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科技記者 Mark Gurman 透露，Apple 近期針對 Siri 團隊裁員，主要影響負責舊有底層架構的員工。開發新一代 AI 系統的團隊則不受影響。

僵化開發週期削弱應變能力

Apple 期望加快開發步伐，將重大更新分散於全年推出。不過員工至今未見公司運作有明顯改變。相比其他 AI 公司頻繁更新模型與服務，Apple 的年度作業系統發布週期明顯較慢。

Apple 軟件部門由 Craig Federighi 帶領，內部採用 A 至 G 發布時間表。大型作業系統更新路線圖與核心功能通常在上一年夏末或初秋敲定。這令 Apple 在開發後期難以靈活應對競爭對手的技術突破。

Siri 表現倒退與未來 AI 規劃

Siri 表現持續為人詬病，目前缺點包括反應緩慢、第三方應用程式整合有限及聽寫表現倒退。

Apple 正開發更先進 AI 助理，最快 2027 年底推出。雖然對手 AI 助理可能藉記錄用戶偏好及連結帳戶提高轉換成本，Apple 憑私隱保護聲譽及深層系統權限，依然具備競爭優勢。

短期安排方面，Siri 將於 2026 年 12 月加入自家應用程式多步操作功能。支援第三方應用程式功能則預計 2027 年上線。

來源：Trading View