Advertisement

《巫師 4》（The Witcher 4）開發商 CD Projekt Red 在 11 月 24 日公布第三季業績時，確認與 Sony Interactive Entertainment 簽訂新合作協議，涉及 PlayStation 遊戲發行、PlayStation Plus 訂閱服務及新作宣傳。遊戲目前以 2028 年推出為目標，協議公開內容並未提及平台獨佔。

PlayStation 宣傳合作未提及獨佔

CD Projekt Red 在第三季財務報告中披露，雙方於 11 月 24 日簽署合作協議，除了安排旗下遊戲在 PlayStation 平台及 PlayStation Plus 訂閱服務提供，亦會合作推廣《巫師 4》。財務總監 Piotr Nielubowicz 在業績簡報會上亦確認同日簽訂協議。

據遊戲媒體報道，合作模式與 Rockstar Games 為《GTA 6》與 Sony 展開的宣傳合作相似。CD Projekt Red 過往推出《巫師 3》及《Cyberpunk 2077》時則曾與 Xbox 合作宣傳。據現有報道，《巫師 4》仍以 PS5、Xbox Series X|S 及 PC 為推出平台。

CD Projekt Red 未公布合作的具體宣傳安排，也未交代哪些作品會加入 PlayStation Plus。玩家暫時不能據此認定《巫師 4》會在發售當日加入訂閱遊戲庫。財報提到《Cyberpunk 2077》本體在 2025 年加入 PS Plus Extra 或 Premium，曾為公司帶來一次性收入。

希里擔任主角 513 人參與開發

《巫師 4》將由希里（Ciri）擔任主角，開啟系列新篇章。CD Projekt Red 早於 2024 年 12 月公開首段電影式預告片，確認新作為單人開放世界角色扮演遊戲，玩家將跟隨希里的旅程，踏上成為專業狩魔獵人的道路。

最新業績簡報顯示，截至 2026 年 10 月 31 日，《巫師 4》開發團隊有 513 人，是公司各個開發項目中人數最多的一組。同期《Cyberpunk 2》團隊有 199 人。

CD Projekt Red 目前仍以 2028 年為《巫師 4》的發售目標。在新作推出前，公司已於 9 月 29 日推出《巫師 3：狂獵》重製版本，並計劃於 2027 年推出第三個資料片《舊時曲》（Songs of the Past），讓玩家在續作推出前重返《巫師》的世界。

資料來源：CD Projekt Red 第三季財務報告、業績簡報、《巫師 4》官方網站