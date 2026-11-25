《GTA 6》推出後，不少玩家急不及待投入罪惡城（Vice City）的世界，但遊玩時可能發現不少令人困擾的地方：高速駕車時畫面模糊、轉彎容易失控、鏡頭搖晃令人眼花、字幕太細看不清楚，甚至角色走路太慢，初學者每次開槍都難以瞄準敵人。其實這些問題未必與遊戲主機效能有關，很多都可以透過《GTA 6》內置設定改善。
Rockstar 今次提供相當仔細的遊戲設定，除了調整畫質，還可以改變手掣反應、駕駛操控、角色移動速度、射擊輔助，甚至自動駕駛及降低遊戲難度。我們整理了最值得修改的設定，以及遊戲實用技巧。無論使用 PS5、PS5 Pro 還是 Xbox Series X，都值得在開始長時間遊玩前花幾分鐘檢查。
1. 所有玩家必改：動態模糊調至 0，畫面立即更清晰
我們極力推薦所有玩家先檢查《GTA 6》的動態模糊強度。
設定位置：
設定 → 顯示 → 視覺效果 → 動態模糊強度
遊戲預設值為 3，我們建議首先嘗試將它調至 0。
這項設定會在人物、車輛或鏡頭快速移動時，為畫面加入模糊效果。原意是讓低幀率遊戲看起來更連貫，但也可能令玩家在高速駕駛及快速轉動鏡頭時，覺得街道、建築物和背景過於模糊。
將數值調至 0 後，可以減少由遊戲額外加入的動態模糊，讓道路標記、建築物邊緣及遠景看起來更清楚。不過，關閉動態模糊不會真正增加幀率（FPS）。由於《GTA 6》以 30 FPS 運行，完全關閉後，部分玩家反而可能覺得鏡頭轉動時的跳格更加明顯。因此我們的建議是：先試 0，如果覺得畫面跳動太明顯，再調回 1 或 2。這個改動無論使用哪部主機，都值得親自比較。
▲動態模糊強度設定為 7，鏡頭高速移動時的情況
▲動態模糊強度設定為 0，鏡頭高速移動時的情況
2. 駕車經常失控？把左蘑菇掣「盲區」調至 7
《GTA 6》比前作更重視汽車操控細節，但不少玩家反映，駕車時只需輕輕推動方向蘑菇掣，汽車就會突然轉向，甚至令車身左右擺動。如果你有類似問題，可以嘗試以下設定：
設定位置：
設定 → 控制器 → 控制器功能 → 盲區（左搖桿）
建議先試： 7（遊戲預設為 4）
「盲區」是指蘑菇掣中心不會觸發遊戲操作的範圍。當數值提高，玩家需要把蘑菇掣推得更遠，遊戲才會開始接收方向輸入。原本輕微的手指移動、蘑菇掣回彈誤差，甚至手掣本身的「搖桿飄移」，都可能令汽車在直路上不必要地左右擺動。
將盲區（左搖桿）調至 7，可以減少這類過於敏感的小幅轉向，令部分玩家更容易保持直線行駛。但要留意，這不是直接修正汽車甩尾物理的設定。如果是因為高速入彎、油門過大或車輛本身的操控特性造成甩尾，單靠盲區並不能解決。
此外，數值太高也會令轉向反應遲鈍。我們建議由原本的預設數值 4 逐步增加，試到 7 為止，找到適合自己的平衡。特別提醒，只需要先調整左搖桿，不要同時把盲區（右搖桿）也調至 7，因為右蘑菇掣負責鏡頭及瞄準，調得太高反而可能令射擊操作更困難。
3. 初學者射擊經常打不中？開啟「鎖定」自動瞄準
如果你不太擅長用手掣玩射擊遊戲，經常出現準星追不上敵人的情況，《GTA 6》其實可以提供更強的瞄準輔助。
設定位置：
設定 → 遊戲 → 戰鬥 → 瞄準目標
將瞄準目標改為：鎖定
遊戲提供三種主要瞄準方式：
|瞄準目標
|特點
|適合玩家
|鎖定
|瞄準時自動鎖定附近有效目標
|初學者、故事型玩家
|部分
