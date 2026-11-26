Advertisement

香港近期接連發生資料外洩事故，連鎖健身中心 24/7 FITNESS 亦公布部分現任及前會員個人資料受影響。unwire 按 2026 年 4 月至 11 月 26 日公開消息整理 23 宗主要資料保安事故及疑似個案，其中 14 宗集中於 11 月。按部分已公布或有初步估算人數的個案計算，涉及約 345 萬人次。

2026 年香港資料外洩及相關事故逐宗整理

以下依原有時間線及已核對的公告、通報或報道日期排列，部分事故早於公布日期發生，亦包括尚未確認的疑似事故及一宗不涉及香港個人資料的海外供應商事故。每宗附上來源，方便讀者查看詳情。

4 月 4 日｜醫管局九龍東聯網：逾 56,000 人

醫管局於 4 月 3 日發現有人懷疑未經授權取走病人資料，並於第三方平台披露，隨即報警及通報私隱公署。

涉及姓名、身份證號碼、性別、出生日期、醫院登記號碼、手術詳情及預約日期，另有員工姓名及職級等資料。

警方於 4 月拘捕一名外判承辦商系統開發員。私隱公署 10 月 30 日公布調查結果，指醫管局的保安缺失是事故主因。

資料來源：香港電台

4 月 23 日｜又一村花園俱樂部：9,045 人

私隱公署在 4 月 23 日公布調查報告；事故實際於 2025 年 10 月通報，俱樂部管理系統檔案遭勒索軟件加密。

涉及現任及前會員、附屬卡持有人姓名、身份證或護照號碼、出生日期及聯絡資料。

公署發現遠端存取軟件及防護工具過時，認證不足，並裁定俱樂部違反資料保安及保存期限規定，發出執行通知。俱樂部已通知受影響人士及加強保安。

資料來源：私隱公署

5 月｜Canvas 教學平台：至少 153,886 人

營運商 Instructure 於 4 月 29 日發現異常，5 月再遭黑客入侵。7 間香港教育機構於 5 月 6 日至 11 日通報。

私隱公署 8 月公布，城大、科大、演藝學院及建造學院實際受影響；城大 146,969 人、演藝學院 4,584 人、建造學院 2,333 人，科大規模仍待核實。

涉及姓名、電郵、學生或登入編號及部分課程資料。營運商修補漏洞並恢復服務，公署未發現證據顯示 4 間機構違反相關資料保安規定。

資料來源：私隱公署

7 月｜信興集團：逾 921,000 人

私隱公署於 3 月接獲通報，至 7 月公布可能有逾 92.1 萬人受影響。

客戶資料包括姓名、地址、電話及電郵，員工資料更可能涉及身份證明文件及銀行戶口號碼。

香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）提醒市民提防假冒維修、客服、銀行及身份核實等釣魚騙案。

