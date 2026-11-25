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《GTA 6》推出後，不少玩家急不及待投入罪惡城（Vice City）的世界，但遊玩時可能發現不少令人困擾的地方：高速駕車時畫面模糊、轉彎容易失控、鏡頭搖晃令人眼花、字幕太細看不清楚，甚至角色走路太慢，初學者每次開槍都難以瞄準敵人。其實這些問題未必與遊戲主機效能有關，很多都可以透過《GTA 6》內置設定改善。

Rockstar 今次提供相當仔細的遊戲設定，除了調整畫質，還可以改變手掣反應、駕駛操控、角色移動速度、射擊輔助，甚至自動駕駛及降低遊戲難度。我們整理了最值得修改的設定，以及遊戲實用技巧。無論使用 PS5、PS5 Pro 還是 Xbox Series X，都值得在開始長時間遊玩前花幾分鐘檢查。

1. 所有玩家必改：動態模糊調至 0，畫面立即更清晰

我們極力推薦所有玩家先檢查《GTA 6》的動態模糊強度。

設定位置：

設定 → 顯示 → 視覺效果 → 動態模糊強度

遊戲預設值為 3，我們建議首先嘗試將它調至 0。

這項設定會在人物、車輛或鏡頭快速移動時，為畫面加入模糊效果。原意是讓低幀率遊戲看起來更連貫，但也可能令玩家在高速駕駛及快速轉動鏡頭時，覺得街道、建築物和背景過於模糊。

將數值調至 0 後，可以減少由遊戲額外加入的動態模糊，讓道路標記、建築物邊緣及遠景看起來更清楚。不過，關閉動態模糊不會真正增加幀率（FPS）。由於《GTA 6》以 30 FPS 運行，完全關閉後，部分玩家反而可能覺得鏡頭轉動時的跳格更加明顯。因此我們的建議是：先試 0，如果覺得畫面跳動太明顯，再調回 1 或 2。這個改動無論使用哪部主機，都值得親自比較。

▲動態模糊強度設定為 7，鏡頭高速移動時的情況

▲動態模糊強度設定為 0，鏡頭高速移動時的情況

2. 駕車經常失控？把左蘑菇掣「盲區」調至 7

《GTA 6》比前作更重視汽車操控細節，但不少玩家反映，駕車時只需輕輕推動方向蘑菇掣，汽車就會突然轉向，甚至令車身左右擺動。如果你有類似問題，可以嘗試以下設定：

設定位置：

設定 → 控制器 → 控制器功能 → 盲區（左搖桿）

建議先試： 7（遊戲預設為 4）

「盲區」是指蘑菇掣中心不會觸發遊戲操作的範圍。當數值提高，玩家需要把蘑菇掣推得更遠，遊戲才會開始接收方向輸入。原本輕微的手指移動、蘑菇掣回彈誤差，甚至手掣本身的「搖桿飄移」，都可能令汽車在直路上不必要地左右擺動。

將盲區（左搖桿）調至 7，可以減少這類過於敏感的小幅轉向，令部分玩家更容易保持直線行駛。但要留意，這不是直接修正汽車甩尾物理的設定。如果是因為高速入彎、油門過大或車輛本身的操控特性造成甩尾，單靠盲區並不能解決。

此外，數值太高也會令轉向反應遲鈍。我們建議由原本的預設數值 4 逐步增加，試到 7 為止，找到適合自己的平衡。特別提醒，只需要先調整左搖桿，不要同時把盲區（右搖桿）也調至 7，因為右蘑菇掣負責鏡頭及瞄準，調得太高反而可能令射擊操作更困難。

3. 初學者射擊經常打不中？開啟「鎖定」自動瞄準

如果你不太擅長用手掣玩射擊遊戲，經常出現準星追不上敵人的情況，《GTA 6》其實可以提供更強的瞄準輔助。

設定位置：

設定 → 遊戲 → 戰鬥 → 瞄準目標

將瞄準目標改為：鎖定

遊戲提供三種主要瞄準方式：

瞄準目標 特點 適合玩家 鎖定 瞄準時自動鎖定附近有效目標 初學者、故事型玩家 部分 準星會向附近敵人移動，但不會完全鎖定（遊戲預設） 一般玩家 自由瞄準 需要自行控制準星 熟練射擊玩家

