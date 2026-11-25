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北韓官方電視近日示範標榜自主開發的 AI 聊天機械人《智慧之泉》，介面與 ChatGPT 相似，卻只准用戶提問科學及科技問題。系統可用韓語或英語回答問題，亦可翻譯；畫面警語禁止社會政治或「不文明」話題，並指惡意使用的後果由用戶全權負責。

金日成大學研究所開發 平壤展覽亮相

《智慧之泉》全名為「人工智能服務系統 1.0《智慧之泉》」，由金日成綜合大學人工智能技術研究所與平壤軟件開發商 Phurunhanul Trading Co. 合作開發。研究所前身是大學資訊科學學院，2025 年 7 月改名；Phurunhanul Trading Co. 亦有銷售智能手機。

《智慧之泉》曾在平壤舉行的年度全國 IT 成果展覽會展出，其後出現在教育頻道龍南山電視台（Ryongnamsan TV）的節目中。展位旁的橫額寫有「開發我們式的生成式人工智能模型」，「我們式」在北韓用來指自主開發。

《智慧之泉》曾在平壤的展覽會展出，不少參觀者在展位前圍觀

介面似 ChatGPT 示範問 Unity 及頭痛藥

電視畫面顯示，《智慧之泉》介面左側設有「新對話」按鈕及對話列表，右側是主對話視窗，佈局與 ChatGPT 相似。系統接受用戶以韓語或英語提出科學及科技問題，亦可以翻譯。

介面左側設有新對話按鈕及歷史對話列表，底部警語限制用戶只可提問科學及科技問題

示範畫面的對話紀錄包括遊戲引擎 Unity 的 2023.3.9 版本兼容性、如何用 Unity 編寫程式，以及頭痛應該吃甚麼藥。另有報道指系統具備摘要功能，示範中用戶亦曾查詢利用自然能源發電的方法。

警語禁問政治 38 North：底層或用開放模型

《智慧之泉》畫面底部警語列明，用戶只可問科學及科技問題，不可涉及社會政治或「不文明」內容。若用作惡意用途，一切後果由用戶全權負責。

電視影片似乎顯示，《智慧之泉》會先替問題分類，畫面曾顯示「分析中」，並把問題標為「事實知識問題」。研究北韓事務的 38 North 認為，這個分類器亦可能用來篩走某些題材的問題；警語則暗示底層 AI 引擎或能處理科技以外的內容，只是禁止用戶提問。

雖然北韓標榜自主開發，38 North 認為完全由當地開發聊天機械人需要龐大工程，系統底層較可能採用美國或中國 AI 實驗室的開放權重模型，例如 Google Gemma 或阿里巴巴（Alibaba）Qwen。電視報道沒有提及所用硬件，38 North 指北韓缺乏大型數據中心，可能妨礙部署最先進的模型。

看來是官方媒體首宣傳 暫只見展覽及電視示範

《智慧之泉》在北韓展覽及官方電視亮相，介面與 ChatGPT 相似，提問範圍卻受到限制；這看來是北韓官方媒體首次宣傳的聊天機械人。暫時沒有資料顯示公眾可以使用或下載系統。

在此之前，據報北韓黑客、網絡罪犯及 IT 人員早已被發現使用 AI 聊天機械人，協助策劃及執行工作。

來源：38 North