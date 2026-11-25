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廣東一名男子連續 3 晚玩《魔獸世界》至凌晨 3、4 時，令妻子無法安睡。妻子多次勸告無效，竟想出奇招，在網上公開丈夫的遊戲角色資料，號召其他玩家進入遊戲「追殺」他。丈夫起初還自信表示沒有人能找到自己，結果短短 3 小時內就有大批玩家組隊圍攻，令他無法正常完成任務，最終被迫提早下線睡覺。

妻子假裝對遊戲有興趣 套出丈夫角色資料

據內地媒體報道，廣東李姓男子近日沉迷《魔獸世界》，即使翌日需要上班，仍連續 3 晚玩至凌晨 3、4 時。妻子陳女士除了無法正常休息，亦對丈夫深夜打機發出的鍵盤聲感到困擾。陳女士曾多次勸丈夫早點休息，但丈夫總以打完最後一個 Boss 為理由繼續遊玩。她其後決定改變策略，假裝對丈夫玩的遊戲產生興趣，逐步套出他的遊戲 ID「天天開心」、角色種族、職業、等級，以及經常出沒的地圖位置。掌握資料後，陳女士在網上發布求助影片，請《魔獸世界》玩家每晚凌晨 1 時左右進入遊戲，專門尋找並擊殺丈夫的角色，希望他因為無法繼續遊玩而提早下線。

丈夫挑釁「你們找不到我」 3 小時內遭大批玩家圍剿

原本不少網民只是抱着看熱鬧的心態回應，豈料李先生得知妻子的計劃後，竟自信表示「你們找不到我」，反而激起其他玩家的挑戰慾。消息指短短 3 小時內，已有大批玩家響應號召，有人組隊搜尋，有人研究角色常出沒的位置，更有人製作搜尋工具，協助其他玩家追蹤目標。結果李先生無論逃到遊戲地圖哪個角落，都有玩家前來圍堵。他的角色接連遭到擊殺，連正常接取及完成任務都變得困難。事件最搞笑的地方，是李先生使用的遊戲 ID「天天開心」相當普遍，其他使用相同名稱的玩家亦據報受到波及，無辜成為追殺目標。

最終改名避追殺 晚上 11 時乖乖下線

據報李先生在連日遭其他玩家追擊後，最終決定更改遊戲 ID，避開這場大規模圍剿。他亦改掉熬夜打機的習慣，將下線時間提前至晚上 11 時。陳女士其後表示，丈夫終於願意早點睡覺，更向參與行動的玩家表示感謝。事件在網上引起熱烈討論，不少網民將這場圍剿形容為「六大派圍攻光明頂」，亦有人笑言這是「江湖事江湖了」。甚至有其他妻子留言，詢問能否以同樣方法對付家中沉迷遊戲的丈夫。這場原本只是妻子希望丈夫早睡的家庭風波，最終演變成大批玩家參與的遊戲追逐戰。至於李先生會否因此真正戒掉熬夜習慣，還有待觀察。

資料來源： 澎湃新聞