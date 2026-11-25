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OpenAI 及 Anthropic 近月加強防止未經授權的 AI 模型蒸餾。中國科技媒體《36氪》11 月 24 日引述大模型研究員指，以往一次蒸餾便能取得的有效訓練數據，如今可能要嘗試 10 次。X 平台一名網民亦發文分析，認為中國 AI 模型過往投入太多資源蒸餾，或拖慢自主研發，高質素專家數據不足及同業低價競爭同樣值得關注。

▲原文已被刪除，圖為 Google 留下的記錄

中國研究員：取得有效數據或需嘗試 10 次

《36氪》引述一名中國大型科技企業研究員指，蒸餾曾讓模型團隊快速取得訓練數據，但美國 AI 廠商加強防範後，團隊可能需要反覆嘗試，取得數據後還要篩選及清理，增加成本及所需時間。另一名 AI 數據業從業員認為，反蒸餾措施對中國模型研發的影響甚至可能超過晶片限制。

模型蒸餾（Model Distillation）是機器學習常用技術，開發者可利用較強模型的答案或推理過程訓練其他模型，減少自行探索所需的時間。技術本身有合法用途，爭議主要涉及未經授權擷取其他公司的模型能力及相關安全風險。

網民指過度依賴蒸餾或拖慢自主研發

X 帳戶 @owmio39659 就上述報道提出 3 項觀察。他認為部分中國模型團隊過往花費大量金錢及時間蒸餾，若相關途徑受阻，才可能發現其他研發環節已經落後。

他亦稱中國市場對專家提供的訓練數據出價不高，據其個人所知，不少數學博士及競賽選手選擇向美國數據公司出售數據，原因是對方出價較高。他同時認為減少基礎模型廠商數目或有助行業發展，減少低價競爭及重複研究。

国模无法蒸馏后，影响可能比预想的还大⬇️ 1.不给蒸后，才发现之前花了太多时间、太多钱去蒸，让很多阶段的研发滞后 2.高质量数据稀缺，因为专家数据在国内卖不上价。这个确实是，我知道很多数学博士竞赛选手都是卖数据给美国数据公司，因为卖得贵。 3.国内少几家基模厂是好的，不管是低价竞争，重复实验重复路径等等，对国模发展都有点不利 详情可看原公众号 — 扣子是谁呀 (@owmio39659) November 24, 2026

OpenAI 測試擷取隱藏推理成功率降至 0.2%

OpenAI 11 月 20 日公布反蒸餾研究，指 GPT-6.2 Astra 及 Sol 加強隱藏推理保護。內部對抗測試中，擷取模型先前請求的隱藏推理成功率，由原有防護的 GPT-6 Astra 的 54% 降至新版 GPT-6.2 Astra 的 0.2%；擷取當前請求推理的成功率則由 22.9% 降至 0.9%。

Anthropic 10 月 12 日亦表示，初步證據顯示新防護措施令未經授權蒸餾者從 Claude 擷取的數據量減少約 90% 至 99%。兩家公司均以安全風險解釋加強防護的原因。不過，這些數字分別來自公司內部測試及估算，並不代表所有中國 AI 模型已完全無法蒸餾。

中國商務部反駁美方蒸餾指控

中國商務部今年 7 月 27 日回應美方擬調查及制裁中國 AI 企業的消息，批評美方相關指控欠缺事實及法律依據，並指中國企業長期投入基礎研究，部分模型在個別能力方面已有優勢。商務部亦稱美國企業在研發過程中使用中國模型進行蒸餾。

資料來源：36氪、X 帖文、OpenAI、Anthropic、中國商務部