|準星會向附近敵人移動，但不會完全鎖定（遊戲預設）
|一般玩家
|自由瞄準
|需要自行控制準星
|熟練射擊玩家
我們特別推薦初學者使用鎖定。瞄準時，遊戲可以協助鎖定附近敵人，毋須每次都用右蘑菇掣慢慢追蹤。
同時建議檢查以下設定：
|設定
|初學者建議
|瞄準目標
|鎖定
|輔助瞄準強度
|4（可視需要微調）
|鎖定持續時間
|4（可按喜好調整）
|射擊輔助
|開啟
|駕車射擊輔助瞄準
|開啟
|快速拔出
|開啟
輔助瞄準強度會影響瞄準輔助程度；射擊輔助有助近距離射擊，駕車射擊輔助瞄準則可協助玩家在車上開槍時瞄準目標。
如果想保留更多射擊操作的挑戰，可以改用部分，並由輔助瞄準強度 3 或 4 開始。
4. 鏡頭晃動令人眼花？關閉鏡頭晃動與減少電影運鏡
《GTA 6》非常重視電影感，因此預設加入了不少鏡頭晃動和特殊運鏡效果。這些效果看起來很有氣氛，但對部分玩家而言，可能反而影響駕駛、槍戰及長時間遊玩的舒適程度。
我們推薦檢查「設定 → 鏡頭」分頁下的以下設定（留意在「舒適度」下方會看到兩個同名為「鏡頭晃動」的選項，上方為總開關，下方為晃動幅度數值）：
|設定位置與項目
|建議
|效果
|舒適度 → 鏡頭晃動（開關）
|關閉
|減少奔跑、碰撞及爆炸時的畫面搖晃
|舒適度 → 鏡頭晃動（滑桿 0–10）
|0–3
|減少人物移動時鏡頭上下起伏的幅度
|電影效果 → 電影特效載具碰撞頻率
|0–1（預設為 3）
|減少撞車時突然切換電影鏡頭
|電影效果 → 電影效果擊殺鏡頭頻率
|0–1（預設為 3）
|減少槍戰期間突然出現慢動作演出
如果你特別喜歡 Rockstar 的電影式鏡頭效果，可以保留預設值。但對於希望在長時間駕駛、追逐及槍戰時保持視線穩定的玩家，以上設定很值得嘗試。這些設定主要改善視覺舒適程度，不會令遊戲引擎跑得更快。
5. 角色移動太慢？改成「慢跑」就不用經常按跑步鍵
不少玩家初次遊玩《GTA 6》，可能覺得角色走路速度偏慢，明明已經把左搖桿推到底，人物仍然慢慢行走。
其實遊戲可以改變預設移動速度。進入：
設定 → 遊戲 → 移動 → 移動速度
遊戲提供步行、快步、慢跑和奔跑四個選項（預設為「步行」）。
我們推薦一般玩家先試慢跑，這樣不需要每次都額外按下跑步鍵，也能更快捷地穿過街道。不過，如果你喜歡慢慢欣賞罪惡城的街景，保持步行或選擇快步也不錯。這項設定主要改變推動搖桿時的移動速度，不代表角色最高衝刺速度會提高。
6. 字幕太細看不到？記得把字幕改為「開啟」並顯示說話者名稱
《GTA 6》有大量人物對話，而且不少對話並非只在正式劇情中出現。例如街上的途人、警察、商店職員，甚至隨機事件中的人物，都可能提供有趣資訊。
特別注意： 遊戲預設的字幕選項為「僅限任務」，這會導致平時在街上閒逛時完全沒有字幕！玩家務必將其改為「開啟」，並同時打開說話者名稱。
建議設定：
設定 → 使用者介面 → 字幕與隱藏式字幕
|設定
|建議
|字幕
|開啟（從預設的「僅限任務」更改）
|大小
|調大至「大」或容易閱讀的尺寸（預設為「中」）
|說話者名稱
|開啟
|背景
|開啟（可選半透明或不透明）
開啟說話者名稱後，玩家除了能看清楚對話，亦更容易知道究竟是哪個人物正在說話。例如街上突然有人求救，或者警察正在發出警告，玩家就可以透過字幕辨認聲音來源。如果字幕仍然不夠清楚，可以加上背景，減少遊戲中複雜畫面對文字閱讀的干擾。
7. 經常在城市迷路？讓小地圖一直顯示
《GTA 6》的城市規模相當大，尤其在高速駕駛和警匪追逐時，玩家可能需要不斷查看小地圖。如果你經常錯過路口，或者追逐途中突然失去方向，可以進入使用者介面的導航設定，將小地圖改為持續顯示。
