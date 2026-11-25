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Nissan 與 FOOD REBORN 共同研發全球首款採用菠蘿葉纖維製成的天然纖維強化塑膠（NFRP）汽車外板。Nissan 亦將相關製造技術授權予 FOOD REBORN，冀能推動這款未充分利用資源的高效能複合材料普及化。

突破傳統纖維處理工藝

雙方確立全球首創的加工技術，將菠蘿葉中提取的纖維製成扁平紗線，編織成布後再作為複合材料的增強物料。有別於過往菠蘿葉纖維的應用方式，新技術製成的高效能複合材料，其抗拉強度高於傳統亞麻天然纖維材料。全球每年有超過 5,000 萬噸菠蘿葉遭廢棄，這項新技術有望為農業剩餘物創造新價值。

應對賽車界材料供應難處

賽車運動對可持續發展日益重視，部分賽事規則要求改裝車身外板時，必須採用可持續的天然纖維強化塑膠。然而市場上專門供應商數量有限，引致車隊成本上升及供應不穩。Nissan 與 FOOD REBORN 針對此問題所在，結合 Nissan 的複合材料經驗與 FOOD REBORN 的菠蘿葉纖維技術，開發出這套全新解決方案。

授權技術推動廣泛應用

Nissan 一直透過技術授權，將車輛開發過程中累積的專利與專業知識應用於解決實際問題。是次授權涵蓋扁平紗線、織物及預浸料（將樹脂預先浸潤至菠蘿葉纖維的成型中間物料）的製造技術。新物料具備輕量化及低環境影響特質，未來有望應用於汽車以外的廣泛領域。

相關技術及外板成品已於 2026 年 11 月 18 日至 20 日舉行的 SAMPE Japan 先端材料技術展中展出。

來源：Nissan Motor Corporation