我們特別推薦初學者使用鎖定。瞄準時，遊戲可以協助鎖定附近敵人，毋須每次都用右蘑菇掣慢慢追蹤。

同時建議檢查以下設定：

設定 初學者建議 瞄準目標 鎖定 輔助瞄準強度 4（可視需要微調） 鎖定持續時間 4（可按喜好調整） 射擊輔助 開啟 駕車射擊輔助瞄準 開啟 快速拔出 開啟

輔助瞄準強度會影響瞄準輔助程度；射擊輔助有助近距離射擊，駕車射擊輔助瞄準則可協助玩家在車上開槍時瞄準目標。

如果想保留更多射擊操作的挑戰，可以改用部分，並由輔助瞄準強度 3 或 4 開始。

4. 鏡頭晃動令人眼花？關閉鏡頭晃動與減少電影運鏡

《GTA 6》非常重視電影感，因此預設加入了不少鏡頭晃動和特殊運鏡效果。這些效果看起來很有氣氛，但對部分玩家而言，可能反而影響駕駛、槍戰及長時間遊玩的舒適程度。

我們推薦檢查「設定 → 鏡頭」分頁下的以下設定（留意在「舒適度」下方會看到兩個同名為「鏡頭晃動」的選項，上方為總開關，下方為晃動幅度數值）：

設定位置與項目 建議 效果 舒適度 → 鏡頭晃動（開關） 關閉 減少奔跑、碰撞及爆炸時的畫面搖晃 舒適度 → 鏡頭晃動（滑桿 0–10） 0–3 減少人物移動時鏡頭上下起伏的幅度 電影效果 → 電影特效載具碰撞頻率 0–1（預設為 3） 減少撞車時突然切換電影鏡頭 電影效果 → 電影效果擊殺鏡頭頻率 0–1（預設為 3） 減少槍戰期間突然出現慢動作演出

如果你特別喜歡 Rockstar 的電影式鏡頭效果，可以保留預設值。但對於希望在長時間駕駛、追逐及槍戰時保持視線穩定的玩家，以上設定很值得嘗試。這些設定主要改善視覺舒適程度，不會令遊戲引擎跑得更快。

5. 角色移動太慢？改成「慢跑」就不用經常按跑步鍵

不少玩家初次遊玩《GTA 6》，可能覺得角色走路速度偏慢，明明已經把左搖桿推到底，人物仍然慢慢行走。

其實遊戲可以改變預設移動速度。進入：

設定 → 遊戲 → 移動 → 移動速度

遊戲提供步行、快步、慢跑和奔跑四個選項（預設為「步行」）。

我們推薦一般玩家先試慢跑，這樣不需要每次都額外按下跑步鍵，也能更快捷地穿過街道。不過，如果你喜歡慢慢欣賞罪惡城的街景，保持步行或選擇快步也不錯。這項設定主要改變推動搖桿時的移動速度，不代表角色最高衝刺速度會提高。

6. 字幕太細看不到？記得把字幕改為「開啟」並顯示說話者名稱

《GTA 6》有大量人物對話，而且不少對話並非只在正式劇情中出現。例如街上的途人、警察、商店職員，甚至隨機事件中的人物，都可能提供有趣資訊。

特別注意： 遊戲預設的字幕選項為「僅限任務」，這會導致平時在街上閒逛時完全沒有字幕！玩家務必將其改為「開啟」，並同時打開說話者名稱。

建議設定：

設定 → 使用者介面 → 字幕與隱藏式字幕

設定 建議 字幕 開啟（從預設的「僅限任務」更改） 大小 調大至「大」或容易閱讀的尺寸（預設為「中」） 說話者名稱 開啟 背景 開啟（可選半透明或不透明）

開啟說話者名稱後，玩家除了能看清楚對話，亦更容易知道究竟是哪個人物正在說話。例如街上突然有人求救，或者警察正在發出警告，玩家就可以透過字幕辨認聲音來源。如果字幕仍然不夠清楚，可以加上背景，減少遊戲中複雜畫面對文字閱讀的干擾。

7. 經常在城市迷路？讓小地圖一直顯示

《GTA 6》的城市規模相當大，尤其在高速駕駛和警匪追逐時，玩家可能需要不斷查看小地圖。如果你經常錯過路口，或者追逐途中突然失去方向，可以進入使用者介面的導航設定，將小地圖改為持續顯示。