同時建議檢查以下設定：
- 小地圖（使用者介面 → 導航）： 設為開啟，讓地圖隨時顯示，避免導航資訊在非駕駛時被隱藏。
- 小地圖大小 / 地圖光點大小（使用者介面 → 比例與可讀性 / 導航）： 調大為大，方便辨認商店、任務及重要地點。
- GPS 轉向指示（使用者介面 → 導航）： 設為開啟，在畫面上顯示即將轉彎的方向。
- GPS 聲音（音訊 → 設定）： 設為開啟，利用語音提示下一個轉彎方向，減少經常查看小地圖（留意此項位於「音訊」分頁內）。
以上設定對於使用大型電視，或者坐得較遠的玩家尤其有用。
8. 開車不想自己駕駛？原來 GTA 6 有「自動駕駛」
《GTA 6》提供自動駕駛功能，對於駕駛技術不佳，或者想一邊欣賞城市景色的玩家非常實用。玩家先在地圖上設定目的地，再進入電影視角（電影模式），便可在符合條件時啟用自動駕駛。
在 PS5 的預設操作配置中，可以長按方向鍵下方，進入快捷選單並選擇電影視角，再依照畫面操作啟動自動駕駛。遊戲提供不同的自動駕駛速度，讓車輛沿道路前往指定目的地。自動駕駛並不保證完全不會發生碰撞，亦未必適用於所有任務或駕駛情況。玩家亦可以在「設定 → 遊戲 → 協助工具」中檢查自動駕駛的限制選項。若想在更多情況使用，可視乎需要將預設的限制改成無限制。
▲先設定好目的地
▲再選「電影視角」
▲然後再啟動自動駕駛
▲然後你便可慢慢等待它自動移到目的地，但車速會較慢一點
9. 不想花時間駕車？的士和巴士都可以「快速移動」
如果只是想到另一個城市或任務地點，並不需要每次都親自駕車。其實玩家可以利用手機召喚的士，上車後選擇目的地，再長按三角形鍵（△）跳過行車過程。這相當於《GTA 6》的快速移動功能。不過，的士除了收取車資，跳過行程也可能需要額外付費。
另一個更便宜的方法是乘搭巴士。巴士雖然需要在指定巴士站等候，並且只能在巴士站上落車，但車資比的士便宜得多。對於遊戲初期資金不足的玩家，巴士可能是最划算的長距離移動方式。
10. 遊戲太難？開啟「低難度戰鬥」與「減少載具受損」
《GTA 6》沒有傳統的簡單、普通、困難三級難度選擇，但其實仍然有不少降低難度的設定。
在「設定 → 遊戲 → 協助工具」內，玩家可以調整：
- 低難度戰鬥： 降低敵人生命值，並減少玩家受到的傷害，適合經常在槍戰中失敗的玩家。
- 減少載具受損： 讓車輛較不容易損毀，對經常撞車或喜歡長時間駕駛的玩家有幫助。
- 簡化小遊戲： 簡化部分需要多次按鍵的迷你遊戲，例如運動、短路發動（汽車接線啟動）與籃球等操作。
同一頁面亦提供點按輔助和按住輔助（以及按住延遲），減少玩家需要快速連按或長時間按住按鍵的負擔。
這些功能不單是無障礙設定，對希望輕鬆欣賞故事、避免手指疲勞的玩家同樣有用。不過，開啟「低難度戰鬥」及「減少載具受損」會直接改變遊戲平衡性與體驗，喜歡原本挑戰性的玩家可以保留預設的關閉狀態。
11. HDR 設定千萬別跳過 畫面可能比換機更值得改善
除了上述設定，《GTA 6》的高動態範圍（HDR）亦非常值得調整。很多玩家一開始就跳過 HDR 調校畫面（位於「設定 → 顯示」），其實這可能令罪惡城的日落、夜景及霓虹燈失去應有的光影層次。
顯示器專家 HDTVTest 指出，《GTA 6》遊戲內的 HDR 校準圖案未必能準確反映實際遊戲亮度，而且最大亮度、黑階和紙白亮度三項設定會互相影響。因此，不應單靠調整畫面中的 Rockstar 標誌，便認為 HDR 已經設定完成。
