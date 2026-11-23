Advertisement

可掛在鎖匙扣上、不用拿出手機也能與 Muse AI 對話的 Meta Muse Charm，據知情人士透露計劃定價 300 美元（約港幣 HK$2,340），買家更可獲最長 12 個月美國電訊商 Verizon 免費 5G 數據。Meta 尚未確認售價，早前表示計劃趕及 12 月假日季付運。

AirPods 盒大小 一按與 AI 對話

Meta Muse Charm 是 Meta 為旗下 AI 代理 Muse 而設的隨身裝置，用戶輕觸便可與 Muse 對話，毋須解鎖手機或開啟應用程式。Muse 可代用戶購物、訂行程及填表，用戶超過 1,000 萬。

Muse Charm 體積約與 AirPods 盒相若，可掛在鎖匙扣上；約 2 吋的螢幕可用拇指操作，中央顯示可自訂的 Muse 角色。裝置設有指紋感應器，確認機主身份後才接受指令。

Meta 行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）形容，Muse Charm 把整個 Muse 體驗，包括即時語音及虛擬形象，放進可掛在鎖匙扣、隨時可以對話的裝置。據報 Muse Charm 內置 5G 數據機，沒有 Wi-Fi 也可連接 Muse，但不能打電話。

傳售 300 美元 附最長一年免費 5G

Meta 據報計劃把 Muse Charm 定價為 300 美元（約港幣 HK$2,340），買家可獲 Verizon 提供最長 12 個月免費 5G 數據。售價及數據安排都來自一名知情人士的說法，Meta 尚未確認。

免費數據的數據量、買家資格及優惠期結束後的安排均未公布；港幣金額只是匯率換算，並非香港售價。

趕 12 月假日季付運 語音功能待推出

Meta Muse Charm 已經發表，Meta 早前表示會趕及 12 月假日季付運，但裝置尚未開售，確實開售日期亦未公布。Meta 於 9 月在年度發布會 Meta Connect 介紹裝置時，沒有公布售價。

Meta 其後公布，Muse 的語音及虛擬形象功能先在美國的 Muse 手機、網頁及 Mac 版應用程式推出，語音對話則「即將」支援 AI 眼鏡及 Muse Charm。據報 Meta 自家智能手錶類裝置已延至 2027 年，Meta 未有證實。

售價待確認 AI Pin 曾不足一年退市

Meta Muse Charm 預定在 12 月假日季付運，但傳聞中的售價及免費 5G 安排仍待 Meta 確認。Meta 發言人表示對外界關注其 AI 裝置感到高興，稍後會公布更多資料。

Meta 亦正開發商務工具，讓公司在用戶經 Muse 購物時向商戶收費；朱克伯格曾表示，Muse 日後每名用戶帶來的收入可能高於 Meta 現有應用程式。

專用 AI 裝置往績並不理想：初創 Humane 的 AI Pin 售 700 美元（約港幣 HK$5,460），上市不足一年後 HP 以 1.16 億美元（約港幣 9.05 億元）收購其資產，AI Pin 隨後停止運作。Muse Charm 的傳聞售價較低，但買家能否以這個價格取得裝置和免費數據，仍要待 Meta 公布。

來源：The Information