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OpenAI 開始在 ChatGPT 主 Chat 分頁全球推出 GPT-6.2，由為日常對話調校的 GPT-6.2 Sol 版本驅動，距離 GPT-6.2 Sol 登陸 Work 及 Codex 約一星期。新版本正逐步向 Plus、Pro、Business 及 Enterprise 付費用戶開放，Free 及 Go 計劃用戶則用不到。

先登 Work 及 Codex 今次輪到 Chat 分頁

GPT-6.2 Sol 早於約一星期前已在 ChatGPT Work、Codex 及 API 推出，當時一同推出的還有 GPT-6.2 Astra。今次更新則把專為日常對話調校的 GPT-6.2 Sol 版本帶到 Chat 分頁。

OpenAI 表示，Work 及 Codex 背後的模型不會因今次更新而改變。

指示、搜尋、相片細字 OpenAI 稱較 GPT-6 進步

OpenAI 表示，GPT-6.2 處理複雜要求的能力有所改善，尤其是遵從詳細指示及上網搜尋資料。例如用戶比較週末旅行的酒店時，模型可協助權衡價錢及位置；用戶查詢貨品是否減價時，ChatGPT 亦可提出在減價時通知用戶。

OpenAI 又稱，GPT-6.2 Sol 比 GPT-6 更能看出相片細節，例如招牌上的符號或標籤文字。在 OpenAI 的 Chat 分頁內部測試中，GPT-6.2 圖像理解得分為 71.7%，GPT-6 則為 47.4%。

OpenAI 內部測試顯示，GPT-6.2 的圖像理解得分為 71.7%，GPT-6 則為 47.4%

公司另一項內部測試顯示，面對特別困難的提示時，GPT-6.2 有 78.1% 時間遵從指示，GPT-6 為 62.5%。在內部版 BrowseComp 網絡搜尋測試的 Extra high 設定下，兩者分別得 64.5% 及 54.4%；在具挑戰性的對話中，新模型有 91% 至 94% 時間符合公司安全政策，GPT-6 則為 77% 至 80%。

在 OpenAI 的內部測試中，GPT-6.2 遵從複雜指示的比率為 78.1%，高於 GPT-6 的 62.5%

獨立機構 Artificial Analysis 另行評測 API 版 GPT-6.2 Sol（Max），在其 Intelligence Index 得 57 分，同類模型中位數為 44 分；惟這項評測並非針對 Chat 分頁版本。

只限 4 個付費計劃 Enterprise 視乎管理員設定

ChatGPT 的 GPT-6.2 正在全球向 Plus、Pro、Business 及 Enterprise 計劃逐步推出，付費用戶未必即時用到；官方只列出這 4 個計劃，Free 及 Go 計劃則用不到。

OpenAI 表示，Enterprise 用戶能否使用，亦取決於公司管理員的設定。

舊模型 GPT-5.6 Sol 據報 12 月 23 日退役

OpenAI 正在 ChatGPT 主 Chat 分頁逐步推出日常對話版 GPT-6.2 Sol，範圍限於 4 個付費計劃；舊旗艦推理模型 GPT-5.6 Sol 則據報約一個月後退役。

據報 OpenAI 表示，GPT-5.6 Sol 將於 12 月 23 日從 Chat、Work 及 Codex 退役。OpenAI 在 2026 年 7 月推出這款模型，定位是處理編程、研究、科學及網絡安全等複雜工作的旗艦推理模型；慣用 GPT-5.6 Sol 的付費用戶屆時或要改用其他模型。

來源：OpenAI Help Center、MacRumors、9to5Mac、ChatGPT Learn、Artificial Analysis