建議先將電視設為遊戲模式，支援 HGiG 的電視可優先嘗試使用，再在遊戲內調整 HDR。對於峰值亮度約 1,000 nits 或以上的 HDR 電視，HDTVTest 建議以下數值作為起點：
|HDR 設定
|參考數值
|最大亮度
|2,000
|黑階
|20
|紙白亮度
|35
需要留意，這組數值並非所有電視的通用最佳設定，尤其 LCD、Mini LED 和 OLED 的實際亮度表現都有不同，玩家應按自己的電視作進一步微調。
12. Xbox 玩家別錯過：開啟 120Hz 與 VRR
如果你使用 Xbox Series X，並擁有支援 120Hz 和可變更新率（VRR）的電視，可嘗試在 Xbox 系統設定中開啟相關功能。
進入主機的「設定 → 一般 → 電視和顯示選項」，將更新率設為 120Hz，並在視訊模式啟用可變更新率（VRR）。
根據 Digital Foundry 技術分析，《GTA 6》雖然主要以 30 FPS 運行，但 Xbox 在部分情況下可以透過系統層面的 120Hz 與 VRR 輸出機制，改善畫面更新時的流暢觀感。
要注意，這並不等於遊戲變成 120 FPS，也不會真正增加遊戲引擎的運算效能。PS5 系列並沒有相同的系統層面低幀率補償效果，因此即使強制啟用 VRR，也不能讓 30 FPS 的《GTA 6》直接獲得同樣改善。
13. PS5 玩家可以自行調整 DualSense 手掣回饋
PS5 和 PS5 Pro 玩家還可以利用 DualSense 控制器的專屬設定，改變遊玩時的手感。
進入「設定 → 控制器 → 控制器功能」，可以找到：
- 震動與觸覺回饋強度： 調整手掣整體震動與細微觸覺回饋。
- 自適應扳機阻力： 調整扣下扳機鍵時的阻力大小。
- 自適應扳機震動： 調整射擊或駕駛時扳機鍵的震動感。
如果喜歡較強的手感，可以保留較高震動強度；但如果長時間駕車或射擊時覺得手指容易疲勞，也可以降低扳機阻力。這些設定沒有絕對最佳數值，玩家可以按操作習慣自行調整。
14. GTA 6 還有 10 個很容易錯過的實用技巧
除了設定，《GTA 6》還有不少不太顯眼的操作功能。以下的「《GTA 6》十個便利小技巧」，涵蓋自動駕駛、快速移動、探索、戰鬥和搶劫。以下整理了各項用法，按鍵以 PS5 預設配置為參考；部分功能要完成指定故事進度或處於特定情境才可以使用。
駕駛與探索技巧
- 自動駕駛： 設定目的地後，進入電影視角，再依照提示啟動自動駕駛。適合想欣賞沿途景色、不想一直操作方向盤的玩家。
- 讀取存檔返回住所： 有玩家分享，儲存後重新載入存檔，可以回到住所或指定重生位置。不過，這並非任意地點傳送功能，實際位置與存檔狀態有關；重新載入前務必確認進度已經儲存。
- 地圖上的深藍色建築： 在地圖及小地圖上，顏色較深的建築物通常代表可以進入。部分建築需要先完成任務才會解鎖。
- 下車時保留引擎運轉： 在預設手掣操作中，快速連按兩次 △ 可以在部分情況下讓角色下車而不熄火。適合需要迅速離開車輛，稍後又準備重新開車的情況。
- 推動汽車和船隻： 部分停在路旁、沙灘或翻倒的車輛與小艇，可以利用角色推動，有機會把翻倒的車重新扶正。
戰鬥與搶劫技巧
- 標記敵人： 瞄準敵人時使用 L2 配合方向鍵右方，可以標記目標；使用雙筒望遠鏡時亦可進行類似操作，方便追蹤敵人位置。
- 吸煙恢復專注狀態： 部分煙草類道具可以恢復專注狀態，戰鬥期間也可使用，幫助玩家再次啟動專注能力。
- 用車門攻擊敵人： 駕駛時可以利用開門動作攻擊旁邊的敵人，甚至撞倒貼近車身的電單車騎士。這類動作需要掌握車距及時機。
