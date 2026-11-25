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小米宣布，小米及 REDMI 手環全球累計出貨量已突破 2.4 億隻。小米表示，數字截至 11 月初，來自公司內部統計；公司又引述市場研究機構 Omdia 數據，指兩個品牌在全球基礎手環市場連續 35 季出貨量排第一。

2014 年 79 元起步 主打計步及睡眠監測

第一代小米手環在 2014 年 7 月發布，據報售價為 79 元人民幣（約港幣 HK$93）。當時功能包括運動計步、睡眠監測及智能鬧鐘，主要用來記錄日常活動。

外界指出，第一代小米手環憑較親民的定價和長續航，帶動智能手環在大眾市場普及。之後小米手環由以基本功能為主的裝置，逐步加入更多健康監測功能。

連續 35 季第一 只計基礎手環

小米引述 Omdia 數據指，小米及 REDMI 在全球基礎手環市場由 2017 年第四季至 2026 年第二季連續 35 季出貨量排第一，2018 至 2025 年亦連續 8 年全年排第一。這項排名只計基礎手環，依據是 Omdia 對渠道出貨量的估算，即付運到銷售渠道的數量。

Omdia 另一項較廣的穿戴手環市場統計，則包括基礎手環、基礎手錶及智能手錶。按這個口徑，Omdia 早前指小米在 2025 年第一季及全年出貨量都排第一，分別是 2021 年第二季及 2020 年後首次，全年市佔為 18%；兩項排名計算的類別不同，所以並不矛盾。

無屏手環受歡迎 智能手錶出貨上升

小米手環所屬的全球穿戴手環市場，據 Omdia 統計在 2026 年第二季出貨量按年下跌 2%；其中智能手錶出貨量上升 6%，無屏基礎手環亦持續受歡迎。基礎手環類別仍有需求，或有助小米維持在這個細分市場的領先位置。

由計步走到心率血氧 手環功能增多

小米手環由 2014 年售價 79 元人民幣的計步手環起步，小米稱至今累計出貨已突破 2.4 億隻，又引述 Omdia 數據指小米及 REDMI 在全球基礎手環市場連續 35 季出貨量排第一。

小米手環現時功能已包括運動記錄、心率監測、血氧檢測、睡眠管理及訊息提醒。據報小米手環 11 採用 1.72 吋 AMOLED 螢幕，支援超過 150 種運動模式，最長續航可達 21 日，NFC 版亦支援門禁卡。

來源：快科技、Omdia、LinkedIn