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NVIDIA 今日（23 日）宣布，董事會一致通過讓創辦人黃仁勳即時恢復總裁、行政總裁（CEO）及董事職務，結束不足兩星期的管理層變動。值得注意的是，董事會主席 Harvey C. Jones 在 11 月 17 日才公開表明無意讓黃仁勳復職，如今相隔僅 6 日卻改變決定。NVIDIA 表示，董事會聽取美國政府高層意見後，相信黃仁勳回歸不會構成國家安全風險，但涉及外國情報活動的獨立調查仍會繼續。

董事會短短 6 日內改變立場

NVIDIA 於 11 月 12 日對外公布黃仁勳離任總裁、行政總裁及董事職務，由財務總監 Colette Kress 出任臨時行政總裁。董事會主席 Harvey C. Jones 在 11 月 17 日季度業績電話會議上，明確表示董事會一致接受黃仁勳辭職，無意重新委任他為行政總裁。

事隔僅 6 日，NVIDIA 董事會卻作出相反決定。官方聲明指出，董事會與黃仁勳進行一系列討論及會面後，對他的坦誠態度及領導能力感到滿意，最終一致投票支持復職。

Jones 表示，董事會相信黃仁勳仍然是領導 NVIDIA 的合適人選，讓他回歸最符合股東、員工、合作夥伴及客戶的整體利益。Jones 將繼續擔任董事會主席，Colette Kress 則卸下臨時行政總裁職責，繼續出任財務總監。

美國政府高層提供意見 董事會稱不構成國安風險

黃仁勳早前因外國情報活動相關報道而受到關注。事件涉及他與一名女子的關係，以及美國政府對中國情報活動和 NVIDIA 晶片出口的國家安全憂慮。

NVIDIA 在最新聲明中特別提到，董事會在決策過程中曾接獲美國政府高層的意見，並根據相關意見確信，黃仁勳復職不會構成國家安全風險。

不過，公司未有透露提供意見的政府官員身份、具體評估內容，以及相關國家安全疑慮如何獲得解決。因此，現階段只能確認董事會已作出這項判斷，不能視為美國政府已正式完成所有相關調查。

黃仁勳感謝董事會信任 表示期待重新投入工作

黃仁勳在聲明中表示，很榮幸能在新一輪工業革命開始之際重返 NVIDIA，重新領導這間全球重要科技企業。

他表示，將以謙卑態度和新的承諾承擔責任，並感謝董事會在整個決策過程中的信任及審慎考慮。他亦特別感謝 Harvey C. Jones 的領導，以及 Colette Kress 與其他管理層在他離任期間帶領公司運作。

黃仁勳同時向員工、股東、業界領袖、全球合作夥伴及家人表達謝意，並表示急不及待重新投入工作。

獨立調查繼續 復職不代表事件結束

雖然董事會批准黃仁勳復職，NVIDIA 強調，早前因外國情報活動相關報道而啟動的獨立調查不會停止。

董事會此前已成立完全由獨立董事組成的調查委員會，並聘請獨立法律顧問協助調查。公司在最新公告中重申，委員會將繼續工作，直至完成整個調查程序。

黃仁勳亦承諾全力支持及配合調查。換言之，今次復職屬於公司管理層決定，並不代表外國情報活動及相關合規問題已經全部查清。

增設首席合規總監 加強出口管制監督

NVIDIA 同時公布多項企業管治改革。董事會近期已成立由獨立董事組成的「國家安全與出口管制委員會」，專門監督國際貿易合規、出口管制及國家安全風險。

委員會正接觸具備國家安全經驗的法律顧問，並計劃聘請相關領域的專業顧問，協助加強監督。

此外，NVIDIA 將招聘新設的首席合規總監（Chief Compliance Officer），負責統籌公司的合規工作，並向董事會提名及企業管治委員會匯報。

公司亦承諾繼續配合美國政府正在進行的調查及查詢。黃仁勳雖然重新掌握 NVIDIA 日常營運的領導權，但董事會仍須處理事件帶來的國家安全、出口管制及企業管治問題。

資料來源：NVIDIA 官方公告、NVIDIA 2026 年 11 月 17 日業績電話會議紀錄