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Rockstar Games 的《俠盜獵車手 VI》（《GTA 6》）近日有玩家發現，罪惡都市（Vice City）一面牆上畫着幾可亂真的道路假佈景畫。駕車高速駛近時，玩家可能把壁畫誤當成真正通道，結果迎頭撞牆。相關影片在社交平台流傳，網民紛紛聯想到《樂一通》的經典惡作劇。

罪惡都市牆壁畫成涵洞 玩家高速駛近才發現受騙

《GTA 6》的假佈景畫位於罪惡都市街道旁，壁畫以橋底和向前延伸的道路構成。從正面望過去，畫中的路面與現場環境相連，令部分駕駛中的玩家以為前面仍有路可走。網上流傳的玩家片段顯示，車輛直駛向看似開放的佈景畫後，卻撞上堅實牆壁。不少玩家在 Reddit 討論表示，即使看過別人撞牆，遠看仍很容易將壁畫認錯成真正隧道。

撞牆場面令人想起《賓尼兔》威利狼與嗶嗶鳥

玩家將這幅壁畫與《賓尼兔》卡通《威利狼與嗶嗶鳥》比較。卡通中的威利狼曾在岩壁畫出假隧道，希望誘使嗶嗶鳥中計；假的隧道與角色撞牆的橋段，和《GTA 6》玩家經歷十分相似。有玩家認為這是 Rockstar Games 特意安排的玩笑，但目前沒有找到開發商公開確認壁畫設計源自《賓尼兔》的說法，因此仍應視為玩家聯想。

現實邁阿密 Vortex 壁畫 2014 年已用黑白線條製造隧道錯覺

現實中的美國邁阿密亦有一幅類似視覺效果的壁畫，名為「Vortex」，2014 年設置於 Miami Design District。作品由設計工作室 2×4 創作，受地產發展商 Dacra 委託，畫在街道盡頭的建築外牆上。

Vortex 使用一圈圈黑白交錯的弧線，營造向牆內不斷延伸的漩渦空間。創作團隊在官方作品介紹指出，這種效果運用了「trompe-l’œil」視錯覺繪畫技巧，讓平面牆壁看起來具有立體深度。Miami Design District 亦有專文介紹這幅作品。

Vortex 畫的是抽象漩渦，並非《GTA 6》那種逼真的公路涵洞。兩者同樣利用透視錯覺混淆平面與立體空間，但目前未有證據顯示 Rockstar 直接以 Vortex 作遊戲場景的設計藍本。

資料來源：遊戲角落、Reddit 玩家討論、2×4、Miami Design District