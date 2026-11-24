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HONOR 今日（11 月 24 日）宣布，位於青衣城及九龍灣德福廣場的兩間新體驗店正式開幕，分別成為品牌在香港的第 8 及第 9 間體驗店。其中九龍灣店更是 HONOR 在香港首間 Alpha Store，除了展示品牌旗下智能手機、平板電腦及其他裝置，亦設有 AI 產品及第三方影音設備展示區。為配合新店開幕，HONOR 將於 11 月 25 日至 30 日推出限時優惠，涵蓋兩間新店及全線實體店、網上商店。

九龍灣首間 Alpha Store 集中展示 AI 智能生態產品

位於德福廣場的九龍灣新店，是 HONOR 在香港首間以 Alpha Store 命名的體驗店。與一般品牌零售店相比，九龍灣 Alpha Store 除了展示 HONOR Magic9 Pro Max 等旗艦智能手機，亦加入更多不同類型的產品展示，讓顧客可以親身試用品牌旗下的 AI 功能及智能裝置。

▲Honor 今日一口氣分別在青衣的青衣城，以及九龍灣德福商場開設第八及第九間零售店，當中德福的一間更是 Honor 旗下首間 Alpha Store。

▲Honor 希望透過首間 Alpha Store 的開幕，能為消費者提供一站式的 AI 智能生活體驗。

▲九龍灣 Alpha Store 除了展示 HONOR Magic9 Pro Max 等旗艦智能手機，更有它專屬的兩支「大炮」：200mm 及 500mm 增距鏡供大家現場先試後買。

店內設有專門的 AI 產品展示區，涵蓋手機攝影、辦公生產力、智能家居及健康管理等應用場景，亦設有第三方影音產品展示區。顧客除了可以試用不同手機及周邊設備，亦能了解 HONOR 如何將 AI 功能整合至不同類型的產品，反映品牌正由智能手機市場進一步拓展至其他智能裝置領域。

▲店內設有專門的 AI 產品展示區，涵蓋手機攝影、辦公生產力、智能家居及健康管理等應用場景。

▲現場亦展出了快將在香港推出的兩部不同尺寸的 Honor 智能電視機，令筆者十分期待。

▲另一個驚喜位就是現場亦展出了同樣快將推出發售的 Honor Choice 電腦顯示器，同樣設有兩種尺寸。

▲還有一個驚喜位，就是 Honor 更與 Insta360 合作推出加購優惠，凡購買任何 HONOR 產品，即可享 Insta360 指定產品加購優惠，以 9 折優惠價選購 X6 標準套裝、X6 萬能套裝、Luna Ultra Get Set 套裝、GO Ultra 標準套及 Snap 等產品，優惠價低至 HK$629。加購價大家可參考上表。要留意這個加購優惠價有效期只是 2026 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 30 日，所以想拿著數的消費者就要趁早了。

在開幕活動上，HONOR 亦展示旗下自行研發的機械人，包括進行舞蹈表演的「元氣仔」，以及在店內與來賓互動的跑步機械人「閃電」，展示品牌在智能機械人方面的發展。

▲今日開幕禮現場，其中一款 Honor 自行研發的機械人「元氣仔」亦有到場。

▲而 Honor 自研的跑步機械人「閃電」亦有在場與消費者及來賓互動。

▲「元氣仔」更在開幕禮中即席進行舞蹈表演。

兩間新店推出六日限定優惠 部分手機減價逾 2,000 元

為配合青衣及九龍灣新店開幕，HONOR 將於 11 月 25 日至 30 日舉行為期六日的「開幕多重賞」活動。兩間新店每日提供不同的指定產品優惠，部分手機及配件以限量形式發售。

九龍灣 Alpha Store 於 11 月 25 日推出 HONOR Magic7 Pro（12GB RAM、512GB 儲存空間），由建議零售價 HK$6,999 減至 HK$4,999；同日 HONOR 400 Pro（12GB + 512GB）則由 HK$4,599 減至 HK$3,299。其餘日子亦有平板電腦、藍牙耳機及手寫筆等指定產品優惠。

青衣店方面，11 月 26 日的 HONOR 400（12GB + 512GB）由 HK$3,299 減至 HK$2,699；11 月 27 日至 29 日則分別提供不同顏色的 HONOR 400 Smart（8GB + 256GB），優惠價為 HK$999。至 11 月 30 日，HONOR Magic7 Pro（16GB + 1TB）將由 HK$7,699 減至 HK$5,599，減幅達 HK$2,100。

網店及其他分店同步推出優惠

除了兩間新店限定優惠，HONOR 亦會在 11 月 25 日至 30 日期間，於全線香港實體店及官方網上商店推出指定產品減價。

當中包括 HONOR CHOICE 投影機 Air Pro，由 HK$1,999 減至 HK$899；HONOR CHOICE KUMI AI Note 會議錄音器，由 HK$799 減至 HK$599；HONOR CHOICE 空氣炸鍋則由 HK$599 減至 HK$399。

此外，HONOR CHOICE MiLi LiTag 的優惠價為 HK$9，原建議零售價為 HK$89。所有優惠產品數量有限，售完即止，實際供應情況以官方渠道公布為準。

HONOR 青衣及九龍灣新店地址及營業時間

HONOR 九龍灣 Alpha Store 體驗店

地址：香港九龍九龍灣德福廣場一期地下 G90 號舖

營業時間：星期一至日，上午 11 時至晚上 9 時

HONOR 青衣體驗店

地址：新界青衣青敬路 33 號青衣城一期 1 樓 131 號舖

營業時間：星期一至日，上午 11 時至晚上 9 時

更多產品及分店資訊可瀏覽 HONOR 香港官方網站。