同時建議檢查以下設定：

小地圖（使用者介面 → 導航）： 設為 開啟 ，讓地圖隨時顯示，避免導航資訊在非駕駛時被隱藏。

設為 ，讓地圖隨時顯示，避免導航資訊在非駕駛時被隱藏。 小地圖大小 / 地圖光點大小（使用者介面 → 比例與可讀性 / 導航）： 調大為 大 ，方便辨認商店、任務及重要地點。

調大為 ，方便辨認商店、任務及重要地點。 GPS 轉向指示（使用者介面 → 導航）： 設為 開啟 ，在畫面上顯示即將轉彎的方向。

設為 ，在畫面上顯示即將轉彎的方向。 GPS 聲音（音訊 → 設定）： 設為開啟，利用語音提示下一個轉彎方向，減少經常查看小地圖（留意此項位於「音訊」分頁內）。

以上設定對於使用大型電視，或者坐得較遠的玩家尤其有用。

8. 開車不想自己駕駛？原來 GTA 6 有「自動駕駛」

《GTA 6》提供自動駕駛功能，對於駕駛技術不佳，或者想一邊欣賞城市景色的玩家非常實用。玩家先在地圖上設定目的地，再進入電影視角（電影模式），便可在符合條件時啟用自動駕駛。

在 PS5 的預設操作配置中，可以長按方向鍵下方，進入快捷選單並選擇電影視角，再依照畫面操作啟動自動駕駛。遊戲提供不同的自動駕駛速度，讓車輛沿道路前往指定目的地。自動駕駛並不保證完全不會發生碰撞，亦未必適用於所有任務或駕駛情況。玩家亦可以在「設定 → 遊戲 → 協助工具」中檢查自動駕駛的限制選項。若想在更多情況使用，可視乎需要將預設的限制改成無限制。

▲先設定好目的地

▲再選「電影視角」

▲然後再啟動自動駕駛

▲然後你便可慢慢等待它自動移到目的地，但車速會較慢一點

9. 不想花時間駕車？的士和巴士都可以「快速移動」

如果只是想到另一個城市或任務地點，並不需要每次都親自駕車。其實玩家可以利用手機召喚的士，上車後選擇目的地，再長按三角形鍵（△）跳過行車過程。這相當於《GTA 6》的快速移動功能。不過，的士除了收取車資，跳過行程也可能需要額外付費。

另一個更便宜的方法是乘搭巴士。巴士雖然需要在指定巴士站等候，並且只能在巴士站上落車，但車資比的士便宜得多。對於遊戲初期資金不足的玩家，巴士可能是最划算的長距離移動方式。

10. 遊戲太難？開啟「低難度戰鬥」與「減少載具受損」

《GTA 6》沒有傳統的簡單、普通、困難三級難度選擇，但其實仍然有不少降低難度的設定。

在「設定 → 遊戲 → 協助工具」內，玩家可以調整：

低難度戰鬥： 降低敵人生命值，並減少玩家受到的傷害，適合經常在槍戰中失敗的玩家。

降低敵人生命值，並減少玩家受到的傷害，適合經常在槍戰中失敗的玩家。 減少載具受損： 讓車輛較不容易損毀，對經常撞車或喜歡長時間駕駛的玩家有幫助。

讓車輛較不容易損毀，對經常撞車或喜歡長時間駕駛的玩家有幫助。 簡化小遊戲： 簡化部分需要多次按鍵的迷你遊戲，例如運動、短路發動（汽車接線啟動）與籃球等操作。

同一頁面亦提供點按輔助和按住輔助（以及按住延遲），減少玩家需要快速連按或長時間按住按鍵的負擔。

這些功能不單是無障礙設定，對希望輕鬆欣賞故事、避免手指疲勞的玩家同樣有用。不過，開啟「低難度戰鬥」及「減少載具受損」會直接改變遊戲平衡性與體驗，喜歡原本挑戰性的玩家可以保留預設的關閉狀態。

11. HDR 設定千萬別跳過 畫面可能比換機更值得改善

除了上述設定，《GTA 6》的高動態範圍（HDR）亦非常值得調整。很多玩家一開始就跳過 HDR 調校畫面（位於「設定 → 顯示」），其實這可能令罪惡城的日落、夜景及霓虹燈失去應有的光影層次。

