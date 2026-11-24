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現今電競螢幕市場中，27 吋、2K 解析度的 OLED 顯示器已逐漸普及，各家品牌的競爭早已進入白熱化。如今的決戰關鍵在於更新率有多高、亮度表現如何。這次我們評測的主角 GIGABYTE AORUS ELITE FO27Q28G，搭載了全新 LG Display 生產的 Tandem WOLED 面板，除了擁有 280Hz 超高更新率與 0.03ms 反應時間，更帶來了全面的防烙印硬體與軟體機制，在遊戲、娛樂與工作上都展現了極高的性價比。

▲非常纖薄的面板，在側面看上去高級感十足

Tandem WOLED 技術展現深遽黑色背景與鮮艷色彩

傳統 OLED 面板通常只有一層發光層，而 FO27Q28G 採用的 Tandem WOLED 疊曜屏技術，則是透過疊加多層 OLED 發光層，在達到相同亮度的情況下更為省電，並能大幅延長面板壽命。為了發揮這塊面板的最大潛力，我們特別進行了牆紙顯示實測。有別於傳統的霧面防眩光處理，這款螢幕採用了 RealBlack Glossy 亮面玻璃鏡面塗層。在進行深黑色牆紙測試時，OLED 自發光關閉像素的特性發揮得淋漓盡致，螢幕顯示的黑色極度深邃，與四邊無邊框設計幾乎融為一體，完全沒有 IPS 面板常見的泛灰感。隨後切換至色彩鮮豔的牆紙時，Glossy 鏡面讓色彩更為通透立體，水珠的晶瑩剔透、植物的鮮綠與光澤細節呼之欲出，帶來極強的視覺衝擊力。

在整體顯示規格上，這款螢幕的峰值亮度可達 1500 nits，日常全螢幕平均亮度約落在 450 至 470 nits 之間，並通過 VESA DisplayHDR True Black 500 認證。其具備 10-bit 色深與 Delta E < 2 的出廠校色精準度，色彩表現極為出色。雖然極近距離下觀看文字，仍會察覺到 OLED 結構特有的細微顆粒與文字邊緣輕微的紫邊現象。但在正常約 70 公分的觀看距離下，幾乎不會察覺這些細節。

遊戲畫面細膩度實測

為了驗證 FO27Q28G 的實際遊戲畫面表現，我們挑選了強調畫面細節的 Death Stranding 2 作為測試。遊戲中充滿了豐富的自然地貌、極端氣候與複雜的光影變化，得益於 2K 解像度與高達 1,500,000:1 的超高對比度，HDR 效果讓陽光穿透雲層的刺眼感與陰影暗部的層次顯得十分分明。Tandem WOLED 面板完美呈現了遊戲中極其細微的材質紋理，讓獨特的電影級濾鏡與真實感能在螢幕上展現。

FPS 遊戲流暢度與電競輔助實測

我們也用上節奏極快的 FPS 遊戲《Apex Legends》測試畫面流暢度。FO27Q28G 280Hz 超高更新率與 0.03ms 反應時間，讓玩家在高速交戰時，畫面依然保持驚人的清晰度，傳統面板的動態拖影大幅減少。此外，GIGABYTE 還加入了兩項殺手級功能。首先是 Ultra Clear 技術，透過插黑幀大幅降低動態模糊。其次是 OLED VRR Anti-Flicker 功能，大幅減少 OLED 在幀數波動時容易產生的畫面閃爍問題。配合內置 Eagle Eye 鷹眼放大以及 Night Vision 夜視模式等戰術功能，都令 FPS 玩家滿意。

專為電競玩家而設的各種功能

顯示器內置有不少特別為遊戲玩家提供的內置功能，包括遊戲計時器、戰術準心，甚至夜視功能（將局部畫面變為夜視鏡）。而 Eagle Eye 功能更為用家特別放大中心部畫面，讓你的狙擊槍在瞄準時可以放得更大。而且本機內置的準心功能，具備像素偵測，在偵測到異色點時，例如你在遊戲中的目標，會變成綠色標記。

▲Eagle Eye 狙擊鏡功能會把畫面局部放大

硬件級別散熱與 AI 防烙印機制

OLED 最令人擔憂的莫過於烙印問題，為此 FO27Q28G 搭載 AI OLED Care Pro 防烙印保護，並配合 Cooling Force 強化散熱設計，為螢幕提供周全保護。首先螢幕背部搭載了貫穿整個面板的銅質熱導管針對局部熱源（例如高亮度部位產生的熱）來加強散熱，從物理層面大幅降低面板老化風險。螢幕底部還配備了智能感應器與環境光感測器，除了能根據環境光自動調節亮度，還能在使用者離開座位時自動關閉螢幕，返回時自動喚醒。官方提供了三年全機保養與額外一年的防烙印專屬保養，讓玩家更安心長期使用。

而針對遊戲的小地圖、Windows 工作列長期顯示下，有可能會產生的烙印問題，可打開螢幕設定介面的「OLED Care Pro」防烙印功能，這裡提供防烙印清理功能、靜態畫面調暗，像素位移、光度穩定、邊界圖像光度以及角落暗化處理，從不同方面保護用家的螢幕延長壽命。

人體工學支架與介面實用性評估

在外觀與擴充性方面，FO27Q28G 螢幕支援包含升降、傾斜、旋轉與直立在內的全方位人體工學調整，並支援 DisplayPort 2.1 與 HDMI 2.1 視訊介面，而螢幕配備的 Type-C 介面，亦支援 Alternate Mode，可以連接訊號輸出顯示影像，用戶可連接具 USB-C 視訊輸出功能的手提電腦，把本產品當成第二個螢幕。 Type-C 插口更支援 15W 供電，這項規格對於為手機充電相當方便。要留意機身最右手邊的 USB 2.0 介面為更新韌體專用接口，不能連接周邊裝置。

▲螢幕提供 2 個 HDMI、1 個 DisplayPort 以及一組 USB-C 視訊輸入。第一個 HDMI 插頭支援 eARC，方便你連接 Soundbar、揚聲器系統、AV 擴音機等等。最右手邊的 USB-A 插口為更新韌體專用

▲USB-C 接口支援視訊輸入，你可利用 USB-C 傳輸線，直接將具備 USB-C 視訊輸出的手提電腦駁到 GIGABYTE AORUS ELITE FO27Q28G 當成第二個螢幕

總結

總結來說，GIGABYTE AORUS ELITE FO27Q28G 是一款規格非常高、定位精準的高階電競螢幕。Tandem WOLED 帶來壽命與亮度提升、Glossy 塗層賦予的絕美發色、280Hz 的極致流暢度，搭配硬件熱導管與完善的防烙印保養，給用家沉浸在 3A 大作世界，以及講求反應的 FPS 戰場。如果你正在尋找一台 27 吋 2K 級別的頂規 OLED 螢幕，這款產品就非常值得考慮入手。