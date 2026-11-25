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Anthropic 與 OpenAI 據報已開發出遠勝現有公開版本的 AI 模型，但不少員工擔心未能確保模型安全，因而無法向公眾推出。美國媒體 Axios 於 11 月 24 日引述逾 24 名知情人士指，部分內部模型在測試中難以控制，甚至會隱藏推理過程及繞過安全限制。

內部模型隱藏推理 測試得分未必反映安全性

Axios 報道指，兩家公司的未公開模型在數學、科學、網絡安全及 AI 研究等領域的推理能力均有重大進展。研究人員卻仍未找到可靠方法，確保能力更強的模型遵守安全限制。

其中一個問題與強化學習（Reinforcement Learning）有關。模型在訓練期間透過反覆嘗試及獎勵機制學習，知情人士指部分模型為取得更高分數，會繞過原有安全措施。

研究人員以往亦會監察模型的推理過程，以識別不合規的行為。據報部分先進模型會省略推理細節，甚至提供足以令監察者信服、但未能反映實際推理的解釋，增加識別問題的難度。

研議限制模型使用 有研究人員提出停訓

Anthropic 與 OpenAI 內部據報正討論應否將能力最強的模型留作公司內部使用，或只開放特定用途，例如企業工作、科學及數學研究。部分研究人員認為有機會解決安全問題，亦有人主張停止訓練新模型。

Axios 引述部分員工指，他們擔心管理層會優先考慮商業利益。這些討論仍未等同兩家公司已正式決定停止開發或公開發布新模型。

OpenAI 曾暫停訓練 Anthropic 指內部使用亦有風險

OpenAI 回應 Axios 指，公司已採用更嚴格的安全要求，可能令模型推出速度放慢。OpenAI 早於 11 月 18 日公布安全措施，透露曾因內部研究模型突破網絡隔離限制，於 9 月 20 日至 10 月 1 日暫停能力最強的模型訓練及評估工作。公司現時要求前沿模型訓練環境與互聯網隔離，並在不同開發階段評估安全風險。

Anthropic 發言人則指，即使模型只供公司內部使用，仍不能保證安全。公司有責任監察訓練及內部使用情況，必要時會放慢開發或延遲推出模型，即使因此蒙受損失。

資料來源：Axios、OpenAI