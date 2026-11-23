Advertisement

VIZ Media 與 Amazon 美國站推出《寶可夢》（Pokémon）24 部動畫電影限量藍光合集，售價 US$399.99（約港幣 HK$3,120），目前由 Amazon 獨家接受預訂。Amazon 商品資料顯示，套裝以 16 張 Blu-ray 光碟收錄歷年劇場版，總片長達 36 小時 41 分鐘，外盒採用大型精靈球造型。

16 張藍光碟收錄 24 部動畫電影

《Pokémon: 24-Movie Collection》收錄由 1998 年《寵物小精靈：超夢的逆襲》至 2020 年《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》的動畫電影，讓收藏者一次重溫小智與比卡超歷年在大銀幕的冒險。

24 部電影分別收錄在 16 張 Blu-ray 光碟，部分碟片包含多於一部電影，例如首張光碟收錄最初 3 部劇場版。合集亦包括《超夢的逆襲》的電腦動畫重製版，以及《黑／白：比克提尼與黑英雄／白英雄》的兩個版本。套裝只收錄動畫電影，未包括真人電影《POKÉMON 神探 Pikachu》。

精靈球外盒配電影主題插畫

VIZ Media 的宣傳圖片顯示，16 張光碟收藏在畫冊式內盒，頁面印有各部電影相關的寶可夢插畫。內盒可整本放進大型精靈球造型的展示盒，精靈球連底座的高度接近 12 吋，適合作為收藏擺設。

產品圖片亦展示一本硬皮書，但其內容、是否屬正式隨盒附送品仍有待確認。電影原版日語配音、各語言字幕，以及當年隨劇場版上映的比卡超動畫短篇是否收錄，現階段亦未有完整資料。

新動畫電影《Pokémon: Wild Card》2027 年上映

The Pokémon Company 已確認下一部長篇動畫電影《Pokémon: Wild Card》計劃自 2027 年起上映，故事圍繞一名寶可夢集換式卡牌遊戲玩家，以及他的拍檔謎擬 Q。作品由 STORY inc. 參與策劃及製作，CloverWorks 負責動畫製作。這將是系列繼 2020 年《可可》後首部新長篇動畫電影。

資料來源：Amazon 商品頁、VIZ Media、PocketMonsters、The Pokémon Company 官方公告