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NVIDIA 行政總裁黃仁勳日前正式復職，美國總統特朗普於 11 月 23 日接受 CNBC 訪問時，形容黃仁勳是美國的「國寶」，並稱美國司法部經過深入調查後，認為黃仁勳重新掌管 NVIDIA 不會危及美國國家安全。對於黃仁勳與被指是中國間諜的女子黃樂（Alice Huang）的婚外情，特朗普更反問：「誰和中國沒有接觸？我也剛從中國回來。」

特朗普承認有份促成黃仁勳復職

特朗普在長達近一小時的 CNBC 訪問中，承認自己有份促成黃仁勳重返 NVIDIA，指 NVIDIA 董事會最終做了白宮希望他們做的事。此前有美國傳媒報道，特朗普曾積極游說 NVIDIA 董事會，促請公司重新聘用黃仁勳。

特朗普透露，NVIDIA 董事會希望確認黃仁勳復職不會影響美國國家安全，而美國司法部亦曾就事件展開大量調查。據特朗普所述，調查結果顯示黃仁勳並無責任，其復職亦不會對美國國家安全構成威脅。

回應與中國關係 以自己訪華為例

談及黃仁勳與被指是中國間諜的黃樂有婚外情一事，特朗普並未直接評論有關間諜指控，而是以自己曾經訪華為例，反問誰沒有與中國接觸。

特朗普的言論反映白宮支持黃仁勳重新執掌 NVIDIA 的立場。不過，有關國安調查的結論目前來自特朗普在訪問中的說法，不能直接視為美國司法部公開發表的調查結果。

NVIDIA 董事會一致通過黃仁勳復職

NVIDIA 於 11 月 23 日宣佈，董事會一致通過恢復黃仁勳的總裁、行政總裁及董事職務，即時生效。隨着黃仁勳重返公司，加上特朗普公開為其復職辯護，這場涉及全球人工智能晶片龍頭企業管理層及美國國家安全的風波，再次成為外界關注焦點。

資料來源：明報（引述路透社、CNBC）