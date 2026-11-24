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港怡醫院旗下手機應用程式「港怡『智』健康」發生資料保安事故。院方於今日（11 月 24 日）公布，11 月 18 日發現由第三方供應商維護的保安設施出現未經授權活動，部分病人的姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料遭未經授權存取。消息指事件涉及約 49 萬名病人。院方已暫停 App 服務及通報執法和監管機構，強調病人的醫療紀錄、信用卡及付款資料未受影響。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑警告，身份證號碼一旦外洩，可能帶來長期身份盜用及針對性詐騙風險。

第三方保安設施出現異常 院方隔離系統

港怡醫療表示，11 月 18 日發現支援「港怡『智』健康」App 的保安設施出現異常活動。相關設施由第三方服務供應商負責維護，院方發現問題後隔離受影響系統，並暫停 App 服務，以防止事故進一步擴大。

院方尚未確認實際受影響人數，亦已通報相關監管機構。

消息指約 49 萬人受影響 警方列不誠實使用電腦調查

根據院方現階段調查結果，遭未經授權存取的資料包括姓名、身份證明文件號碼和聯絡資料。雖然院方確認有個人資料受到影響，但未有公布實際涉及人數。

消息指約 49 萬名病人的資料遭存取，警方將案件列作「不誠實使用電腦」跟進。

港怡強調，病人醫療紀錄及信用卡資料未受影響。不過，受影響的身份證明文件號碼及聯絡資料本身已涉及重要個人身份資訊，即使沒有財務資料外洩，仍可能被不法分子利用。

方保僑：身份證號碼不能更換 外洩影響可持續多年

資訊科技界選委方保僑指出，姓名配合身份證號碼，已足以增加身份盜用及針對性詐騙的風險。不法分子如取得電話號碼等聯絡資料，更可能冒充醫院、保險公司或其他機構，利用準確的個人資料提高詐騙訊息的可信度。

他提醒，今次事故與一般帳戶密碼外洩不同。密碼被盜後，用戶可以更改密碼及啟用雙重認證，但身份證號碼不可能像密碼一樣隨時更換。因此，即使院方已修補漏洞，已被存取的身份資料仍可能在日後被反覆利用，相關風險不會因為系統恢復正常而立即消失。

方保僑亦關注事故通報時間。院方在 11 月 18 日發現異常，直至 11 月 24 日才公開事件，相隔六日。他認為院方有必要交代這段期間的調查及通知安排，並說明為何未能更早向受影響人士發出警示。

第三方供應商成保安弱點 醫院不能完全外判責任

方保僑認為，第三方服務供應商往往是企業資訊保安體系中較脆弱的一環。大型機構即使投放大量資源保護內部系統，一旦外判供應商的系統、存取權限或保安設施出現漏洞，仍可能令整個資訊系統暴露於風險之中。

他強調，將系統維護工作交由外判公司，不代表企業可以將保障客戶個人資料的責任一併轉移。醫療機構掌握大量敏感個人資訊，有責任持續監督供應商的保安水平，包括存取權限管理、安全測試、事故偵測，以及資料外洩後的應變機制。

他促請港怡在完成調查後，公開事故成因、實際受影響人數、第三方供應商涉及的保安問題，以及具體改善措施，讓病人了解自身資料面對的風險，亦讓公眾評估同類事故會否再次發生。

病人應慎防冒認醫院詐騙

由於今次事件涉及姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料，病人尤其應留意聲稱來自醫院、醫生或保險公司的通訊。如收到要求核實身份、提供驗證碼或點擊連結更新資料的訊息，應透過醫院官方渠道查證，避免直接使用可疑訊息內提供的連結或電話號碼。

資料來源：港怡醫療