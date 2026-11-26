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OpenAI 的 GPT-6 Astra 在印度物理學家 Suvrat Raju 團隊以未公開研究題設計的測試中，找出人手答案的細微錯誤，覆核後確認答對 50 題中的 49 題。9 月公布的初步結果顯示，頂尖模型可獨力解決約 60% 題目；全套題目完成後，GPT-6 Astra 在覆核前的評分接近 90%。

為何用未公開的物理題考 AI

理論物理測試 TheoPhysEval 採用未公開的研究題，因為大型語言模型以網上資料訓練，若題目曾在網上討論，模型可能已記住答案；要公平測試，題目必須從未在網上出現。任教於印度班加羅爾國際理論科學中心（International Centre for Theoretical Sciences）的 Suvrat Raju，起初用一條自己已解出、但從未公開答案的題目測試一款前沿 AI 模型。模型答錯了，但表現比他預期好，他於是與一位同事着手設計測試。

兩人向其他物理學家徵集未公開的小型研究成果，這些題目連頂尖研究者也約需一日才能解開。發起測試的教授在網誌提到，出題者要麼放棄在其他地方發表成果的機會，要麼專為測試做一項小型研究。

據外國傳媒報道，項目有 35 位研究人員參與，來自哈佛大學（Harvard University）及 Google DeepMind 等機構。團隊於 10 月 9 日透過 arXiv 發表預印本，11 月 12 日再推出修訂版。

50 題答對 49 題 人手答案反被 AI 挑錯

GPT-6 Astra 在 TheoPhysEval 最終答對 50 題中的 49 題，團隊覆核時發現，部分原以為答錯的題目其實是人手答案有誤。這套測試共收錄 50 條從未發表的理論物理題，每題均附有可核對的答案。

發起測試的教授在 9 月一場學術講座公布初步結果，當時頂尖模型可獨力解決約 60% 題目。全套題目完成後，團隊最初評定 GPT-6 Astra 解到近 90% 題目。研究人員原想知道模型錯在哪裏，便把人手寫的答案交給它比對；模型反過來指出人手答案中的細微錯誤，而覆核後唯一答錯的一題，據報帶有陷阱。

平均運算成本不到 3 美元 只需一次指令

GPT-6 Astra 的正確答案平均運算成本不到 3 美元（約港幣 HK$23），每個正確答案只需人手輸入一次指令。發起測試的教授在演講中形容，這比在巴黎買一杯咖啡還便宜。據報全套題目的總運算成本約 116 美元（約港幣 HK$905）。

據報 GPT-6 Astra 答對 49 題的成績來自可使用網絡及其他工具的組別，讓模型在接近研究人員平日工作的條件下解題。Anthropic 的 Claude Opus 5.5 在同一組別得分 92%。

測試發布前已近滿分 出題教授不另出新題

TheoPhysEval 用未公開的研究題考 AI，但 GPT-6 Astra 在測試正式發布前已答對 49 題，還找出人手答案的錯誤，發起測試的教授表示不會另出一套新題。他指參與者已交出能出的最難題目，人類能做的明確定義計算已經到頂；尚未有定論的研究問題仍可交給 AI 探索，但那不算評測。

德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）物理學家 Andreas Karch 坦言，其中一份有細微錯誤的答案由他撰寫。他現在每天用 GPT-6 Astra 檢查一篇自己的舊論文，說模型幾乎每篇都有意見。若有明確答案的計算題難以再分辨頂尖模型的能力，日後評測或要另覓方法，物理學家亦可能更多用 AI 覆核自己的研究。

來源：Understanding AI