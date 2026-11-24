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《Grand Theft Auto VI》（《GTA 6》）近日加入 Sony PlayStation 的雲端串流支援遊戲名單，玩家在已開放服務的地區可直接透過 PlayStation Portal 遊玩，毋須擁有 PS5 主機。據遊戲媒體 Push Square 及 Everyeye 引述 PlayStation Store 最新標示，玩家仍須自行購買遊戲數碼版及訂閱 PlayStation Plus Premium；香港目前不在 Sony 的雲端串流支援地區名單。Microsoft 亦已確認 Xbox One 玩家可透過 Xbox Cloud Gaming 遊玩本作。

PS Portal 直接連接 Sony 伺服器 遊戲仍要另外購買

PlayStation Portal 現在可在支援地區透過雲端串流執行《GTA 6》，遊戲在 Sony 伺服器上運行，玩家只需使用裝置連接網絡。以往 PlayStation Portal 主要透過 Remote Play 連接玩家家中的 PS5，主機必須已開機或處於休眠模式，並預先安裝相應遊戲。

Sony 早於 2024 年開始測試 PlayStation Portal 雲端串流，2025 年 11 月正式推出功能，讓 PlayStation Plus Premium 會員直接串流指定遊戲。服務涵蓋部分 PlayStation Plus 遊戲目錄作品，以及玩家已購入、符合串流資格的 PS5 數碼遊戲。

《GTA 6》屬於後者。玩家即使已付費訂閱 Premium，也不會因此免費取得遊戲，必須先在 PlayStation Store 購買數碼版。符合條件的玩家可由 PS Portal 的 Cloud Streaming 分頁選擇遊戲，毋須依靠家中的 PS5。使用 Remote Play 則是另一種功能，Sony 香港官網列明一般遙距遊玩毋須 PS Plus 會員資格。

香港 PS Plus 只有 Deluxe 暫不能使用新雲端功能

香港 PlayStation Plus 最高級方案為 Deluxe，與支援雲端串流的 Premium 不同。Sony 官方列出的 PlayStation Portal 雲端串流支援地區包括美國、加拿大、日本及多個歐洲國家，但沒有香港，因此香港帳戶目前不能單憑訂閱 Deluxe，便在沒有 PS5 的情況下透過雲端執行《GTA 6》。

在已支援地區，Sony 要求玩家使用成人帳戶及有效 Premium 會籍。官方建議的網絡門檻為最少 5 Mbps 才能建立串流連線、720p 需要最少 7 Mbps、1080p 則需要最少 13 Mbps；實際畫質及遊玩體驗仍視乎網絡狀況。支援遊戲亦可能因國家或地區而有不同。

Xbox One 也可經雲端玩《GTA 6》 另有遊玩時數限制

Microsoft 在 11 月 23 日透過 Xbox Wire 確認，《GTA 6》已支援 Xbox Cloud Gaming，Xbox One 及 Xbox Series X|S 玩家可在支援市場透過雲端串流遊玩。Xbox One 毋須具備原生執行新遊戲的硬件效能，因為遊戲由遠端伺服器處理；Microsoft 表示雲端版本採用 Xbox Series S 的圖像設定。

玩家需要擁有遊戲授權，並符合 Xbox Cloud Gaming 的付費及地區要求。部分 Xbox Game Pass 方案每月提供有限雲端遊玩時數，最高為 15 小時；在已推出相關服務的市場，玩家亦可購買額外雲端遊玩時數。這不代表購買《GTA 6》後便可無限免費串流。Xbox 雲端遊戲服務同樣設有地區限制，香港玩家須先確認所屬市場是否支援。

Sony 12 月 10 日停止 Windows 版 PS Plus App

Sony 另宣布將於 12 月 10 日停止提供 Windows PC 版 PlayStation Plus 應用程式。公司表示使用該應用程式的合資格 Premium 會員少於 0.4%，因此決定把資源集中在其他服務。這項安排將影響原本透過該 Windows 應用程式存取 PlayStation 雲端遊戲的方式，包括部分在 Steam Deck 安裝 Windows 或使用相關工具的玩家，但不等於 Sony 同時取消 PlayStation Portal 本身的雲端串流功能。

資料來源：Push Square、Everyeye、PlayStation 支援中心、PlayStation 香港、Xbox Wire、PlayStation Blog