顯示器專家 HDTVTest 指出，《GTA 6》遊戲內的 HDR 校準圖案未必能準確反映實際遊戲亮度，而且最大亮度、黑階和紙白亮度三項設定會互相影響。因此，不應單靠調整畫面中的 Rockstar 標誌，便認為 HDR 已經設定完成。

建議先將電視設為遊戲模式，支援 HGiG 的電視可優先嘗試使用，再在遊戲內調整 HDR。對於峰值亮度約 1,000 nits 或以上的 HDR 電視，HDTVTest 建議以下數值作為起點：

HDR 設定 參考數值 最大亮度 2,000 黑階 20 紙白亮度 35

需要留意，這組數值並非所有電視的通用最佳設定，尤其 LCD、Mini LED 和 OLED 的實際亮度表現都有不同，玩家應按自己的電視作進一步微調。

12. Xbox 玩家別錯過：開啟 120Hz 與 VRR

如果你使用 Xbox Series X，並擁有支援 120Hz 和可變更新率（VRR）的電視，可嘗試在 Xbox 系統設定中開啟相關功能。

進入主機的「設定 → 一般 → 電視和顯示選項」，將更新率設為 120Hz，並在視訊模式啟用可變更新率（VRR）。

根據 Digital Foundry 技術分析，《GTA 6》雖然主要以 30 FPS 運行，但 Xbox 在部分情況下可以透過系統層面的 120Hz 與 VRR 輸出機制，改善畫面更新時的流暢觀感。

要注意，這並不等於遊戲變成 120 FPS，也不會真正增加遊戲引擎的運算效能。PS5 系列並沒有相同的系統層面低幀率補償效果，因此即使強制啟用 VRR，也不能讓 30 FPS 的《GTA 6》直接獲得同樣改善。

13. PS5 玩家可以自行調整 DualSense 手掣回饋

PS5 和 PS5 Pro 玩家還可以利用 DualSense 控制器的專屬設定，改變遊玩時的手感。

進入「設定 → 控制器 → 控制器功能」，可以找到：

震動與觸覺回饋強度： 調整手掣整體震動與細微觸覺回饋。

調整手掣整體震動與細微觸覺回饋。 自適應扳機阻力： 調整扣下扳機鍵時的阻力大小。

調整扣下扳機鍵時的阻力大小。 自適應扳機震動： 調整射擊或駕駛時扳機鍵的震動感。

如果喜歡較強的手感，可以保留較高震動強度；但如果長時間駕車或射擊時覺得手指容易疲勞，也可以降低扳機阻力。這些設定沒有絕對最佳數值，玩家可以按操作習慣自行調整。

14. GTA 6 還有 10 個很容易錯過的實用技巧

除了設定，《GTA 6》還有不少不太顯眼的操作功能。以下的「《GTA 6》十個便利小技巧」，涵蓋自動駕駛、快速移動、探索、戰鬥和搶劫。以下整理了各項用法，按鍵以 PS5 預設配置為參考；部分功能要完成指定故事進度或處於特定情境才可以使用。

駕駛與探索技巧

自動駕駛： 設定目的地後，進入電影視角，再依照提示啟動自動駕駛。適合想欣賞沿途景色、不想一直操作方向盤的玩家。 讀取存檔返回住所： 有玩家分享，儲存後重新載入存檔，可以回到住所或指定重生位置。不過，這並非任意地點傳送功能，實際位置與存檔狀態有關；重新載入前務必確認進度已經儲存。 地圖上的深藍色建築： 在地圖及小地圖上，顏色較深的建築物通常代表可以進入。部分建築需要先完成任務才會解鎖。 下車時保留引擎運轉： 在預設手掣操作中，快速連按兩次 △ 可以在部分情況下讓角色下車而不熄火。適合需要迅速離開車輛，稍後又準備重新開車的情況。 推動汽車和船隻： 部分停在路旁、沙灘或翻倒的車輛與小艇，可以利用角色推動，有機會把翻倒的車重新扶正。