資料來源：香港電台

9 月 1 日｜鄰住買：33,054 人（初步）

網購平台 Neigbuy 於 8 月 24 日發現系統疑遭攻擊，私隱公署於 8 月 30 日接獲通報。

初步估計可能涉及姓名、地址、電郵、電話及訂單資料。

截至 9 月 1 日，警方接獲 6 宗假冒鄰住買客服的騙案，總損失逾 HK$300,000。

資料來源：香港經濟日報

10 月 2 日｜香港航空：815 人（初步）

私隱公署接獲通報後發現，815 名於 9 月 29 日至 10 月 22 日期間出發的乘客曾接獲疑似詐騙電話。

可能涉及乘客姓名、電話、航班日期、編號及航線。

公署已展開調查，市民須留意假冒航空公司以航班取消或退款為由的來電。

資料來源：香港電台

10 月 5 日｜友和香港：790 人（初步）

私隱公署接獲友和香港通報，涉及 9 月 29 日至 10 月 12 日下單的客戶接獲疑似詐騙來電。

可能受影響資料包括姓名、電話、送貨地址、訂單編號及產品詳情。

公署已展開調查，受影響客戶應慎防假冒客服要求退款或提供付款資料。

資料來源：香港電台

10 月 26 日｜百老滙：人數未公布

私隱公署接獲百老滙攝影器材通報，指有客戶接獲可疑電話。

可能涉及姓名、電話、購買產品及付款金額等，未有確實受影響人數。

公署與香港航空、友和個案分別展開調查，未有證據證明三宗事故來自同一源頭。

資料來源：無綫新聞

10 月 30 日｜國泰航空：約 53,000 宗預訂

第三方旅遊科技服務商 Amadeus 通報，有人士於 2023 年 8 月至 2026 年 9 月期間未經授權存取訂位系統。

主要涉及預訂參考編號、乘客姓名及航班資料；少部分亦涉電話、電郵、旅遊證件或飛行常客編號。

國泰指暫無證據顯示付款資料遭不當存取，已通知當局並跟進。53,000 是預訂宗數，不等於獨立乘客人數。

資料來源：國泰航空

11 月 3 日｜MoneySmart：約 305,000 項香港紀錄

金融產品比較平台於 10 月 29 日發現內部系統遭未經授權存取，部分香港及新加坡客戶資料遭複製。

私隱公署指香港涉及約 30.5 萬項個人資料紀錄，可能包括姓名、地址、出生日期、聯絡及財務資料，另涉 725 項部分信用卡號碼。

平台已通報私隱公署。上述為紀錄數，不能直接當作人數。

資料來源：香港01

11 月 7 日｜香港科技園公司：200 多名員工及其他人士

科技園公司於 11 月 1 日獲悉電子招標系統第三方供應商遭入侵，11 月 7 日刊出聲明，其後於 10 至 11 日獲媒體報道。

涉及 200 多名員工、約 80 個招標顧問及 8 個供應商的姓名、電話、電郵，另有約 2,600 份招標紀錄。

科技園已關閉相關系統、委聘獨立保安顧問調查，並報警及通報私隱公署。

資料來源：香港科技園公司

11 月 12 日｜周生生：人數待確認

集團於 11 月 9 日發現系統遭未經授權存取，受影響系統包括會員及官方網購渠道。

客戶姓名、電話、電郵、部分訂單及信用卡末 4 位數字可能被提取，亦涉及員工姓名、職位及工作聯絡資料。

集團已通知警方及私隱公署，並向可能受影響的客戶和員工發通知。

資料來源：香港電台

11 月 12 日｜崇光百貨 SOGO：約 820,000 人（初步）

崇光百貨於 11 月 5 日發現會員系統有異常讀取紀錄，12 日公布事故。

私隱公署估計約 82 萬名會員受影響，資料包括姓名、電話、電郵及會員積分結餘等。

公署已展開調查，SOGO 提醒會員切勿向可疑來電或訊息提供帳戶資料。

資料來源：無綫新聞

11 月 14 日｜實惠、萬寧等網購：疑似資料外洩

雙 11 購物旺季期間，有實惠及萬寧顧客反映接獲假冒客服的來電或短訊，對方能說出訂單或個人資料。

有萬寧顧客稱下單不足一天便接獲可疑電話，對方知道訂單編號及消費金額。

現有報道不足以確認商戶系統遭入侵或外洩人數，亦不能確定資料來源，故列為疑似個案。

資料來源：星島頭條

11 月 16 日｜香港都會大學：約 5,000 人（初步）

校方於 11 月 4 日發現保安事故，翌日通知師生及提供安全建議，懷疑有人未經授權進入系統。

可能涉及姓名、出生日期、聯絡資料及學費繳交日期、金額；不涉銀行戶口號碼。

校方已向警方備案及通報私隱公署，正調查資料外洩範圍。

資料來源：香港電台

11 月 16 日｜東瀛遊：人數未公布

旅行社於 11 月 13 日接獲第三方技術服務供應商通知，有人未經授權存取系統。