- 搶劫時先尋找保險箱密碼： 部分搶劫任務的保險箱密碼由店員或相關人物持有。可以利用專注狀態識別目標，制服後搜索，避免花時間猜測密碼。
- 讓拍檔協助處理戰利品： 在支援拍檔行動的任務中，可以透過方向鍵右方開啟伴侶選單，將袋子交給拍檔，要求對方協助變賣或處理戰利品。
15. 探索必學：L3 + R3 進入「專注狀態」，隱藏物品更容易發現
如果你經常會錯過場景中任何可互動的部分、場景中的物品很難找，你可以使用遊戲提供的「進入專注狀態」（預設按鍵為 L3 + R3，可在「遊戲 → 協助工具」調整）。
在 PS5 上，同時按下 L3 + R3，也就是把左右兩支蘑菇掣一起按下，便可以啟動專注狀態。使用後，遊戲時間會暫時減慢，畫面變成近乎黑白，附近可以互動的物件及人物則會得到突顯。
《GTA 6》的場景製作非常仔細，部分有用物品會自然地放在商店、房間和街道角落，有時很容易錯過。專注狀態可以協助玩家辨認可拾取物件、可互動目標及附近人物。隨着故事進度推進，玩家亦能在持槍時使用相關專注能力，讓射擊變得更容易。
L3 + R3 還可以近距離觀察環境
另一個容易錯過的操作，是在沒有持武器時，按住 L2 再按 R3。這可以讓玩家以主觀視角觀察周圍，並查看建築物中的海報及裝飾等細節。雖然這不是完整的第一身遊玩模式，但對於喜歡探索 Rockstar 精緻場景的玩家，十分值得使用。
16. 自己的車不見了？可以致電喬伊（Joey）召回
《GTA 6》初期，玩家會經常使用自己的車輛四處探索。但有時駕車到遠處後，可能臨時偷了另一部車，或者乘搭其他交通工具離開，結果自己的車停在很遠的地方。遊戲初期可以透過手機聯絡喬伊（Joey），要求把自己的車重新送到附近。不單止車輛會重新出現，還可以一併完成維修。
這項服務有使用次數限制，亦可能隨故事進度改變。不過，對初期需要頻繁探索的玩家相當實用。
汽車行李箱不只是裝飾
另一個很值得熟悉的功能，是私家車行李箱的儲物系統。《GTA 6》容許玩家將部分物件、戰利品及武器放進車尾箱。特別值得留意的是，玩家死亡或被捕後，部分撿回來而非正式購買的武器可能會失去。因此，暫時不需要使用的武器可以考慮放進自己的車尾箱，避免全部隨身攜帶。另外，背着大型武器在街道行走，亦可能引起警方注意。把武器存放在車內，可以令探索更加方便。
17. 偷車前先檢查：WAiNK 手機應用程式可以查看車門與警報
《GTA 6》內有一項實用功能，可以讓玩家透過手機檢查車輛資訊。當故事推進到一定階段，玩家可解鎖相關手機應用程式（WAiNK），在車旁查看車門是否上鎖，以及有沒有啟用警報系統。
例如發現車門沒有上鎖，就可能毋須打碎車窗也能進入。如果車輛沒有警報系統，偷車或檢查車尾箱時便比較不容易立即引起警報。不過，即使沒有警報，附近途人仍可能發現可疑行為並報警。
18. 屋頂、商店和隨機事件都值得探索
Rockstar 在《GTA 6》設計了大量不需要正式接受任務，也可以自行發現的活動。城市內不少建築物可以進入，而且部分屋頂亦設有物品。
例如有梯子的建築，可以嘗試爬上屋頂，看看是否藏有回復物品、收集品或武器。另外，街上有時會出現爭執、求救或奇怪的人物對話，這些未必會在地圖上顯示正式任務標誌。玩家可以留意字幕及附近人物的反應，再利用專注狀態確認是否有值得探索的事件。有些隨機事件可能沒有金錢獎勵，但卻能看到有趣的小故事，這正是 GTA 系列其中一項吸引力。
19. GTA 6 七個值得專程探索的地點
除了完成任務，《GTA 6》其中一個最大樂趣，就是自由探索雷歐奈達州（Leonida）。海外玩家整理了七個特別值得造訪的地區。如果你已經玩了一段時間，卻仍然只在任務地點之間來回，不妨抽時間到以下地方逛逛。
