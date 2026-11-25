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香港電訊（HKT）將於 2027 年 2 月 25 日終止 3G 服務，通訊事務管理局（通訊局）已同意其申請。受影響的除了仍用 3G 手機或裝置的客戶，還有部分只支援舊版本 VoLTE 的較舊型號 4G 手機用戶。通訊事務管理局辦公室（通訊辦）提醒用戶盡快升級，並鼓勵市民協助長者家人換機。

施政報告提出有序關閉 3G 網絡

通訊辦公布 HKT 終止 3G 時指出，《行政長官 2026 年施政報告》提出有序關閉現有 3G 網絡，以更好地利用騰出的無線電頻譜，集中資源發展新一代流動技術。通訊辦亦指香港超過 99% 流動服務用戶已使用 4G 或 5G。

香港其他營辦商早前已陸續關閉舊網絡：中國移動香港及數碼通分別於 2025 年 6 月及 2026 年 10 月終止 3G 服務。2G 方面，和記電話、數碼通、HKT 及中國移動香港已由 2021 年 9 月至 2026 年 6 月先後終止服務。

HKT 表示，其 3G 客戶只佔流動通訊客戶總數 0.37%，騰出的 3G 頻譜會重新調配至 5G 網絡。HKT 個人業務行政總裁林國誠表示，把頻譜投放到 5G 網絡，可提供更高速、低延遲的網絡連接，支援市民使用 AI 應用。

舊版 VoLTE 手機或打不出 999

HKT 終止 3G 後，受影響的除了使用 3G 手機或裝置的客戶，還包括使用只支援舊版本 VoLTE 的較舊型號 4G 手機或裝置的客戶。VoLTE 是透過 4G 或 5G 網絡、而非舊有 2G 或 3G 網絡撥打語音電話的技術標準。

通訊辦指出，部分只支援舊版 VoLTE 的較舊 4G 手機，在 2G 和 3G 服務終止後，可能無法透過 VoLTE 撥打 999 或 112 緊急求助電話，呼籲這類手機用戶盡快聯絡所屬服務供應商，查詢手機是否需要軟件升級或更換。這類手機既已列為受影響裝置，未升級的話，一般語音通話亦可能受影響。

換機優惠及查詢渠道

HKT 已準備為受影響客戶提供支援，例如更換手機或裝置的優惠方案。對於選擇不換機、亦不繼續使用服務的客戶，HKT 會作出合理的終止服務安排，並提前充分通知及提供客戶服務支援。通訊局亦要求 HKT 在終止日期前繼續維持令人滿意的 3G 服務。

HKT 表示，自 2025 年第四季起已用短訊通知相關客戶，建議他們升級 3G SIM 卡、手機或裝置。客戶可到任何 csl 或 1O1O AI Store，或致電熱線 +852 3922 6378 查詢。

2 月 25 日停用前盡快升級

HKT 將於 2027 年 2 月 25 日終止 3G 服務，受影響的包括仍用 3G 裝置，以及用只支援舊版 VoLTE 較舊 4G 裝置的客戶。通訊辦提醒相關用戶盡快升級服務計劃及流動裝置，亦鼓勵市民協助家人及朋友，尤其是長者，升級服務或更換手機。

家中長者可能不知道自己的手機是否受影響，不妨陪他們向服務供應商查詢。

來源：HKT