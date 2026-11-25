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時間就是金錢！想輕鬆學識數碼理財智慧？就要留意中銀香港早前推出的「Digital One 智勝一籌」，以４大主題教你輕鬆理財，立即一文睇清「Digital One 智勝一籌」星級大使陳蕾推介的最愛數碼理財服務！

全新基金平台 AI對話式基金「小幫手」助你進行投資決策

「Digital One 智勝一籌」全新推出的四大理財主題，橫跨理財、投資、消費等生活場景，展現「智便捷、智專業、智無界、智懂您」四大核心優勢。中銀香港個人金融產品部總經理周國昌分享：「客戶對數碼理財需求持續上升。截至今年8 月，中銀香港所有財富管理產品線上交易量均按年上升。」他特別提到，是次升級加入了不少亮眼新功能，包括基金「小幫手」、「外匯限價指示功能」等，助客戶在理財佈局上「智勝一籌」。全新基金平台，並新設AI對話式基金「小幫手」化身交易導航，讓你隨時掌握「智專業」市場機遇。

另外推出的全新外匯交易平台則提供「外匯限價指示功能」，7×24到價即自動兌換，支援全球賬戶、環球匯款及跨境支付通，隨時進行「智無界」環球資金調配。中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱指出：「數碼渠道已成為客戶理財及處理日常銀行服務的重要平台。本行『Digital One 智勝一籌』配合客戶對數碼理財及跨境金融服務持續增長的需求，從理財場景、產品功能、操作流程至市場資訊，讓客戶全方位享受更智能、高效且貼心的財富管理旅程。」

全港首間銀行率先應用IADS 戶口互聯服務

中銀香港亦為全港首間銀行率先應用IADS 戶口互聯服務，在按揭、私人貸款及信用卡申請上省卻提供入息證明文件，更可於BoC Pay+ 上進行本港及跨境支付、轉賬與繳費，達致「智便捷」數碼理財體驗。中銀香港更運用AI大數據技術支援，為客戶提供更個性化服務，當中RM Chat可透過專屬客戶經理可以在線幫手，提供「智懂您」心的銀行服務。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理蘇歡滿提及：「我們應用人工智能及大數據模型分析，提供更個性化服務，透過多元化主題貼合客戶所需；並以生成式AI創新推出AI數字人主題短視頻，以有溫度的科技讓客戶及時洞悉市場脈搏。」

為了回饋廣大顧客，中銀香港即日起至2026年12月14日期間推出「Digital One智勝一籌大抽獎」，推廣期內透過中銀香港手機銀行「智惠賞」登記參加，並完成不同主題之指定數碼理財任務，即有機會分享1,000萬信用卡積分獎賞＊！頭獎得主可獲高達546萬信用卡積分，相等於雙人來回巴黎商務艙機票，完成任務愈多，抽獎機會愈多！

推廣詳情請瀏覽︰https://www.bochk.com/dam/more/digitalone/tc.html。

＊積分兌換率為每15積分相等於1「亞洲萬里通」里數，詳情以亞洲萬里通最新公佈資訊為準

投資涉及風險。受條款及細則約束。

外匯買賣涉及風險及買賣差價。

投資基金的價格可升可跌，甚至可能變成毫無價值。因此，您可能不會從投資基金中收到任何回報。

提示：借定唔借？還得到先好借！

BoC Pay+儲值支付工具牌照編號：SVFB072