戰鬥與搶劫技巧

標記敵人： 瞄準敵人時使用 L2 配合方向鍵右方，可以標記目標；使用雙筒望遠鏡時亦可進行類似操作，方便追蹤敵人位置。 吸煙恢復專注狀態： 部分煙草類道具可以恢復專注狀態，戰鬥期間也可使用，幫助玩家再次啟動專注能力。 用車門攻擊敵人： 駕駛時可以利用開門動作攻擊旁邊的敵人，甚至撞倒貼近車身的電單車騎士。這類動作需要掌握車距及時機。 搶劫時先尋找保險箱密碼： 部分搶劫任務的保險箱密碼由店員或相關人物持有。可以利用專注狀態識別目標，制服後搜索，避免花時間猜測密碼。 讓拍檔協助處理戰利品： 在支援拍檔行動的任務中，可以透過方向鍵右方開啟伴侶選單，將袋子交給拍檔，要求對方協助變賣或處理戰利品。

15. 探索必學：L3 + R3 進入「專注狀態」，隱藏物品更容易發現

如果你經常會錯過場景中任何可互動的部分、場景中的物品很難找，你可以使用遊戲提供的「進入專注狀態」（預設按鍵為 L3 + R3，可在「遊戲 → 協助工具」調整）。

在 PS5 上，同時按下 L3 + R3，也就是把左右兩支蘑菇掣一起按下，便可以啟動專注狀態。使用後，遊戲時間會暫時減慢，畫面變成近乎黑白，附近可以互動的物件及人物則會得到突顯。

《GTA 6》的場景製作非常仔細，部分有用物品會自然地放在商店、房間和街道角落，有時很容易錯過。專注狀態可以協助玩家辨認可拾取物件、可互動目標及附近人物。隨着故事進度推進，玩家亦能在持槍時使用相關專注能力，讓射擊變得更容易。

L3 + R3 還可以近距離觀察環境

另一個容易錯過的操作，是在沒有持武器時，按住 L2 再按 R3。這可以讓玩家以主觀視角觀察周圍，並查看建築物中的海報及裝飾等細節。雖然這不是完整的第一身遊玩模式，但對於喜歡探索 Rockstar 精緻場景的玩家，十分值得使用。

16. 自己的車不見了？可以致電喬伊（Joey）召回

《GTA 6》初期，玩家會經常使用自己的車輛四處探索。但有時駕車到遠處後，可能臨時偷了另一部車，或者乘搭其他交通工具離開，結果自己的車停在很遠的地方。遊戲初期可以透過手機聯絡喬伊（Joey），要求把自己的車重新送到附近。不單止車輛會重新出現，還可以一併完成維修。

這項服務有使用次數限制，亦可能隨故事進度改變。不過，對初期需要頻繁探索的玩家相當實用。

汽車行李箱不只是裝飾

另一個很值得熟悉的功能，是私家車行李箱的儲物系統。《GTA 6》容許玩家將部分物件、戰利品及武器放進車尾箱。特別值得留意的是，玩家死亡或被捕後，部分撿回來而非正式購買的武器可能會失去。因此，暫時不需要使用的武器可以考慮放進自己的車尾箱，避免全部隨身攜帶。另外，背着大型武器在街道行走，亦可能引起警方注意。把武器存放在車內，可以令探索更加方便。

17. 偷車前先檢查：WAiNK 手機應用程式可以查看車門與警報

《GTA 6》內有一項實用功能，可以讓玩家透過手機檢查車輛資訊。當故事推進到一定階段，玩家可解鎖相關手機應用程式（WAiNK），在車旁查看車門是否上鎖，以及有沒有啟用警報系統。

例如發現車門沒有上鎖，就可能毋須打碎車窗也能進入。如果車輛沒有警報系統，偷車或檢查車尾箱時便比較不容易立即引起警報。不過，即使沒有警報，附近途人仍可能發現可疑行為並報警。

18. 屋頂、商店和隨機事件都值得探索

Rockstar 在《GTA 6》設計了大量不需要正式接受任務，也可以自行發現的活動。城市內不少建築物可以進入，而且部分屋頂亦設有物品。

例如有梯子的建築，可以嘗試爬上屋頂，看看是否藏有回復物品、收集品或武器。另外，街上有時會出現爭執、求救或奇怪的人物對話，這些未必會在地圖上顯示正式任務標誌。玩家可以留意字幕及附近人物的反應，再利用專注狀態確認是否有值得探索的事件。有些隨機事件可能沒有金錢獎勵，但卻能看到有趣的小故事，這正是 GTA 系列其中一項吸引力。

