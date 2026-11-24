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美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）研究團隊分析 20,847 名成年人的網上調查，發現每日使用生成式 AI 的人，出現中度或以上抑鬱症狀的勝算比完全不用 AI 的人高約 3 成。研究指關聯集中在把 AI 用於個人用途的人，用於工作或上學則未見與抑鬱症狀有關聯。

這項研究於 2026 年 1 月 21 日刊於醫學期刊 JAMA Network Open，調查由 2025 年 4 月 20 日至 5 月 27 日進行。研究結果只顯示 AI 使用與抑鬱症狀存在關聯，未證明兩者有因果關係。

約一成受訪者每日用 AI 多數用於個人用途

這項 JAMA Network Open 研究發現，10.3% 受訪者每日至少使用一次生成式 AI，當中 5.3% 每日使用多次。男性、較年輕、教育程度及收入較高，以及居於城市的人，較常每日使用 AI。

每日用家之中，48.0% 用於工作，11.4% 用於上學，87.1% 用於個人用途；這些用途可以重疊。據 NBC News 解釋，個人用途包括尋求推薦、建議或情緒支持。研究指個人用途與抑鬱症狀的關聯較明顯，用於工作或上學則未見關聯。

焦慮及易怒亦見類似規律 25 至 64 歲估計值較高

這項研究在焦慮及易怒症狀上，也觀察到與抑鬱類似的規律。按年齡劃分，25 至 44 歲及 45 至 64 歲兩組使用 AI 與抑鬱症狀的關聯估計值最高。

研究第一作者、Mass General Brigham 精神科研究副主任 Roy H. Perlis 表示，AI 用家與非用家的平均抑鬱程度差異很小，但部分人可能受影響較大。據報研究人員亦觀察到「劑量反應」，意思是用得愈頻密，症狀愈明顯。

研究未證因果 專家估計兩種情況並存

研究團隊指出，現有結果只反映關聯，仍需進一步研究這種關聯是否屬因果關係。調查屬非概率網上調查，AI 使用量由受訪者自行申報，比較對象是完全不用 AI 的人。

美國德州大學西南醫學中心精神科醫生 Darlene King 兼任美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）精神健康資訊科技及遙距精神科委員會主席。她認為現時未知是本身有抑鬱症狀的人較常使用 AI，還是頻繁使用 AI 引致抑鬱症狀，並估計兩類人都有。

有分析指，AI 傾向優先肯定用戶感受，有研究人員形容這是「奉承」傾向。這種缺少現實衝突的互動可能令人覺得被理解，但長期依賴也可能削弱部分人面對現實社交的意願。

研究者籲定期檢視用 AI 習慣 美國心理學會：勿取代治療

這項逾 2 萬人的美國研究發現，每日使用 AI 的人出現中度或以上抑鬱症狀的勝算較高，關聯集中在個人用途，用於工作或上學則未見；惟研究只顯示關聯，未證明因果。

Roy H. Perlis 希望大家定期檢視自己使用 AI 的情況與情緒的關係，就像對待社交媒體一樣。美國心理學會（American Psychological Association）則建議不要以 AI 取代心理治療及心理疾病治療。

如果深夜最願意聽你說話的是 AI，傾訴完之後，你是真的好過了一點，還是少了向身邊人開口的理由？

來源：JAMA Network Open、PubMed Central (PMC)、NBC News、MedPage Today