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HUAWEI WATCH D3 這款最新血壓智能錶終於正式宣佈將於香港推出！並於 2026 年 11 月 26 日（即今日）在香港展開限時盲訂，優惠期至 12 月 2 日。根據 HUAWEI 香港提供的預訂資料，官方網上商店只需預付 HK$100 訂金，便可抵作 HK$600 使用，相當於額外優惠 HK$500，並有贈品、耳機加購及會員積分優惠。

輕薄設計配合動態血壓監測

HUAWEI WATCH D3 採用更輕薄的機身設計，繼續主打動態血壓監測，並加入全新「輕擾動態血壓研究」功能，方便用家持續留意血壓變化。新錶亦支援微體檢，以及冠心病和糖尿病風險評估研究。

官方網店盲訂 4 大禮遇

HUAWEI WATCH D3 於 11 月 26 日至 12 月 2 日接受盲訂，HUAWEI 香港網上商店提供以下 4 項優惠：

訂金優惠： 預付 HK$100 訂金，可抵作 HK$600 使用，相當於優惠 HK$500。

預付 HK$100 訂金，可抵作 HK$600 使用，相當於優惠 HK$500。 官方獨家禮品： 送價值 HK$169 的精美隨行杯。

送價值 HK$169 的精美隨行杯。 耳機加購： 加 HK$158 換購 HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX，或加 HK$1,088 換購 HUAWEI FreeClip 2 耳夾式耳機。

加 HK$158 換購 HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX，或加 HK$1,088 換購 HUAWEI FreeClip 2 耳夾式耳機。 會員積分：預訂即可獲 5 倍華為商城會員積分。

指定零售商及電訊商亦有盲訂安排，詳情可向相關店員查詢。有興趣的用家可瀏覽 HUAWEI WATCH D3 香港官方 Facebook 了解更多。