可能涉及客戶姓名、出生日期、聯絡資料、身份證號碼、旅遊證件及行程資料，不涉信用卡付款資料。

東瀛遊已報警及通報私隱公署，公署正調查。

資料來源：香港電台

11 月 17 至 18 日｜屈臣氏集團供應商：不涉香港個人資料

集團表示涉事第三方為旗下部分歐洲業務網站提供搜尋功能。

集團澄清供應商從未獲授權存取旗下業務的客戶資料，事件不涉及香港及亞洲業務，也沒有個人資料外洩。

因此未有向香港私隱公署通報。此項為原時間線收錄的相關保安事故，並非香港個人資料外洩。

資料來源：香港電台

11 月 19 日｜蘇黎世保險（香港）：38,453 人（初步）

公司發現客戶網上平台疑遭入侵，私隱公署接獲相關 3 間公司通報並展開調查。

可能涉及姓名、身份證及護照號碼、出生日期、電話、電郵及部分保單資料。暫無證據顯示銀行戶口或信用卡資料受影響。

公司暫停相關網上平台並通知受影響客戶，現有保單保障維持有效。

資料來源：香港01

11 月 24 日｜港怡醫院：消息指約 490,000 人，未確認

醫院於 11 月 18 日發現「港怡『智』健康」應用程式的第三方保安設施出現未經授權活動。

涉及病人姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料。院方指信用卡及付款資料不受影響；《香港01》引述消息指涉 49 萬人，官方未確認。

院方暫停應用程式；衞生署要求 4 星期內提交調查報告，醫衞局暫時吊銷院方醫健通登記。涉事應用程式沒有直接連接醫健通。

資料來源：衞生署

11 月 24 日｜OneDegree：約 110,000 人（初步）

公司於 11 月 16 日發現可疑活動，19 日確認曾遭惡意入侵並公布事故；私隱公署於 24 日交代初步人數。

可能涉及姓名、身份證號碼及影像、出生日期、相片及財務資料，少數客戶的銀行戶口號碼亦受影響，不涉信用卡。

公司已組成應變小組、委聘獨立鑑證顧問及暫時限制部分網站服務，公署已展開調查。

資料來源：OneDegree

11 月 25 日｜香港藝術節：數千名觀眾（初步）

香港藝術節協會於 11 月 23 日發現主網站遭未經授權入侵，25 日晚上通知觀眾。

初步懷疑第 55 屆藝術節的部分預訂觀眾資料曾遭非法閱覽，包括姓名、電話、電郵、郵寄地址及信用卡號碼，不涉信用卡安全碼。

協會報警及通報私隱公署，與網站及雲端託管承辦商調查，並以電郵通知可能受影響人士。

資料來源：無綫新聞

11 月 25 日｜城市售票網 URBTIX：約 1,300,000 人（初步）

康文署於 11 月 24 日接獲外判承辦商通知，城市售票網遭黑客非法進入。

初步涉及約 130 萬名用戶的姓名或用戶名稱、電話及電郵。系統沒有收集身份證明文件資料，信用卡資料有遮蔽處理。

承辦商已採取措施阻止入侵並確認系統可正常運作。康文署已報警及通報相關部門，並要求深入調查及提交報告。

資料來源：康文署

11 月 26 日｜24/7 FITNESS：人數待確認

健身中心於 11 月 20 日發現會員系統遭未經授權存取，部分現有及前會員的個人資料受影響，11 月 26 日多間傳媒報道。

涉及聯絡資料、會員相片，以及部分會員的身份證明文件號碼及健康申報資料。公司指登入密碼和付款資料不受影響。

公司已修補已識別漏洞、委聘第三方網絡安全公司調查，並通報私隱公署及 HKCERT。公司提醒會員切勿向陌生來電或訊息提供密碼、一次性驗證碼或付款。

資料來源：香港電台

約 345 萬人次如何計算？

按原時間線 12 宗有可量化人數的個案估算，合計 3,448,043 人次。此數字包含初步估算及以約數計算的個案，並未扣除同一人士同時受多宗事故影響的情況；並非全港獨立受害者人數。MoneySmart 的 305,000 項紀錄及國泰航空約 53,000 宗預訂未計入，港怡醫院傳聞人數、香港藝術節數千名觀眾、科技園未確定的完整人數及最新健身中心個案亦未計入。這份名單不是私隱公署全年官方統計，亦非全部本地事故。

收到你訂單詳情的客服電話 也要留神

HKCERT 提醒機構及市民防範資料外洩後的第二波詐騙。即使來電者能說出姓名、購物金額、航班或其他真實資料，也不能證明其身份。市民應自行透過官方網站或已知電話核實消息，不要使用陌生訊息附帶的連結，也不要向來電者提供一次性驗證碼或付款資料。涉及身份證或財務資料的個案，受影響人士亦可考慮留意信貸紀錄及銀行交易。

資料來源：HKCERT