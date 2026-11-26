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香港特區政府在 2026/27 年度削減的公務員職位中，約 5 成屬初級文職職位，主要涉及總薪級表第 0 至 15 點。財經事務及庫務局局長許正宇 11 月 25 日書面回覆立法會議員質詢時表示，這個方向與人工智能（AI）及資訊科技發展一致，政府正逐步以科技處理原本需要大量人手的工作。

本屆政府任內料累計削減逾 1 萬職位

特區政府在 2026/27 及 2027/28 兩個財政年度，均計劃按上一年度編制削減 2% 公務員職位。公務員事務局局長楊何蓓茵今年 4 月曾解釋，連同早年公務員編制零增長政策下削減的職位，預計本屆政府任期內合共削減逾 1 萬個職位。截至今年 4 月 1 日，公務員整體編制已減至約 18.8 萬個職位。

削減編制涉及政府核准的職位數目，不能直接等同解僱相同數目的在職公務員。各部門會檢視服務需求及職位空缺，整合工作、重新安排工作優次及調配人手。楊何蓓茵指出，部門薪酬撥款以編制而非實際在職人數計算，削減編制亦可直接減少撥款。

明年底 AI 應用擴至至少 200 個政務環節

數字政策辦公室已向政府部門提供 AI 方案目錄及工具箱，協助員工撰寫文件、整理會議紀錄、搜尋資料、分析數據、處理影像及提供客戶服務。當局目標在 2026 年內將 AI 應用涵蓋 100 個政務環節，2027 年底前增至不少於 200 個。

數字辦亦聯同公務員學院推出網上 AI 基礎培訓課程，讓公務員掌握相關知識及工具操作。政府期望現有人手可集中處理需要專業知識及策略判斷的工作。

政府未有獨立估算 AI 節省多少開支

特區政府透過「資源效率優化計劃」，由 2025/26 至 2027/28 年度每年削減 2% 經常開支，連同 2024/25 年度的 1% 減幅，本屆政府累計減幅為 7%。措施以不影響綜援、公共福利金及法定開支為前提。

許正宇表示，科技應用及重組工作流程均是節流措施，但政府沒有分別統計兩者所節省的開支。因此，目前公布的數字未能反映單靠 AI 可以節省多少公帑，亦未能確定有多少職位直接因 AI 應用而取消。

資料來源：政府新聞處（11 月 25 日）、政府新聞處（4 月 13 日）