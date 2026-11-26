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「AI 正在幫忙抓貪官」於 11 月 26 日成為中國大陸熱門搜尋話題，登上百度及今日頭條熱榜。鳳凰網 11 月 25 日報道指，安徽、上海、四川及江西等地今年利用人工智能（AI）等技術追查歷年工程招投標問題，上海更已完成約 1.2 萬個歷史工程項目的數據核查。

AI 反貪登熱搜 今日頭條一度排第 2

第三方熱榜追蹤網站豚榜於 11 月 26 日上午 9 時記錄顯示，「AI 正在幫忙抓貪官」在今日頭條熱榜排第 2 位，平台熱度指數達 2,640 萬。話題同日亦登上百度熱搜。熱度指數是平台指標，並不等於實際搜尋人數。

鳳凰網前一日刊出專訪，訪問研究政府採購及工程招投標逾 20 年的中國人民大學公共管理學院教授王叢虎，解釋 AI 如何協助監管部門檢視多年累積的工程交易紀錄。以往人員接獲舉報後，往往要花數日從不同部門找齊紙本標書和相關資料，現在可以先利用電子紀錄篩選可疑項目，再集中人手調查。

上海核查 1.2 萬個工程 監察延伸至施工

上海市政府網站 11 月 3 日轉載《解放日報》報道，當地工程招投標智慧監管監督平台建立了 19 類監管場景及 122 個智能監管模型，監察範圍由招標前延伸至工程施工階段。

上海紀委監委 10 月 21 日公布，平台已完成約 1.2 萬個歷史工程項目的數據核查。系統除了分析投標文件，亦可追蹤項目經理出勤和社保紀錄，發現承建商中標後未按要求安排人員履職等問題。

當局披露，某區一家事業單位兩年間超過 7 成發包項目由兩間公司取得。監管平台發出預警後，紀檢人員發現相關公職人員曾利用職權協助特定企業中標並收取財物，涉案人員仍在接受調查。

安徽翻查 2021 年以來工程 AI 參與評標

安徽省發改委等部門於 9 月部署新一輪專項治理，覆查 2021 年以來納入常態化整治的工程建設項目，並引入人手及 AI 雙重核查機制。

合肥早於 2025 年 3 月在一項屋苑升降機更新工程引入「青天大模型」。AI 先完成評標並製作評分報告，5 名評審再覆核結果，最終全數採納 AI 評分。據《安徽科技報》報道，該次評審原需約 3.5 小時，使用 AI 後縮短至 15 分鐘。

浙江 26 間公司競標舊案 揭 2020 年受賄

浙江江山市是較早公開利用智能監管系統查出貪腐的案例之一。中央紀委國家監委今年 1 月披露，當地一項照明工程共有 26 間公司競投，中標公司的技術條件沒有明顯優勢，評分卻遠高於平均值。紀檢人員追查後發現有人干預評標，涉及人民幣 50 萬元（約港幣 54 萬元）好處費。

調查亦揭發江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆於 2020 年曾為指定企業訂立採購條件，收取逾人民幣 20 萬元（約港幣 21.6 萬元）。法院於 2025 年 11 月以受賄罪判馮疆監禁 2 年半。這宗案件並非 11 月新揭發的案件。

AI 預警仍需人員調查取證

王叢虎向鳳凰網指出，不同地方採用的技術包括大數據分析模型及生成式 AI，系統可以協助審查招標要求、比對評審分數及連繫不同部門的紀錄。舊有電子標書得以長期保存，日後亦可利用更新的技術重新分析。

AI 發現異常只是調查線索。王叢虎提醒，數據不完整或模型出錯都可能引致誤判，監管人員仍須查明異常評分的原因、有否利益輸送，並蒐集證據。他亦指出，正常的政商交流仍有需要，不應因監管加強而完全停止。

資料來源：豚榜、鳳凰網（騰訊新聞轉載）、專訪轉載、上海市政府、上海紀委監委、中安在線、安徽科技報、懷化市公共資源交易中心、香港01