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4 年前入侵 Rockstar Games、公開 90 段《GTA 6》未曝光遊戲畫面的英國黑客 Arion Kurtaj，於 11 月 23 日在倫敦伍爾維奇刑事法庭（Woolwich Crown Court）被判監禁 7 年。不過，由於法官計入他過去在安全精神病院及監獄羈押的時間，現年 21 歲的 Kurtaj 在宣判當日便獲准在監督條件下離開羈押。他同時面臨為期 5 年的網絡活動限制，包括禁止使用 Telegram 及 Discord。

判監 7 年卻即日獲釋 法官考慮過往羈押時間

Arion Kurtaj 來自英國牛津，曾是黑客組織 Lapsus$ 的成員。他於 11 月 16 日承認涉及 Rockstar Games、BT/EE、Revolut 及 Uber 的多宗網絡犯罪，共涉及 6 項控罪，包括電腦濫用、詐騙及在監獄非法持有手機。

法官原本考慮判處 9 年監禁，但因 Kurtaj 曾被強制收容於安全精神病院，將刑期減少兩年至 7 年。再計算過往羈押時間後，法庭批准他即日獲釋。

不過，獲釋並不代表刑罰已經撤銷。Kurtaj 仍須遵守有條件釋放的監管規定，違反條件可能再次被送回監獄。據英國傳媒報道，法院亦對他實施為期 5 年的「嚴重犯罪預防令」（Serious Crime Prevention Order），限制其網絡活動，並禁止他使用 Telegram 和 Discord。

法官 Mark Turner 在宣判時表示，Kurtaj 顯然是一名非常有才華的年輕人，勸告他不要浪費自己的才能，最終令人生不斷在監獄內外度過。

電腦被沒收仍成功入侵 利用酒店電視與 Amazon Fire TV Stick

案件最受關注的部分，是 Kurtaj 在 2022 年入侵 Rockstar Games 的經過。

當時年僅 17 歲的 Kurtaj，因涉及其他網絡犯罪案件而獲保釋。由於受到其他黑客威脅，警方安排他入住牛津郡比斯特（Bicester）一間 Travelodge 酒店接受保護。

即使警方已沒收其電腦，Kurtaj 仍利用酒店房間的電視、Amazon Fire TV Stick、手機及網絡連接繼續進行黑客活動，最終成功入侵 Rockstar Games 的內部系統。

他從開發商伺服器取得 90 段尚未公開的《GTA 6》遊戲開發影片，並使用 TeaPotUberHacker 這個網上化名公開片段。

當時《GTA 6》仍處於開發階段，外界尚未看到官方正式公布的遊戲內容。這批影片提前曝光遊戲場景、角色及玩法，包括系列首次以女性角色作為主要可玩主角之一的設定，成為遊戲業界備受關注的洩密事件。

透過 Slack 威脅公開源代碼 Rockstar 損失約 500 萬美元

取得內部資料後，Kurtaj 更利用 Rockstar Games 的 Slack 企業通訊系統向公司施壓，要求對方在指定時間內透過 Telegram 與他聯絡，否則便會公開遊戲源代碼。

他其後在網上發布 90 段開發影片，對 Rockstar 的保密工作造成重大衝擊。不過，英國皇家檢控署確認的是他公開了遊戲影片，以及威脅公開源代碼，並非已證實他在當次事件公開完整的《GTA 6》源代碼。

Rockstar Games 曾向英國法庭透露，這次網絡攻擊令公司花費約 500 萬美元（約港幣 3,900 萬元）處理及修復，另涉及員工數千小時的工作時間。

不只攻擊遊戲商 Uber、Revolut 與電訊公司同樣受害

Kurtaj 參與的網絡犯罪並不局限於 Rockstar Games。

英國檢控署指出，他在 2021 年至 2022 年期間，曾入侵英國電訊公司 BT 及 EE 的系統，導致部分用戶的 SIM 卡被未經授權轉移，可能令犯罪分子接管受害者的電話號碼及相關帳戶。

他亦曾入侵金融科技公司 Revolut，取得數千名客戶的資料。在針對 Uber 的攻擊中，他不但竊取敏感資訊，更刪除部分內部系統資料及帳戶，造成超過 280 萬美元的損失。

檢方指出，Lapsus$ 透過入侵企業系統取得敏感資料，再以公開機密及其他威脅手段勒索企業，令多間國際公司蒙受重大損失。

曾被無限期收容精神病院 獄中私藏手機再犯案

Kurtaj 的法律程序歷時多年。2023 年，英國法庭因其嚴重自閉症及當時的精神狀況，裁定他不適合接受一般刑事審訊，並頒令將他無限期收容於安全精神病院。

直到 2026 年 1 月，法庭才決定解除相關收容令，重新展開刑事審訊程序。

然而，即使在羈押期間，Kurtaj 仍繼續違反規定。今年 3 月，他被發現在監獄內非法持有手機，並曾利用該裝置向英國緊急求助號碼 999 發送挑釁訊息，最終因此面對額外控罪。

在最新判決後，Kurtaj 透過代表律師為自己的行為及對受害者造成的困擾致歉。

《GTA 6》已於 11 月 19 日正式推出，而引發這場大型洩密事件的 Kurtaj，則在遊戲上市後短短 4 日獲判刑並有條件獲釋，為這宗歷時 4 年的重大遊戲洩密案件帶來最新進展。

資料來源：英國倫敦市警察、英國皇家檢控署、The Record、Evening Standard