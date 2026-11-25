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《紐約時報》要求特約攝影師執行該報採訪任務時，不得使用 Adobe Photoshop 2027（28.0.0 及其後更新版本）。科技媒體 The Verge 於 11 月 24 日率先報道，報方其後證實新規定，指部分工具會在用戶不易察覺的情況下使用生成式 AI，令新聞相片可能帶有 AI 生成標記，影響讀者對相片真實性的信任。

《紐約時報》要求攝影師停用指定版本

《紐約時報》攝影部門兩名主管 Meaghan Looram 及 Josh Haner 向供稿攝影師發出電郵，交代新版本的風險。報方發言人 Graham James 隨後向 The Verge 及攝影媒體 PetaPixel 確認有關限制。禁令適用於替該報工作的供稿攝影師，並非全面禁止使用 Photoshop。

根據 PetaPixel 報道，《紐約時報》要求新聞相片忠實記錄現場，攝影師不得增減、移動或扭曲畫面中的人物及物件；裁剪亦不可省略重要細節，調色只限於準確還原現場所需的幅度。報方亦要求向讀者清楚披露 AI 的使用情況。

生成式 AI 編輯紀錄無法關閉

Adobe 自今年 8 月起陸續在旗下軟件引入 C2PA 標準的自動標記機制。Adobe 官方說明指出，只要用戶以符合條件的生成式 AI 工具建立或修改內容，軟件便會在檔案內加入 C2PA 元數據（metadata）。紀錄可包括所用 AI 模型、使用時間，以及內容屬完全生成或經生成式 AI 修改。

Adobe 指相關措施配合美國加州及歐盟的 AI 透明度法規，用戶不能在軟件內關閉符合條件內容的自動標記。一般非生成式 AI 功能不受這項規定影響。C2PA 資料亦不會直接改變相片外觀，社交平台如何呈現標籤則由各平台決定。即使相片源自真實拍攝，若後製時不慎使用生成式 AI 工具，仍可能留下相關紀錄。

Photoshop 2027 加入多項 AI 編輯功能，包括 AI Assisted Editor 介面，讓用戶以文字指令修改影像，以及調整相片光線、風格等功能。目前《紐約時報》未有公開列出所有可能觸發標記的工具，Adobe 亦未即時回應兩間媒體的查詢。報方仍支持 C2PA 技術，今次限制主要針對攝影師可能在不知情下使用生成式 AI 的問題。

Creative Cloud 可重新安裝舊版 Photoshop

Adobe 官方支援文件列出安裝舊版本的做法：用戶可開啟 Creative Cloud 桌面程式，在「Your apps」找到 Photoshop，再按更多操作選單，選擇「Other versions」，安裝仍有提供下載的舊版本。PetaPixel 指當時可回退至 27.0 版。舊版 Photoshop 本身亦包含生成式 AI 工具，攝影師仍須遵守新聞相片編輯規定，不能單憑版本判斷相片有否經 AI 修改。

資料來源：The Verge、PetaPixel、Adobe（AI 標記說明）、Adobe（舊版安裝方法）