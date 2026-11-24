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美國加州北區聯邦地方法院近日駁回 Samsung（三星）、SK Hynix（SK 海力士）及 Micron（美光）聯合提出的撤銷反壟斷訴訟申請。三間記憶體巨頭被指涉嫌聯手限制 DRAM 供應，推高市場價格。三間公司辯稱，中國記憶體製造商擴大 DDR4 產能，加上產業技術轉型，促使它們將資源轉向 DDR5 及 HBM 高頻寬記憶體。不過，法官認為原告提出的事實足以支持訴訟繼續進行，但尚未裁定三間公司違反反壟斷法。

三大廠商以中國市場競爭作抗辯

根據法院文件，這宗集體訴訟由美國 17 名消費者及小型企業提出。原告指控三間記憶體製造商自 2022 年起先後削減 DRAM 產量，並於 2023 年將更多生產資源轉向 HBM，最終在 2025 年 4 月至 6 月期間相繼宣布逐步退出主流 DDR4 生產，涉嫌透過限制供應推高記憶體價格。

三間被告反駁，相關決定屬於企業獨立作出的正常商業選擇。它們又提出，中國記憶體製造商增加 DDR4 產能，令中國企業在 DDR4 市場形成競爭壓力。

不過，原告提交的資料顯示，中國製造商當時僅佔全球 DRAM 產能約 5% 或以下，質疑中國廠商的競爭壓力是否足以解釋三間企業幾乎同步退出 DDR4 生產。

長鑫科技早於 2024 年底停止自有 DDR4 生產

中國記憶體製造商長鑫科技在上海證券交易所公開的上市申請材料中，披露自 2024 年底起已停止生產自有 DDR4 產品，並將資源轉向 DDR5、LPDDR5 及 LPDDR5X 等新一代記憶體。

這意味長鑫科技自身的 DDR4 生產調整，比三星、SK 海力士及美光於 2025 年第二季宣布縮減 DDR4 產品線更早。相關資料與三間被告提出的中國 DDR4 擴產壓力說法形成對比，但不足以單獨否定其他中國製造商可能帶來的競爭。

三間巨頭佔全球逾九成市場

原告認為，在三間大型製造商合共佔全球 DRAM 市場逾九成的情況下，同時縮減傳統記憶體供應，對市場價格具有重大影響。DDR4 雖然屬於較舊技術，仍廣泛應用於電腦及其他設備。

三間企業則強調 DDR4 已進入技術迭代末期，將有限的資金和產能投入 DDR5 及 HBM，符合產業發展方向。法院認為原告提出的指控足以讓案件繼續審理。

三大廠商曾捲入記憶體價格壟斷案

這並非三間企業首次涉及 DRAM 價格操縱爭議。1998 年至 2002 年期間，多間記憶體製造商曾參與價格串謀，美國司法部其後展開調查。三星因此支付 3 億美元（約港幣 23.4 億元）罰款，當時的海力士則支付 1.85 億美元（約港幣 14.4 億元）。美光因配合調查而獲得豁免。

今次案件仍處於審理初期，拒絕撤案不代表已經確認三間企業串謀操縱價格。

資料來源：美國加州北區聯邦地方法院裁決、長鑫科技上市申請問詢回覆