|推薦地點
|值得探索的原因
|罪惡海灘（Vice Beach）
|海濱步道、滑板玩家、健身人群，適合泊車後慢慢散步，觀察街頭生活
|罪惡城（Vice City）
|夜間霓虹燈、繁忙交通和城市街景，最適合開着收音機慢慢駕車
|雷歐奈達群島（Leonida Keys）
|島嶼、跨海大橋、沿海公路，適合長途駕駛及欣賞海景
|草河沼澤（Grassrivers）
|沼澤、泥地、茂密植物及野生動物，提供截然不同的自然環境
|安布羅西亞（Ambrosia）
|工廠、煙囪、倉庫及工業區，呈現雷歐奈達州較粗獷的一面
|蓋爾霍恩港（Port Gellhorn）
|老舊港口、破落建築和充滿故事感的小巷，適合探索城市另一面
|卡拉加山（Mount Kalaga）
|山林、遠景及高處觀景地點，適合欣賞遼闊景色及拍攝照片
如果希望從城市開始，建議先在罪惡海灘散步，再在夜間探索罪惡城，之後才駕車到雷歐奈達群島和較遠的自然地區。至於加油站、醫院、商場及遊艇碼頭，當然仍然可以探索，但如果只是想先欣賞最具代表性的城市景觀，未必需要優先安排這些地方。
以上七個地點是玩家的主觀探索推薦，不代表其他地區沒有值得發現的內容。
20. 最後總結：開始遊玩前，最值得先改這些設定
|設定項目（官方繁中路徑）
|推薦設定
|適合玩家
|動態模糊強度（顯示 → 視覺效果）
|0，或 1–2
|所有玩家
|盲區（左搖桿）（控制器 → 控制器功能）
|可先試 7
|駕駛時容易輕微左右擺動
|瞄準目標（遊戲 → 戰鬥）
|鎖定
|射擊初學者
|輔助瞄準強度（遊戲 → 戰鬥）
|3–4
|希望更容易瞄準
|鏡頭晃動（開關）（鏡頭 → 舒適度）
|關閉
|容易眼花或暈眩
|鏡頭晃動（滑桿）（鏡頭 → 舒適度）
|0–3
|長時間遊玩容易不舒服
|移動速度（遊戲 → 移動）
|慢跑
|覺得角色移動太慢
|字幕（使用者介面 → 字幕與隱藏式字幕）
|開啟（預設僅限任務）
|所有重視故事的玩家
|說話者名稱（使用者介面 → 字幕與隱藏式字幕）
|開啟
|想看清楚誰在說話
|小地圖（使用者介面 → 導航）
|開啟（隨時顯示）
|駕駛時經常迷路
|GPS 聲音（音訊 → 設定）
|開啟
|喜歡跟隨語音導航
|自動駕駛（遊戲 → 協助工具）
|按需要設為「無限制」
|不擅長駕駛或想欣賞風景
|低難度戰鬥（遊戲 → 協助工具）
|按需要開啟
|覺得戰鬥太難
|減少載具受損（遊戲 → 協助工具）
|按需要開啟
|經常撞車
|HDR 調校（顯示 → 顯示）
|按電視亮度調整
|HDR 電視玩家
|Xbox 120Hz + 可變更新率（VRR）
|顯示器支援時開啟
|Xbox 玩家
|DualSense 震動與自適應扳機（控制器）
|個人喜好
|PS5／PS5 Pro 玩家
|授權音樂靜音（音訊 → 設定）
|開啟
|直播及影片創作者
《GTA 6》最令人驚喜的地方，不單是遊戲世界有多龐大，還有 Rockstar 提供了相當多可以自行調整的操作選項。如果你經常撞車，不妨先試試調整盲區（左搖桿）；覺得畫面模糊，可以把動態模糊強度調至 0；射擊不準，則可以使用鎖定；覺得走路太慢，改成慢跑就可以令探索更輕鬆。而當你熟悉基本操作之後，還可以利用專注狀態尋找隱藏物件、使用自動駕駛欣賞城市、乘搭巴士到較遠的地方，甚至探索地圖上沒有明確標示的隨機事件。
很多時候，令《GTA 6》變得更好玩的，不是換一部更昂貴的遊戲主機，而是花幾分鐘找出最適合自己的設定。