1/64。

盲盒共有 9 款，包括 8 款標準設計及 1 款隱藏版

8 盒一套售 279.92 美元（約港幣 HK$2,183），各款不重複；如果套裝內抽出隱藏版，便會取代其中一款標準版。官方網店每張訂單最多可買 2 個單盒及 1 套，落單後不可取消或修改；據報裝置有一年保養，涵蓋製造問題。

PetaPixel 評測認為 SlideTag 表現出色，但價格較一般追蹤器高，盲盒購買方式亦可能令人沮喪。想更準確尋找近距離物品的用家，可能會選擇有 UWB 的 AirTag 2；想把相片掛在鎖匙扣上、又喜歡收藏不同款式的人，則可能較喜歡 SlideTag。

來源：kodakfilm.reto、Digital Trends、PetaPixel、Notebookcheck