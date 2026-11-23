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南韓家電商 LG 與 Samsung 分別提交專利，提出把工業用液態二氧化碳洗衣技術帶進家庭：二氧化碳加壓後變成液體代替水清洗衣物，洗完減壓便變回氣體，衣物幾乎即乾。兩家公司都拒絕回應，目前只見專利，尚未公布家用產品。

對習慣把洗衣和乾衣分開處理的家庭來說，這種技術看似可省去晾衫或烘乾的一步，但要縮小高壓設備，以及處理汗漬等污漬，仍有難題。

源自 1990 年工業清洗 現用於消防員裝備

LG 與 Samsung 研究的液態二氧化碳洗衣並非新技術。美國 Hughes Aircraft 早於 1990 年開發這套工序，用來清洗電子零件上的油污；瑞典家電商 Electrolux 其後曾把它當作較安全的乾洗替代方案，但成本、系統複雜度及機身體積令技術一直未能普及。

美國科羅拉多州公司 Tersus Solutions 自 2009 年起改良這項技術，在清洗戶外服裝及裝備，以及沾有有害殘留物的消防員裝備方面找到市場。Tersus 的機器體積約為 10 呎見方的立方體，較大型號每次最多可清洗 85 磅衣物；公司估計較大型號每次比傳統洗衣節省約 300 加侖水。

900 psi 下變成液體 減壓後變回氣體衣物幾乎即乾

液態二氧化碳洗衣的做法，是把二氧化碳加壓至約每平方吋 900 磅（900 psi），令氣體變成稀薄液體。液體可以滲入衣物纖維，帶走油脂及污垢；洗衣完成後降低壓力，二氧化碳便直接變回氣體，衣物幾乎即乾。

過濾器會隔走污物，超過 90% 二氧化碳可回收再用，其餘少量會逸出。美國加州能源委員會與美國海軍的示範測試發現，這種洗衣方法耗能比細型商用洗衣機加乾衣機少約 15%，但與大型工業設備相若，因為淨化二氧化碳供下次使用需要大量電力。

速度方面，據報系統清洗及乾燥一批 75 磅衣物約需 45 分鐘。

家用化兩大難題 LG 加洗衣劑、Samsung 降壓

LG 與 Samsung 的專利要處理兩個家用化問題：把整套高壓系統塞進傳統洗衣機大小的機身，以及清除汗漬和食物漬等水溶性污漬。Tersus 技術總監 Chris Robbins 表示，這類污漬有時需要預先處理，或配合傳統方法清洗。

LG 的專利設計加入洗衣劑及其他添加劑，協助去除水溶性污漬。Samsung 則提出把二氧化碳與其他溶劑混合，將運作壓力降至工業機的一小部分，令機身可以縮小；但部分混合物含俗稱「永久化學品」的 PFAS，引起環境取捨的疑問。

LG 早於 2021 年 12 月已獲南韓產業通商資源部的「監管沙盒」批准，測試液態二氧化碳洗衣機。當時報道指，LG 計劃在研究中心測試兩年以證明安全，成功後再申請在商場洗衣店安裝；由於機身較大，這種洗衣機當時被視為較適合工業用途。

暫只有專利未有產品 家用效率或不及工業機

LG 與 Samsung 的液態二氧化碳洗衣機目前只停留在專利階段，分別針對去除汗漬及降低壓力的難題；兩家公司都拒絕回應，截至發稿時未有公布家用產品、售價或推出日期。

家庭每週只洗幾次衣物，每次仍要為系統加壓及回收二氧化碳，效率可能遠低於可以全日運作的工業機；Tersus 目前亦較看好乾洗店及住宅大廈市場。加州能源委員會的報告則指，一部這類機器可以取代兩至三套商用洗衣機加乾衣機。

家用版本即使面世，能否普及、能否真正為家庭節水節能，仍要看機身、去污及運作效率等問題能否解決。對一般家庭而言，這種免水洗衣機何時由專利變成可用產品，現時仍沒有答案。

來源：Grist、Aju Press