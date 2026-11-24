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英國 NHS England 啟動 AI 輔助乳癌普查試驗 EDITH，測試現時須由 2 名專科檢查的乳房 X 光影像，在 AI 協助下多數能否只需 1 名專科覆核。NHS England 稱這是全球最大同類試驗；招募已在劍橋大學醫院（Cambridge University Hospitals）展開，是全英 30 個站點的第一個，未來 3 年預計近 70 萬名女性參與。

聯合首席研究員：放射科人手嚴重短缺

EDITH 聯合首席研究員、劍橋大學（University of Cambridge）放射科教授 Fiona Gilbert 表示，放射科醫生人手嚴重短缺，而影像檢查數量每年增加 8%。英國 50 至 71 歲女性每 3 年獲邀接受乳房普查，每年約有 210 萬次檢查；NHS England 估計，普查每年有助避免約 1,300 宗死亡。

Fiona Gilbert 指，接受乳房 X 光檢查的女性當中，少於 1% 患有癌症。英國皇家放射科醫學院（Royal College of Radiologists）院長 Stephen Harden 表示，該院研究發現逾五分之一乳房放射科人手將於 2030 年前退休，而過去 5 年人手平均只增長 2%。

Stephen Harden 認為試驗有潛力騰出放射科醫生時間，但不能即時解決人手不足。EDITH 將測試 AI 輔助能否減少多數影像所需的專科覆核人數，讓醫生有更多時間處理其他癌症檢查及治療。

普查流程不變 AI 與現行讀片並行測試

獲邀女性照常收到乳房普查邀請，預約期間的程序不變；邀請信會附上試驗詳情，不想參加者可選擇退出。每張影像仍會由專科查看，所有臨床決定亦由 NHS 職員作出。

劍橋大學醫院表示，AI 工具會與現行讀片流程並行測試，NHS 只有在證據顯示新方式同樣安全有效時，才會改變普查方式。據報試驗其中一組會先由 AI 為影像評級，再交予 NHS 專家；另一組則由 AI 在專家之後覆查影像。

EDITH 聯合首席研究員、華威大學（University of Warwick）人口健康教授 Sian Taylor-Phillips 表示，團隊已嚴格測試 4 套 AI 系統的準確度；試驗共有 4 間 AI 公司參與。

研究員：要確認 AI 不會導致不必要覆檢

EDITH 研究人員表示，試驗需要確認 AI 不會令女性被不必要地召回做進一步檢查而造成傷害。

Sian Taylor-Phillips 認為 AI 輔助技術可能有助及早發現癌症，但研究團隊亦希望避免過度診斷永遠不會引起病徵的輕微病變。英國衞生及社會護理大臣 Yvette Cooper 表示，AI 潛力巨大，但需要適當保障措施，確保使用時安全有效。

1,000 萬英鎊資助 試驗為期約 3 年

EDITH 已在劍橋大學醫院開始招募，測試 AI 輔助下多數普查影像能否只需 1 名專科覆核；其餘站點將在未來數月陸續開放，全英合共設 30 個站點。

試驗為期約 3 年，涉資 1,000 萬英鎊（約港幣 1.03 億元），由英國政府透過國家健康及護理研究院（National Institute for Health and Care Research，NIHR）資助。華威大學、劍橋大學及劍橋大學醫院 NHS 基金信託共同牽頭，與 NHS England 合作；對獲邀女性而言，普查安排維持不變，亦可選擇退出試驗。

來源：NHS England