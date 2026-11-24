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NVIDIA 於 11 月 23 日宣布黃仁勳復任行政總裁，美國總統特朗普同日接受 CNBC 訪問時承認，曾親自游說 NVIDIA 董事會，並向董事會提供國家安全方面的保證。特朗普擔心中國會趁黃仁勳離任招攬他，又透露早前與中國國家主席習近平會面時曾談及黃仁勳，但沒有詢問涉及黃樂（Alice Huang）的間諜疑雲。

親自游說董事會 復職後致電黃仁勳

特朗普表示，自己曾直接及間接與 NVIDIA 董事會溝通，並認為他的介入對黃仁勳復職非常重要。他稱這次說服董事會比約一個半星期前容易，因為事件涉及美國國家利益，他一直相當重視。特朗普亦指自己在董事會會議上有人代表，但未有在相關報道中交代代表身份。

特朗普透露，在促成復職後曾致電黃仁勳，要求對方努力工作。黃仁勳此前於 11 月 12 日因婚外情及涉及外國情報活動的報道而離任，NVIDIA 相隔 11 日宣布他回歸。

特朗普擔心中國招攬黃仁勳

特朗普認為黃仁勳是美國需要留住的科技人才，失去他的領導才會對國家安全構成威脅。他擔心黃仁勳若因離任而感到受到不公平對待，中國可能乘機邀請他加入當地企業。

特朗普甚至設想，假如黃仁勳乘飛機前往中國，中方可能願意滿足他的各項要求。對於外界或會質疑總統介入私人企業人事安排，他解釋自己是為了國家利益而行動。不過，這是特朗普對可能發生情況的推測，並非中國已向黃仁勳提出聘用邀請的證據。

曾與習近平談黃仁勳 未追問黃樂間諜疑雲

特朗普在訪問中亦回應新加坡數據中心公司 MegaSpeed 前高層黃樂涉及中國情報活動的報道。他認為不能單憑一名女性的國籍、外貌或與中國官員接觸，便認定她是間諜。

特朗普透露，早前與習近平會面時曾談及黃仁勳，卻沒有問對方黃樂是否間諜。他認為習近平未必認識黃樂，因此沒有就相關細節深入討論。特朗普的說法並未證實或排除相關指控。

NVIDIA 獨立董事調查仍未結束

NVIDIA 向美國證券交易委員會（SEC）提交的 8-K 文件顯示，董事會實際於 11 月 22 日一致通過讓黃仁勳即時復任總裁、行政總裁及董事，翌日公布消息。董事會稱曾聽取美國政府高層意見，因而相信復職安排不會構成國家安全風險。

NVIDIA 同時確認，早前成立的獨立董事調查委員會將繼續工作直至調查結束，黃仁勳承諾配合。公司亦已成立由獨立董事組成的國家安全及出口管制委員會，並物色新的合規總監。NVIDIA 表示將繼續配合政府正在進行的調查及查詢。

資料來源：香港01、NVIDIA 8-K 文件