19. GTA 6 七個值得專程探索的地點

除了完成任務，《GTA 6》其中一個最大樂趣，就是自由探索雷歐奈達州（Leonida）。海外玩家整理了七個特別值得造訪的地區。如果你已經玩了一段時間，卻仍然只在任務地點之間來回，不妨抽時間到以下地方逛逛。

推薦地點 值得探索的原因 罪惡海灘（Vice Beach） 海濱步道、滑板玩家、健身人群，適合泊車後慢慢散步，觀察街頭生活 罪惡城（Vice City） 夜間霓虹燈、繁忙交通和城市街景，最適合開着收音機慢慢駕車 雷歐奈達群島（Leonida Keys） 島嶼、跨海大橋、沿海公路，適合長途駕駛及欣賞海景 草河沼澤（Grassrivers） 沼澤、泥地、茂密植物及野生動物，提供截然不同的自然環境 安布羅西亞（Ambrosia） 工廠、煙囪、倉庫及工業區，呈現雷歐奈達州較粗獷的一面 蓋爾霍恩港（Port Gellhorn） 老舊港口、破落建築和充滿故事感的小巷，適合探索城市另一面 卡拉加山（Mount Kalaga） 山林、遠景及高處觀景地點，適合欣賞遼闊景色及拍攝照片

如果希望從城市開始，建議先在罪惡海灘散步，再在夜間探索罪惡城，之後才駕車到雷歐奈達群島和較遠的自然地區。至於加油站、醫院、商場及遊艇碼頭，當然仍然可以探索，但如果只是想先欣賞最具代表性的城市景觀，未必需要優先安排這些地方。

以上七個地點是玩家的主觀探索推薦，不代表其他地區沒有值得發現的內容。

20. 最後總結：開始遊玩前，最值得先改這些設定

設定項目（官方繁中路徑） 推薦設定 適合玩家 動態模糊強度（顯示 → 視覺效果） 0，或 1–2 所有玩家 盲區（左搖桿）（控制器 → 控制器功能） 可先試 7 駕駛時容易輕微左右擺動 瞄準目標（遊戲 → 戰鬥） 鎖定 射擊初學者 輔助瞄準強度（遊戲 → 戰鬥） 3–4 希望更容易瞄準 鏡頭晃動（開關）（鏡頭 → 舒適度） 關閉 容易眼花或暈眩 鏡頭晃動（滑桿）（鏡頭 → 舒適度） 0–3 長時間遊玩容易不舒服 移動速度（遊戲 → 移動） 慢跑 覺得角色移動太慢 字幕（使用者介面 → 字幕與隱藏式字幕） 開啟（預設僅限任務） 所有重視故事的玩家 說話者名稱（使用者介面 → 字幕與隱藏式字幕） 開啟 想看清楚誰在說話 小地圖（使用者介面 → 導航） 開啟（隨時顯示） 駕駛時經常迷路 GPS 聲音（音訊 → 設定） 開啟 喜歡跟隨語音導航 自動駕駛（遊戲 → 協助工具） 按需要設為「無限制」 不擅長駕駛或想欣賞風景 低難度戰鬥（遊戲 → 協助工具） 按需要開啟 覺得戰鬥太難 減少載具受損（遊戲 → 協助工具） 按需要開啟 經常撞車 HDR 調校（顯示 → 顯示） 按電視亮度調整 HDR 電視玩家 Xbox 120Hz + 可變更新率（VRR） 顯示器支援時開啟 Xbox 玩家 DualSense 震動與自適應扳機（控制器） 個人喜好 PS5／PS5 Pro 玩家 授權音樂靜音（音訊 → 設定） 開啟 直播及影片創作者

《GTA 6》最令人驚喜的地方，不單是遊戲世界有多龐大，還有 Rockstar 提供了相當多可以自行調整的操作選項。如果你經常撞車，不妨先試試調整盲區（左搖桿）；覺得畫面模糊，可以把動態模糊強度調至 0；射擊不準，則可以使用鎖定；覺得走路太慢，改成慢跑就可以令探索更輕鬆。而當你熟悉基本操作之後，還可以利用專注狀態尋找隱藏物件、使用自動駕駛欣賞城市、乘搭巴士到較遠的地方，甚至探索地圖上沒有明確標示的隨機事件。

很多時候，令《GTA 6》變得更好玩的，不是換一部更昂貴的遊戲主機，而是花幾分鐘找出最適合自己的設定。