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香港垃圾電話查詢平台 HKJunkCall 因系統異常暫停服務，停運時間已超過 24 小時。營運團隊正全面檢查系統，暫未確定何時恢復服務。消委會 2024 年調查顯示，小熊來電、芝麻來電及 Whoscall 均有採用該平台資料。

HKJunkCall 暫停服務全面檢查系統

據報道，HKJunkCall 網站目前只顯示暫停服務通知，營運團隊表示會跟進系統異常情況，有進展便會公布，並就事件向用家致歉。部分網民表示平日習慣先在網站搜尋陌生電話號碼，再決定是否接聽，網站停運令他們無法沿用這個查詢方法。

HKJunkCall 透過市民舉報收集懷疑推銷及詐騙電話號碼，整理成名單供來電攔截程式使用。除了垃圾電話名單，平台亦有收錄公營機構電話號碼的白名單，協助市民辨認重要來電。

3 款常用攔截 App 曾採用同一資料庫

消委會於 2024 年調查 5 款垃圾電話攔截程式，當中小熊來電（Call Defender）、芝麻來電（Jima Caller ID）及 Whoscall 均採用 HKJunkCall 資料庫。小熊來電及 Whoscall 同時使用 Whoscall 自身資料庫。

小熊來電曾於 2024 年 5 月 29 日發出公告，指 HKJunkCall 系統異常令部分用戶更新或使用 App 時遇到困難。今次事故是否影響各款 App 的名單更新及來電辨識功能，暫未有確切資料。網站停止服務亦不等於所有攔截程式均無法運作。目前未能確認系統異常是否涉及黑客入侵或資料外洩。

遇陌生來電仍須核實對方身分

通訊事務管理局辦公室提醒，來電過濾程式一般依靠市民舉報建立號碼資料庫，資料未必完整或準確。市民收到可疑來電時，不應單憑攔截程式有否顯示警告判斷來電者身分。若對方自稱銀行或政府部門職員，可先掛線，再自行查找有關機構官方聯絡電話核實。

市民如考慮安裝其他攔截程式，可先了解相關私隱條款及程式要求的手機權限，亦可向電訊商查詢來電過濾服務。

資料來源：東周刊、消委會、消委會調查撮要、小熊來電、通訊辦